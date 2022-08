Die britische Schauspielerin Josephine Tewson ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle der Elizabeth Warden in der BBC-Sitcom „Mehr Schein als Sein“. Diese wurde auch in Deutschland ausgestrahlt.

London. Die britische Schauspielerin Josephine Tewson ist tot. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf deren Agenten. Demnach starb Tewson bereits am Donnerstag in einem Seniorenheim in London. Sie wurde 91 Jahre alt.

Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle der Elizabeth Warden in der BBC-Sitcom „Mehr Schein als Sein“ (Originaltitel: „Keeping Up Appearances“), die auch in Deutschland zu sehen war. Sie spielte darin die leicht aus der Fassung zu bringende Nachbarin der Hauptfigur Hyacinth Bucket, bei der sie aus lauter Nervosität beim Teetrinken meist Porzellan zu Bruch gehen lässt.

RND/dpa