Blurs neues Meisterwerk: die wahren Könige des Britpop

Die Sache mit Blur, die heute (21. Juli) ihr neues Album „The Ballad of Darren“ veröffentlichen, ist ganz einfach. Sie waren Könige des Britpop. Jedenfalls waren sie das für viele Connaisseure jener Musik, die sich grob an britischen Popsounds der Sechziger- und Siebzigerjahre abarbeitete. Es lief damals in den Neunzigerjahren einer dieser von Fans ausgerufenen, im Grunde unsinnigen Wettbewerbe, an denen die Geschichte der Populärkultur reich ist: Beatles oder Rolling Stones, Bay City Rollers oder The Sweet, U2 oder Simple Minds.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Krone des Britpop wurde am Ende Oasis aufgesetzt

Wer ist der wahrere Jakob, die bessere Band? Im Fall des Britpop gab es viele tolle Gruppen, aber es waren Oasis und Blur, die aneinander gerieben wurden. Und Oasis wurde am Ende die Krone aufgesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oasis aus Manchester, 1991 gegründet, waren – protegiert von der britischen Popikone Paul Weller – fasziniert von Sixties- und Seventiessounds und erinnerten zuvörderst an die Beatles (deren Produzent George Martin Noel Gallagher zum besten Komponisten seiner Generation ausrief), aber auch an Slade, The Who mit einer gelinden Prise Punk. Sie lieferten Klassesongs und hatten vor allem zu Hause im Vereinigten Königreich den Chartsplatz eins für Alben und Singles abonniert.

Oasis waren größer, volkstümlicher, lauter – aus Konzerten kam man mit einem Ohrencrash, als wäre man bei Judas Priest an die Verstärker gekettet worden. Und sie lieferten den Gallagher-Brüderkrieg Liam versus Noel – der sie ständig in die Schlagzeilen brachte: Rock’n’Roll-Rüpel, die den Fans Angst machten, mit ihrer geliebten Band könne es jeden Tag vorbei sein.

Blur hatten die Neugier der Beatles, sich überall auszuprobieren

Blur aus Colchester klangen nicht so frappierend nach Beatles, waren aber wie John, Paul, George und Ringo in ihrer Sounderoberungsphase: Blur probierten sich aus, unterzogen sich nach Manchester-Rave-Anfängen des Debüts „Leisure“ (1991) permanentem stilistischem Wandel. 1988 unter dem Namen Seymour gegründet, verschwamm im gemeinsamen Werk von Sänger Damon Albarn, Gitarrist Graham Coxon, Bassmann Steven Alexander James und Drummer Dave Rowntree die gesamte Popmusik – von Kinks bis Madness, von Bowie bis Pink Floyd.

Und. Und. Und. Einen Song wie „One Born Every Minute“, der 1995 eine der B-Seiten von „Country House“ war (neben „Beetlebum“ Blurs einzige Nummer-eins-Single in Britannien) hätten sich Oasis nie getraut. Als „Bläser“ wurden die quäkenden Hupen von Schnauferl-Automobilen der Stan-Laurel-und-Oliver-Hardy-Ära verwendet, und überhaupt klingt das Stück wie musikalischer Slapstick.

Und wenn Albarn singt: „Oh well – see how we’ve grown“ – schau wie wir gewachsen sind – konnte man nur bestätigen: „Indeed“. Und sie wuchsen und wuchsen und – wachsen bis heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oasis lösten sich 2009 auf. Grund: Egokatastrophe. Blur wurden nach dem Weggang von Coxon bei den Aufnahmen zu „Think Tank“ (2003) zu einer stillen Band, deren Mitglieder sich vornehmlich Soloprojekten widmeten. Lediglich das elektrolastige Blur-Album „The Magic Whip“ zeigte 2015, dass Blur noch immer Suchende, Auslotende, die ihren Spaß hatten, immer noch eine Band zu sein. „Mirrorball“, der letzte Song, endete mit Albarns Mantra: „Halt dich an mir fest!“ Wollte man gerne tun. Gab bloss eine ganze Weile nichts mehr zum Festhalten.

Für „The Ballad of Darren“ war eine Band aus Freunden im Studio

Denn es vergingen wieder acht Jahre, bis nun „The Ballad of Darren“ erscheint. Im Januar, kurz vor dem Erscheinen des neuen Gorillaz-Albums „Cracker Island“, hatte Damon Albarn die drei anderen Blurs ins Studio gerufen, um ihnen 20 neue Songs vorzustellen. „Ihr wählt aus, was ihr davon nehmen wollt, und damit gehen wir dann nach vorn“, habe er seinen Freunden mitgeteilt. Zunächst habe er allein mit Coxon „vorarbeiten“ wollen, aber James und Rowntree wollten unbedingt von Anfang an dabei sein – eine Band aus Freunden eben.

