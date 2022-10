Breiattacke auf Monet-Gemälde: Geschätzter Schaden ist fünfstellig

Opernraritäten in Wexford Opernraritäten in Wexford

Szenisch rätselhaft, musikalisch eindrucksvoll: In der kleinen Küstenstadt Wexford an der Irischen See wurde das 71. Opernraritäten-Festival mit der 1850 in London uraufgeführten Oper „La tempesta“ von Fromental Halévy eröffnet.