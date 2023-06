﻿Wie der Öko-Thriller „Durchforsten“ vom Landestheater in Büdelsdorf funktioniert

Büdelsdorf. Industrieschrott und aschfahle Baumstämme – es ist eine Gegend zwischen den Welten, in der Gutsbesitzer Stein und Förster Ulrich sich nachhaltig zerstreiten. Dazu kreischt es metallisch, ein Sound aus Motorsäge, Wind und Waldesrauschen, der Eichendorffs Gesang vom schönen Wald überdröhnt. Die Welt, das sieht und hört man hier, ist schon länger aus den Fugen, als es die Plötzlichkeit des Disputs vermuten lässt.

Abholzen oder nicht abholzen, das ist die Kernfrage im Stück „Durchforsten“, das Regisseur Moritz Nikolaus Koch und Schauspielleiter Martin Apelt als Dramaturg und Ausstatter am Landestheater entwickelt haben und zum Saisonende im ehemaligen Eisenwerk Carlshütte Büdelsdorf, quasi inmitten der NordArt auf die Bühne bringen. Zudem gibt es hier einiges mehr als den Wald zu durchforsten und auf Brauchbarkeit zu prüfen: Tradition, Gefühle, Recht und Demokratie …

Der Öko-Thriller am Landestheater basiert auf einem alten Stoff

Basierend auf dem Drama „Der Erbförster“ von Otto Ludwig, 1850 uraufgeführt und damals als einziges Stück des thüringischen Schriftstellers vielfach erfolgreich, braucht es gar nicht viel, die Geschichte vom zerstörten Wald in Gegenwart, Klimakrise und Umweltaktivismus weiterzudenken.

Der eine will Profit und Fortschritt, der andere Nachhaltigkeit und alten Brauch. Macht wollen sie beide. Und dazwischen suchen die Förstertochter Marie und der Gutsbesitzersohn Robert ihre eigene, gemeinsame Zukunft. Vertreter der „Letzten Generation“, die als Umweltaktivisten auf Försters Seite stehen, ohne dessen Beweggründe zu verstehen. Welten, die sich allesamt gegenseitig ausschließen.

Auf der Bühne erzählt dazu die imposante Kulisse mit dem alten Hochofen schon ganz von allein die Geschichte vom Fortschritt, der sich selbst überholt. Davor wird gestritten und diskutiert, begleitet von Musiker Oliver Niess, der dem Krieg auf Computer, Keyboard und Gitarre, aber auch mit Rassel und Pappe einen vielschichtig dräuenden Soundtrack erschafft.

So stehen Tom Wilds jovial-cholerischer Geschäftsmann und seine eiskühle Referentin (Lea Aumann) dem verbohrten Förster gegenüber, den Felix Ströbel als wahren Michael Kohlhaas zeigt: hartleibig und – ohne Rücksicht auf Verluste – auf sein Recht pochend. Bloß, dass das in der Privatwirtschaft nichts gilt.

Spielfreudiges Landestheater-Ensemble zeigt Gegenwartsdrama

Das spielfreudige Ensemble öffnet den Blick auf die Unübersichtlichkeit von Haltungen und Gefühlen. Während Förstersohn Andres (Aaron Rafael Schridde) gegen den Traditionalismus des Vaters angeht und seine Mutter (Friederike Pasch) um das Familienglück kämpft, wettern Marie (Kristin Heil) und Robert (Tomas Ignacio Heise) gegen Sexismus, Queerphobie und Umweltzerstörung. Bis sich alles im Wirrwarr von Futterneid, Eifersucht, Wut und falsch verstandenem guten Willen verheddert. Erst gibt es Stress, dann Schüsse.

Manche Aktion haben Koch und Apelt ins Erzählen verlegt und das Stück so geschickt gerafft. Auch wenn im Plakativen nicht viel Platz für Zwischentöne bleibt – im ersten Teil funktioniert das, wie sich die Lager im formelhaft persiflierenden Business-Sprech, woken Jugendjargon und dem stark verstaubten Sprach- und Weltbild des Försters einrichten.

Da steht das Setting für den Kulturkampf. Bald gibt es den ersten Toten, fallen im Wald Soldaten ein – und ein Guerilla-Trupp mit Anarchos, die wie Söldner dem Protest nachreisen, weil er ihnen wichtiger ist als das Thema.

Nach der Pause verschiebt sich die Inszenierung dann im Bühnennebel in einen etwas schleppenden Realismus, bleibt die Action Fassade. Da rückt die Familientragödie so deutlich in den Vordergrund, dass der gesellschaftliche Konflikt zusehends verpufft. Am Ende haben all die Rechthaber verloren, sich selbst und ihre Wahrheit. Für die aktuelle Version des Volkstheaters aber gibt es viel Premierenapplaus.

Kunstwerk Carlshütte, 25., 28., 29., 30. Juni, 1. Juli, jeweils 20 Uhr. Kartentel. 04331/23447

