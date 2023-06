Bro, warum spricht die Generation Z in Anglizismen?

Hannover. Beginnen wir diesen Text mit dem Zitat eines Mannes, der als das wandelnde Lexikon der Jugendsprache bezeichnet werden kann: Der Youtuber und Streamer Papaplatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kevin Teller, so sein echter Name, folgen allein auf der Plattform Twitch 1,8 Millionen Menschen. In Vlogs, in Livestreams, in Podcasts, in Kurzclips auf Tiktok redet und redet und redet der 26‑Jährige in Dauerschleife.

Das Auffällige dabei: Die hohe Anzahl an Anglizismen, die der Influencer dabei nutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

No Joke, Alter

Eines von vielen Beispielen: In einem Vlog ist Teller zu sehen, wie er mit Freunden eine Straße in den USA entlanggeht. Irgendwann geht es dann um seine Englischkenntnisse – und Papaplatte beginnt, eine Anekdote über seine Englischlehrerin zu erzählen. Im Folgenden lesen Sie ein gekürztes Originalzitat.

„Ich hatte einfach wirklich die grauenhafteste Englischlehrerin, Alter, die fette ***. … No, Joke, ich würde nicht so über die abranten, aber … ich hatte das Gefühl, die hatte einfach ’ne schlechte Schulzeit selber und wollte sich einfach rächen. Checkt ihr das?

Die war nicht wirklich dick, ich hab das erfunden. No Bodyshame. Aber die hat mich so abgefuckt, Bro, Alter, Junge ey, Mann, wirklich. No Joke, es gibt so krasse Ehrenmänner und Ehrenfrauen, was Lehrer angeht, Bro, wirklich. Big, big Shout-out, Alter. Die, die es wirklich gut machen, big Shout-out, ihr seid die besten, for real.

Aber für die paar, die sich einfach nur rächen wollen …: Ihr macht genau das, was euch widerfahren ist, für andere, Bro, das ist ein unlimited Circle und das ist so cringe.“

Wilder Anglizismenmix

Zugegeben: So wie Papaplatte reden die allermeisten deutschen Influencer und junge Menschen ihrer Community nicht. Und dennoch lässt sich etwas beobachten: der Wandel der Jugendsprache zum wilden Anglizismenmix.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blickt man in die Liste der Jugendwörter des Jahres 2022, dann sind dort neben einigen deutschen Wortumdeutungen wie etwa „Bruder“, „Macher“ oder „bodenlos“ vor allem englischsprachige Begriffe zu finden.

Da wäre etwa das Wort „smash“. Man sagt das, wenn man jemanden so attraktiv findet, dass man mit ihm oder ihr in die Kiste will – angelehnt an das Spiel „Smash or pass“. „Sus“ gilt als Ausdruck für suspektes Verhalten, „same“ ist als Wort der Zustimmung zu verstehen, „cringe“ (zusammenzucken, schaudern) drückt das Gefühl von Fremdscham aus – und „Bro“, Abkürzung für Brother, meint Kumpel.

Von „krass“ zu „sus“

Erinnern wir uns an Jugendwörter früherer Jahrzehnte, dann scheint die Zahl der Anglizismen dort weniger ausgeprägt. In den 2000er-Jahren waren es Wörter wie „fett“, die als Ausdruck der Begeisterung verwendet wurden. In den Neunzigern waren es Synonyme wie „krass“, in den Achtzigern „geil“ – und irgendwann in den Sechzigerjahren nutze man gar Wörter wie „dufte“. Das heute noch gebräuchliche „cool“ scheint als Anglizismus eher die Ausnahme zu sein.

Wer sich in den 2000er-Jahren peinlich benahm, war nicht „cringe“, sondern ein „Opfer“, in den Neunzigern ein „Spacko“ und in den Achtzigern ein „Hirni“. Manch eine Wortkreation dürfte es schon deshalb nicht mehr in die Neuzeit geschafft haben, weil sie als ableistisch, also behindertenfeindlich gilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ging es ums Flirtverhalten sprach man lange Zeit von „anbaggern“ – aber niemals wurde das Wort „smash“ verwendet. Und kam man mit einer Person nicht klar, dann war sie „kacke“, „assi“, „ungeil“ oder ganz früher sogar „undufte“ – aber sicher nicht „sus“.

Rappen auf Denglisch

Unterhält man sich heute mit jungen Menschen oder swipet und scrollt (ja, auch das sind Anglizismen) sich durch die Plattform Tiktok, dann lässt sich schnell feststellen: Die Flut solcher englischspracher Begriffe ist ein ganz normaler Bestandteil junger Sprache geworden. Man redet nicht von „Geld“, sondern von „Cash“, ist „proud“ auf seine „Bros“. Und stimmt man ihnen zu, dann reicht ein kurzes „safe“ – oder die Extended-Version: „safe, Digger“. Worte wie „fuck“ oder „shit“ sind heute auch bei Älteren ganz selbstverständliche Ausrufe bei unerwarteten Missgeschicken – und nicht mehr zwangsläufig das deutsche Wort „scheiße“.

Zu hören ist das auch in der Musik. Im aktuellen Charthit „Expensive Shit“ von Luciano und reezy heißt es etwa „I trust no bitch, schieß’ sie in’ Wind“ oder „Überweis’ ein’ Check für die Chain“. Apache 207 rappt in „Neunzig“: „Ich seh’ aus wie die Nineties, sie kriegt Daddy-Issues“. Und Nina Chuba träumt in „Wildberry Lillet“ von „Ocean-View und Beach-Waves“ und von einem „Spaceship mit Panorama“.

