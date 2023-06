Braucht es Mut für die Liebe, Burghart Klaußner?

Er war der hessische Generalstaatsanwalt im Kinofilm „Der Staat gegen Fritz Bauer“ (2015), der die Frankfurter Auschwitz-Prozesse vorantreibt, genauso der züchtigende Pastor in Michael Hanekes meisterlicher Faschismusstudie „Das weiße Band“ (2009) und auch der schwer kranke Titelheld in Heinrich Breloers TV-Zweiteiler „Brecht“ (2019): Burghart Klaußner hat viele gewichtige Rollen ausgefüllt. Auch unnachgiebigen Figuren verleiht er etwas Sanftmütiges. Seinen ersten Deutschen Filmpreis gewann er mit der Darstellung eines entführten Kapitalistenbonzen in „Die fetten Jahre sind vorbei“ (2004). Der 1949 in Berlin geborene Sohn eines Gastwirts ist auf großen Bühnen zwischen Hamburg, Frankfurt, Berlin und Zürich zu Hause. Auch als Sänger ist er unterwegs. Im Kino ist er nun zusammen mit Caroline Peters in der Romanze „Die Unschärferelation der Liebe“ zu sehen (Start: 29. Juni).

Herr Klaußner, mögen Sie mir bitte mal eben ganz knapp die „Unschärferelation“ erklären, die der Physiker Werner Heisenberg 1927 formuliert hat?

Haben Sie zwei Stunden Zeit? Und wenn ich mir die Theorie dann noch selbst erklären soll, brauche ich gleich noch mal zwei Stunden. Also gut, die kürzestmögliche Version: Heisenberg hat gesagt, dass es unmöglich ist, ein Teilchen gleichzeitig in seiner Geschwindigkeit und an seinem Ort zu beobachten. In unserem Film ist diese Aussage natürlich nur eine Projektionsfläche. Sie müssen für „Die Unschärferelation der Liebe“ kein Physikstudium absolviert haben.

Was haben Quantenphysik und Liebe miteinander zu tun?

Die zwei Teilchen, mit denen wir es hier zu tun haben, heißen Greta und Alexander. Es ist eine unwahrscheinliche Geschichte, dass diese beiden Teilchen sich begegnen. Man kennt weder ihren Aufenthaltsort noch ihre Absichten und ebenso wenig die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen. Man ist also in einer großen Unschärfe verhaftet, die jeder aus seinem Alltag kennt. Was können wir schon genau wissen? Nichts. Und doch lauert das Überraschende hinter jeder Ecke. Auch fürs Glück gilt das. Das wollen uns die Dichter ja schon seit 2000 Jahren sagen. Wir stellen fest: Alexander und Greta sind zwei Personen, von denen nie anzunehmen gewesen wäre, dass sie aufeinandertreffen. Und dann tun sie es doch an einer Berliner Bushaltestelle. Frei nach Heisenberg.

Das Kino gilt immer noch als ziemlich jugendfixiert, Sie sind 73 Jahre alt. Wie oft wird Ihnen ein Liebesfilm angeboten?

Dieser hier war jedenfalls eine besondere Freude für mich. Nun muss ich dazusagen, dass ich diese Freude ein bisschen eingetütet habe. Ich habe viel dafür getan, dass dieses Werk zustande kommt – bis hin zu den Verhandlungen mit dem englischen Dramatiker Simon Stephens um die Rechte. Er hat das Theaterstück geschrieben, das meine Kollegin Caroline Peters und ich erst in Düsseldorf auf der Bühne gespielt und das wir nun in einen Kinofilm verwandelt haben.

Würden Sie sich mehr Liebesfilme im Kino wünschen?

Mit dem Begriff der Liebe ist es so eine Sache: Jeder versteht was anderes darunter – und das erst dann so richtig, wenn es einen ins Herz getroffen hat. Mit dem Begriff Liebe wird ungeheurer Schindluder getrieben. Dabei ist es das Lebensmittel, das uns am meisten fehlt. Deshalb will ich bei unserem Film gar nicht von einem Liebesfilm sprechen. Es ist ein Fastliebesfilm, vielleicht auch ein Science-Fiction-Film. Zudem beginnt er mit einem kleinen Urknall: Ein vereinsamter Metzger, dessen Finger nach Wurst riechen und der stundenlang allein durch Berlin spaziert, wird an einer Bushaltestelle unverhofft in den Nacken geküsst.