„Und sie machten das dann auch. Und weißt du was? Es war das Beste“, schwärmte ein euphorischer Albarn im Interview mit Zane Lowe von Apple Music One. „Ich habe mit ihnen Musik gemacht, seit ich ein Kind war.“

„The Ballad of Darren“, entstanden unter den Fittichen von Gorillaz-Produzent James Ford, beginnt seinem Titel entsprechend mit einer Ballade, die auch konsequent „The Ballad“ heißt. Ein glamouröser Opener, der mit Streicherbrisen und Gitarrenschnörkeln aufwartet. mit Backgroundchören und einem Albarn, der um eine verlorene Liebe trauert. „Merkst du’s denn nicht, wenn die Ballade auf dich trifft, dann erinnert sie an mich“, barmt er und seine Stimme hat in ihrer Verlassenheit etwas Bowieskes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier unten ist etwas, und es lebt unter den Dielen Damon Albarn im neuen Blur-Song „St. Charles Square“

Ein Bezug, der sich deutlicher noch im folgenden „St. Charles Square“ zeigt. Ein spukiger Twilight-Zone-Rocker über einen, der die Einsamkeit cool ertragen will („Ich hab’s versaut / bin nicht der Erste der’s versaut hat / muss jetzt auf dein Lächeln verzichten“), den dann aber im Alleinsein Gespenster heimsuchen. Coxon spielt eine Glamrockgitarre, Albarn heult wie der Werwolf, und „hier unten ist etwas, und es lebt unter den Dielen / es hat mich um den Hals gepackt mit seinen langen und schlanken Krallen“. Stephen King und Edgar Allan Poe grüßen im Text, Rätselhaftes, das man gerne aufgeschlüsselt hätte. Was ist Albarn bloß widerfahren? Man kann lange drüber nachdenken, was daran autobiografisch ist. Oder einfach tanzen.

Es geht um die Fragen, die 50-plus-Menschen umtreiben

Als „Nachbeben, Reflektion und Kommentar dazu, wo wir uns gerade befinden“, hat Albarn das Album immerhin umrissen, sein Leben heute und gestern sei darin durchaus aufbewahrt. Und es sind die einfachen Fragen und Gedanken, die gestellt werden, die einen mit Mitte 50 umtreiben, wenn mehr an Zeit hinter einem liegt als noch kommt. „Where am I going?“ fragt sich das lyrische Ich in „Barbaric“, „I fade away“ klagt es in „Goodbye, Albert“.

Da sind die „vielen Wege, die ich wünschte, gegangen zu sein“ (in „The Everglades“) und das Wissen um die Vielheit der Seele, das ungenutzte Potenzial in „The Narcissist“ – „ich sah in den Spiegel, und es waren so viele darin.“ Dylans „I Contain Multitudes“ erzählt auch davon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Russian Strings“ klingt wie ein versunkenes Liebeslied

Die Elektrosphäre ist gegenüber dem Vorgänger reduziert, auch wenn Keyboards und Pluckerbeat Eingang finden, elektronische Sumpfmoskitos die Akustikballade „The Everglades“ anzirpen und der Abschlusssong „The Heights“, in dem auch ein Banjo plinkert, hinten von einem Schwarm Frequenzheuschrecken aufgefressen wird.

Manchmal glaubt man eine Spur von anderem zu hören: einen Hauch von Springsteens „Dancing in the Dark“ in „The Narcissist“, einen Dunst von Ultravox’ „Vienna“ in „Russian Strings“, das überhaupt klingt wie ein versunkenes Liebeslied, das mit seiner wunderschönen, leicht betrunkenen Gitarre im Fluidum einer Glaskugel schwebt. Auch hier geht es um Trennung und die klassischen Traurigkeitsverstärker- und Selbstzermürberfrage: „Wo bist du jetzt?“ Die Klatschpresse weiß nichts von Zoff zwischen ihm und Suzi Winstanley, seiner Lebensgefährtin seit 25 Jahren. Oder meint er vielleicht Bowie?

Und dann fliegen grau lackierte Flugzeuge vorbei – auf ihrem Weg in den Krieg Damon Albarn im neuen Blur-Song „Avalon“

„Avalon“ beginnt als Jazzpopbrise mit Bacharach-Fflair von flächigen Bläsern und einem lyrischen Klavier getragen. Die mythische Heilsinsel von Artus, dem König auf Camelot, gilt als Synonym für eine bessere Welt. „Welchen Sinn hat es, Avalon zu bauen / wenn man nicht glücklich ist, wenn es dann fertig ist?“, fragt Albarn und lässt hier Politisches ins Private: „Und dann fliegen grau lackierte Flugzeuge vorbei / auf ihrem Weg in den Krieg.“ Mit den Gorillaz hatte Albarn früh einen „I stand for Ukraine“-Tweet in die Welt gesetzt, den Krieg als „Wahnsinn“ bezeichnet und Russland-Auftritte gecancelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Name Darren ist eine Hommage an den Band-Bodyguard Smoggy

Mit Darren ist ein Jedermann gemeint, ein Verweis auf die Universalität der auf diesem Trennungsalbum geschilderten menschlichen Leiden. Zugleich ist der Name eine Hommage, geehrt wird damit Smoggy, Smog oder der Smogster, bürgerlich Darren Evans, der im Status eines heißgeliebten Quasi-Bandmitglieds stehende langjährige Bodyguard von Blur, der sich mit diesem Albumtitel fest ins Schaffen seiner Jungs eingeschrieben hat.

