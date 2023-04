Blutig und brüllkomisch – im Kino wird ein gemütlicher Brummer zum „Cocaine Bear“

Die Populärkultur hat uns ja schon so manchen Bären aufgebunden. Oft sind die dicken Brummer ganz nett. Der Bär von Trapper Grizzly Adams aus der Siebzigerjahre-Serie „Der Mann in den Bergen“ etwa oder „gentle Ben“, der Schwarzbärbuddy eines Jungen aus „Mein Freund Ben“, einer Serie aus den Sixties. Jean-Jacques Annaud erzählte in seinem pseudodokumentarischen Film „Der Bär“ (1988) anrührend bis schmalzig vom Schicksal eines verwaisten Braunbärjungen. Lange her. Jüngere Filmfans begleiteten den „Kung-Fu Panda“ auf dem Weg des sanften Kriegers und den knuffigen „Paddington“ bei seinen Abenteuern in Merry Old England.

Drogen nahm keiner dieser Pop-Bären, der mutige Nichtsnutz Balu aus Disneys „Dschungelbuch“ war 1967 nur auf Banane, die er per Faustdruck aus den Schalen ploppen ließ. Sein Trickfilmkollege Winnie der Pu dagegen war auf Honig – zwei Zuckerjunkies im Bärenpelz. Der „Cocaine Bear“, der seit Donnerstag durch die Kinos der Republik wirbelt, steht allerdings, wie schon der Name verrät, auf harten Stoff.

Der Bär kokst härter als Al Pacino in „Scarface“

Ein Schmuggler lässt in diesem Film aus seinem überladenen Flugzeug eine fette Ladung Drogen in die Bergwelt des amerikanischen Südens plumpsen. Ein Schwarzbär stößt auf den brikettförmigen Millionenschatz, traktiert damit seinen Magen und seine Nasenscheidewand (Bären haben doch Nasenscheidewände, oder?), missbraucht das Zeug heftiger als selbst Al Pacino als Tony Montana im Cocaine-Gangster-Movie „Scarface“ (1983) es tat und wird dadurch drastisch dynamisch.

Sie kennen das berühmte T-Shirt „Canadian fast food“, auf dem ein Strichmännchen vor einem Bären davonläuft und natürlich keine Chance hat? Genau so! Der Koks-Petz bekommt einen mörderischen Appetit auf Bergwanderer, Camper, Kokainsucher, Sheriffs, Kinder, Keri Russell – auf Menschen halt.

Seit „The Revenant“ weiß man, wie Bärenangriffe an Publikumsnieren gehen

Erinnert irgendwie an William Girdlers „Grizzly“ von 1976, einen ziemlich abtörnenden Film jener fürchterlichen Machwerk-Welle, die nach dem Erfolg von Steven Spielbergs „Der weiße Hai“ (1976) über die Lichtspielhäuser der Welt hereinbrach. Jedes Wollschaf wurde damals zum Killerbiest emporgejazzt.

Seit Leonardo DiCaprio 2015 in „The Revenant“ von einer Grizzlybärin attackiert wurde, weiß man auch, wie man dem Publikum mit einem Bärenangriff das Blut in den Adern gefrieren lässt. Elizabeth Banks inszeniert den Film als Mix aus Splatter und Spaß. Stress für hartgesottene Mägen und strapazierfähige Zwerchfelle.

Elizabeth Banks war im Regiestuhl nie besser

Elizabeth Banks? Richtig gelesen. Den Kokainbären bindet uns jene Schauspielerin auf, die die schrille Hungerspiele-Betreuerin Effie Trinket in den „Tribute von Panem“-Filmen war und die weibliche Hauptrolle in Kevin Smiths „Zack and Miri Make a Porno“ (2008) spielte.

Mit ihren bisherigen Regiearbeiten „Pitch Perfect 2“ (2015) und einem Reboot von „3 Engel für Charlie“ (2019) hat sie dem Kino eher Bärendienste erwiesen, der „Cocaine Bear“ – wir geloben hier, die deutsche Sprache nicht weiter nach Bärenredensarten abzugrasen – ist da schon ein echter Fortschritt.

