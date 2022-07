Open Air in Kiel

Sie hatten die Texte und die Musik, die Schauspieler und Verstärkung von einigen ukrainischen Kolleginnen – also alles, was es aktuell für die Organisation eines Friedenskonzerts brauchte. Nun laden das Theater Die Komödianten und seine Gäste zum Jazz-und-Lyrik-Open-Air in den Hiroshima-Park.