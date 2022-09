﻿Bully Herbig: „Wir haben die Fakten so sehr verdreht, bis am Ende wieder alles stimmt“

Wer wird Bürgermeister in Schönkirchen? Amtsinhaber Gerd Radisch (parteilos) und Stefan Lansberg (Grüne) holten bei der Wahl am 4. September nicht genügend Stimmen – nun treten sie am 25. September 2022 zur Stichwahl an. Wir halten Sie am Sonntag im Liveblog auf dem Laufenden.