Der angriffslustige Bär ist lustig – allem Splatter zum Trotz

Es ist lustig, wenn sich der wie nach 1000 Red-Bull-Dosen aufgekratzte Bär rücklings über den Waldboden schiebt, mit einem Rekordsprung in einen Krankenwagen hechtet (das war die Szene im Trailer, die uns überzeugte, hier wartet ein besonderer Spaß auf uns Freunde gehobenen Trashs) oder wie eine vierbeinige Rakete einen wahnsinnig hohen Baum hinaufschießt, auf dem sich ein geflüchtetes Opfer-to-be eben noch halbwegs in Sicherheit wähnte.

Merke: Ein gewichtiger ausgewachsener Grizzly mag aufgrund seines Gewichts und zu sperriger Krallen an einer Baumerklimmung scheitern, ein ausgewachsener Schwarzbär aber ist ein echter Olympionike am Stamm.

Der Bär jagt Stars – und Ray Liotta jagt den Bär

Blutiger Slapstick mit einem namhaften Ensemble, das sich keinen Deut darum schert, dass hier auf 95 Minuten Länge ein einsamer Witz seine Varianten abklappert – das hat was. Keri Russell, bekannt aus den Serien „Felicity“ (1998–2002) und „The Americans“ (2013–2018) spielt Sari, eine Mutter, die ihre verschwundene 12-jährige Tochter sucht, Isiah Whitlock jr., zuletzt in der Mafia-Dramaserie „Your Honor“ der schwer geprüfte beste Freund von Bryan Cranston, erlebt als Sheriff sein braunes Wunder ebenso wie Margo Martindale („The Americans“, „Good Wife“) als liebeshungrige Parkwächterin. „Der Wald ist ein gefährlicher Ort“, sagt sie eben noch abgeklärt. Und muss dann am weidlichsten erfahren, wie recht sie damit hat.

Wenn in anderen Filmen und Serien, in denen es um den Verlust von Kokain geht, Menschen mit dem Leben dafür büßen müssen, wenn auch nur eine Unze für den Eigenverdienst abgezweigt wurde, ist es selbstverständlich, dass bei so viel verschüttgegangenem Verdienst ein Kartellkiller in der Wildnis nach dem Unrechten sieht.

Den spielt Ray Liotta in einer seiner letzten Rollen, und wenn er als Syd sein Reptilgesicht aufsetzt, das Cineasten seit Martin Scorseses „Goodfellas“ (1990) zu schätzen wissen, wenn seine Brutalo-Augen Löcher ins Gegenüber stechen, ist er mindestens so furchterregend wie die Titelfigur dieses Films. Kleinganoven brächte er damit in 2,3 Sekunden zur Herausgabe der veruntreuten Ware. Ist aber diesmal kein Kleinganove – ätsch!

Der echte Koks-Petz wurde Pablo Eskobär getauft

Das Ganze ist laut Wikipedia wirklich passiert. Der Drogenschmuggler, der das aus Kolumbien stammende Kokain 1985 abgeworfen hatte, rettete sich mit dem Fallschirm, starb aber trotzdem, weil sich das Ding nicht öffnete. Der Bär, der sich den Fund im Wald einverleibte, starb auch, weil die ihm unterstellte Mahlzeit von einigen Kilogramm Kokain einfach nicht zu überleben ist. Er wurde ausgestopft und auf den Namen Pablo Eskobär getauft.

Der echte „Cocaine Bear“ wog angeblich 175 Pfund, der als Drehbuchschreiber bislang noch recht unbeleckte Jimmy Warden „mästete“ das von den neuseeländischen „Herr der Ringe“-Tricksern Weta FX computergenerierte Kinopendant auf 500 Pfund – Gewicht ist wichtig, der Wirkung wegen.

Banks und Drehbuchautor Warden sehen „Cokey“ als Opfer

Monströse Tiere sterben am Ende von Monsterfilmen. Immer. Sogar der nette Großgorilla King Kong musste vom Wolkenkratzer fallen. Warden und Banks aber betrachten „Cokey“, wie sie ihren „Helden“ nennen, eher als Opfer, und dessen Opfer eher als Täter. Die Hintergrundstory ist: Der Mensch bringt die Natur mit seinem Wirken gegen sich auf. Und der Planet schlägt zurück – in diesem Fall in klein und komisch.

Ob das heißen soll, dass der Bär überlebt? Psst! Das werden wir Ihnen doch nicht auf die Nase binden. Spoilern macht unbeliebt.

„Cocaine Bear“, 95 Minuten, Regie: Elizabeth Banks, mit Keri Russell, Isiah Whitlock jr., Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, FSK ab 16