Nein, er ist nicht der Mann, der auf dem Cover im rauen, nicht ganz ungefährlichen Outdoorpool des schottischen Strandbads von Gourock (angeblich flutschen da zuweilen Haie rein) einsam seine Bahnen zieht. Aber man kann Smoggy im Booklet sehen. „Auf dem Cover (…) das wäre nicht die Art von Aufmerksamkeit gewesen, die Darren mag“, erklärte Albarn.

Auf dem Cover (…) das wäre nicht die Art von Aufmerksamkeit gewesen, die Darren mag. Damon Albarn, Sänger von Blur

Die Sache mit Blur ist, des ist man sich nach dem Hören dieses Albums sicherer denn je, dass Kronen für sie keine Rolle spielen, auch dass sie es 1995 schafften mit ihrer Single „Country House“ das parallel von Oasis veröffentlichte „Roll With It“ tatsächlich um 50.000 verkaufte Exemplare zu schlagen, erscheint 28 Jahre später so kindisch wie Förmchenwerfen in der Sandkastenschlacht.

„Jede Generation hat ihre vergoldeten Wichtigtuer“, singt Albarn im Song „St. Charles Square“. Soviel dazu. Er prophezeit in einem Interview mit dem britischen Boulevardblatt „The Sun“ zugleich die von den einstigen Betreibern ausgeschlossene Oasis-Reunion. Die Post-Oasis-Platten der zänkischen Brüder werden seit dem Split immer besser, was sowohl für Liams „C’mon You Know“ (2022) gilt, als auch – und vor allem – für Noels erst im Juni veröffentlichtes „Council Skies“, seiner vierten Platte mit den High Flying Birds. Britpop-Roots sind darin eindeutig zu hören. Albarn erwartet ein „ausgezeichnetes Album passend dazu“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Britpop regt sich wieder – auch Suede und Pulp sind zurück

Der alte Britpop regt sich auch sonst wieder. Neben Blur und den Gallaghers haben auch Suede ein Album auf dem Markt gebracht – „Autofiction“ war im Vorjahr ein Play-it-out-loud-Ding, ihre wohl punkigste Platte, auf der sie sich dem Popstardasein in der Mitte des Lebens widmeten. Und Pulp, die vierte der großen Britpop-Truppen, hat zwar nicht ihr erstes Werk seit 22 Jahren Albumpause am Start, gibt aber derzeit wieder Konzerte. „Mein Name ist Jarvis, ich bin geboren, um aufzutreten. Ich existiere, um dies zu tun“, sagte Jarvis Cocker jüngst beim Pulp-Gig in der Heimatstadt Sheffield. Und zeigte sich in der Form seines Lebens.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das Musikkönigreich, das, seit Cliff Richard mit seinem „Move It!“ 1959 den Marschbefehl gab, so unfasslich viel zur Pop- und Rockmusik beigetragen hat, ist freilich längst woanders. Und Blur ist genau an diesem Woanders – ihr erstes Wembley-Konzert, das am 8. Juli stattfand, war binnen Minuten ausverkauft, ein Zusatztermin für den 9. Juli wurde anberaumt.

Und im Konzert schienen Blur so enthusiastisch wie eine Band in ihren Anfangstagen. Von einer „grandiosen Reunion“ sprach die britische Tageszeitung „The Guardian“, die Songs hätten 30 Jahre später „Hulk-Format“ und Albarn, der Vielbeschäftigte, hätte es „gefeiert, mit Blur da zu sein“.

Albarn nennt Wembley-Publikum „verrückt“ für die jahrzehntelange Blur-Treue

Mit dem klassischen Blur-Rausschmeißer „The Universal“ endeten die Wembley-Shows. „It really, really, really could happen“ ist die traurigste Zeile in diesem Mitsingstück. Der Konjunktiv von 1995 wird 2023 kurzerhand zum Past Tense erhoben. „Es konnte wirklich, wirklich, wirklich passieren.“ Blur sind wieder da. Albarn nannte das Publikum „verrückt“. Dafür, so lange an der Band festgehalten zu haben. Und er fragte in Wembley auch: „Warum?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Antwort heißt „The Ballad of Darren“, sie steht ab heute in den Regalen der Plattenläden und in den Listen der Musikstreamingdienste. Und es folgt diesmal hoffentlich früher Nachschub zum Dranfesthalten.

Das Album: Blur – „The Ballad of Darren“ (Parlophone), erscheint am 21. Juli