Museen geben menschliche Überreste von indigenen Vorfahren an Neuseeland zurück

In den ethnologischen Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen befinden sich drei mumifizierte Köpfe der neuseeländischen Maori. Der Gemeinderat hatte am 25. April 2023 die Rückführung dieser Köpfe nach Neuseeland beschlossen. In anderen deutschen Museen werden Exponate ebenfalls an Neuseeland zurückgegeben.

© Quelle: Julian Rettig/dpa