Interessant ist, wie natürlich sich die Anglizismen in die deutsche Sprache einfügen. Jugendsprache klingt nicht hölzern, wie etwa bei einem Geschäftsmann oder Werbeagentur-Mitarbeiter, der mit möglichst vielen englischsprachigen Fachbegriffen seine Kolleginnen und Kollegen beeindrucken will. Vielmehr fügen sich die Begriffe ein, als sei das alles ganz normal, als müsste die deutsche Sprache genauso klingen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jugendsprache, erfunden von Erwachsenen

All das ist nicht nur eine subjektive Beobachtung – auch Nils Bahlo bestätigt das. Der Sprachwissenschaftler lehrt an der Universität Münster und hat sich insbesondere auf Jugendsprache fokussiert. Die Flut an Anglizismen führt Bahlo auf eine Modeerscheinung zurück, wie er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt – und die Ursprünge seien vielfältig.

Zum einen nennt Bahlo die schon erwähnten Influencerinnen und Influencer. Diese würden häufig „ziemlich kreativ“ mit Sprache umgehen und Jugendliche guckten sich das ab. Sogar Wortschöpfungen aus der Szene hatten es in den vergangenen Jahren in die Liste der Jugendwörter des Jahres geschafft. Zu nennen wäre etwa der „Gommemode“, ein Ausdruck für „unbesiegbar“ oder „unendlich stark“. Den Ursprung hat das Wort vom Minecraft-Youtuber „GommeHD“.

Genau genommen sind die erwähnten Begriffe damit aber auch keine Jugendsprache. „Trendbegriffe werden häufig von Menschen gesetzt, die das jugendliche Alter schon verlassen haben, also etwa Studierende oder Auszubildende“, sagt Bahlo. Hier komme es dann zu einem – Achtung, wieder ein Anglizismus – „Drop-Down-Effekt“. Die Sprache färbe schlichtweg auf junge Menschen ab.

Nicht jedes Trendwort ist Englisch

Andere Ursprünge macht Bahlo auch im popkulturellen Bereich aus, etwa in der Musik, aber auch in TV‑Serien. Auch die meisten Musiker, die Trendbegriffe prägen, sind aus dem Jugendalter längst raus: Der erwähnte Rapper Apache 207 ist 25 Jahre alt, Luciano sogar schon fast 30. Der österreichische Rapper Moneyboy, der in den 2010er-Jahren viele Jugendbegriffe prägte, war damals schon weit über 30 und ist heute 41.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch es gibt auch die entgegengesetzte Richtung: Viele Begriffe würden ganz organisch unter Jugendlichen, etwa auf dem Schulhof entstehen. Das seien nicht ausschließlich englischsprachige Worte, sondern auch häufig deutsche. Nicht selten hätten sie ihren Ursprung auch im migrantischen Umfeld. Wörter wie „sheesh“ dürften dazugehören: Dieses leitet sich mutmaßlich vom türkischen Wort „Çüş“ (sprich: tschüsch) ab, was – genau wie „sheesh“ – ein Ausdruck des Erstaunens ist. Auch das Wort „Brudi“ könnte einen solchen Ursprung haben: Es ist mutmaßlich eine Mischung aus dem deutschen Wort „Bruder“ und dem arabischen „Akhi“, was das Gleiche meint.

Wörter, die eher auf dem Schulhof die Runde machten, fänden dann später auch wieder den Weg in die Popkultur. „Hier findet eine Wechselwirkung statt“, sagt Bahlo. Das Wort „sheesh“ wurde ebenfalls durch Moneyboy ab 2014 im gesamten deutschsprachigen Raum populär.

Derartige Tendenzen seien alles andere als neu, sagt Bahlo: „Im 18. und 19. Jahrhundert war das Frankofone ‚en vogue‘“. Der Sprachwandel unterliege stets der Mode und dem weltpolitischen Geschehen. Jugendliche seien für diesen Wandel besonders „anfällig“, da sie sich „medial am Zahn der Zeit aufhalten“, sagt Bahlo. Und momentan seien insbesondere englischsprachige Begriffe im Trend.

Geht jetzt die Sprache kaputt?

Dass die Anglizismen in der Jugendsprache der deutschen Sprache dauerhaft schaden könnten, wie von einigen Sprachkritikerinnen und ‑kritikern befürchtet, glaubt Bahlo aber nicht. Bislang sei es noch keinem englischsprachigen Wort gelungen, die deutsche Grammatik zu ändern – vielmehr würden die ursprünglich englischsprachigen Wörter in diese eingepflegt. „Das ist etwas sehr Positives für eine Sprache“, sagt Bahlo. Als Beispiele nennt er Worte wie „chillen“ oder „liken“ – die Flexionsendungen seien typisch deutsch.

Es sei nicht mal klar, ob die aktuellen Jugendbegriffe überhaupt in der deutschen Sprache überleben werden. Die Vergangenheit habe gezeigt: Was vor ein paar Jahren noch ein Trendbegriff war (etwa das Wort „porno“ als Synonym für „geil“) sage heute „kein Mensch mehr“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sprache unterliege einem ständigen Wandel – und ihre Evolution „ganz normal“ sagt Bahlo. „Es ist Zeichen einer aktiven Sprachgemeinschaft, dass sie sich den äußeren Umgebungen anpasst.“ Schon Goethe und Schiller sei damals vorgeworfen worden, die Sprache zu „verhunzen“ – heute gelten ihre Werke als deutsche Hochkultur.