Und dieser unverhoffte Kuss bringt diesen Einzelgänger dazu, sich zu verlieben?

Der Metzger verliebt sich? Doch, doch, doch, das sagt er sogar selbst. Wie er dazu kommt? Er wird beinahe dazu gezwungen. Er weiß am Anfang gar nicht recht, wie ihm geschieht. Er will nichts wissen von diesem Urknall, von diesem Kuss in den Nacken. Aber es gelingt ihm nicht, der Küssenden zu entkommen. Sie ist eine Verrückte, eine wunderbar mit dem Leben Hadernde. Man könnte sie vielleicht sogar als Borderlinerin bezeichnen. Aber Vorsicht mit solchen Begriffen! Greta legt es jedenfalls darauf an. Sie verfolgt Alexander. Sie ist eine Stalkerin.

„Kaum einer trifft so sehr einen Massengeschmack wie Til Schweiger“

Wie oft sind Sie schon auf offener Straße in den Nacken geküsst worden?

Wenn das Kinopublikum sieht, dass so etwas zum Erfolg führt, ist alles möglich. Aber hinter Ihrer Frage steckt ja mehr: Gibt es Momente, die einen gefangen nehmen oder die einen einfangen können? Tausendfach gibt es diese tiefergehenden Begegnungen zwischen Menschen. Wir schätzen jede Sekunde ab: Wer steht mir da gegenüber? Freund oder ein Feind? Das ständige Beobachten ist auch Grundlage der Schauspielerei – und schier unerschöpflich: Was für ein künstlerisches Potenzial steckt da drin bei acht Milliarden Menschen auf der Erde!

Liebesfilme waren bislang nicht so Ihr Ding. Sie gelten als Fachmann für Geschichtsdramen ...

... ein paar andere Dinge habe ich schon noch gemacht – zum Beispiel eine Serie über das Abenteuer Segeln im niedersächsischen Wattenmeer mit dem Titel „Das Rätsel der Sandbank“. Auf Youtube gilt sie als Kult. Oder nehmen Sie die Krimiserie „Adelheid und ihre Mörder“ mit der wunderbaren Evelyn Hamann. Viel Spaß hat mir Helmut Dietls Gesellschaftssatire „Rossini“ bereitet. Es findet sich einiges im Archiv.

Genauso haben Sie aber auch den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und den Dichter Bertolt Brecht gespielt. Ihr Romandebüt „Vor dem Anfang“ handelt von einem Familienvater im Chaos der letzten Kriegstage in Berlin: Was fasziniert Sie an Geschichte?

Das Interesse ist im Laufe der Jahre gewachsen, und dabei geht es oft um die zerrissene deutsche Geschichte. Aber sie ist nicht nur zerrissen: Darauf hat jüngst der Bundespräsident zu Recht hingewiesen mit Blick auf die Revolution 1848, eine unterschätzte Sternstunde deutscher Historie. Auch solche Quellen speisen uns. Geschichte treibt mich aber genauso um: Wenn ich lese, dass 25 Prozent der Deutschen – also jeder Vierte – bereit wären, die AfD zu wählen, dann kann ich nur sagen: Sind wir also schon wieder so weit? Ich hätte wirklich gedacht, dass wir dieses rechte Denken überwunden haben.

Wenn Sie jetzt eine so verquere Figur wie diesen vereinsamten Metzger zum Leben und zur Liebe erwecken: Wie fühlen Sie sich in diesen Mann hinein?

Bei historischen Figuren ist das einfacher, da gibt es Hintergrundmaterial, Bücher, Dokumentationen. Hier haben wir allein das Drehbuch. Wenn es gut ist, steht da aber alles drin. Ich glaube, für den liebenden Metzger nicht mehr gebraucht zu haben als das, was da geschrieben stand.

Das zeugt von Ihrer Offenheit fürs Spiel: Wenn nun der inzwischen so umstrittene Regisseur Til Schweiger Sie fragen würde, ob Sie in seiner nächsten Liebeskomödie dabei sein wollen, könnten Sie sich das vorstellen?

Klar, wenn die Rolle gut ist. Schweiger ist ein Regisseur, der zurzeit einen schweren Stand und eine Kampagne gegen sich hat, deren Wahrheitsgehalt ich nicht überprüfen kann und auch gar nicht überprüfen will. Ich mag seine Filme nicht durchgehend, aber es gibt Aspekte, bei denen ich nur sagen kann: Toll gemacht! Kaum einer trifft so sehr einen Massengeschmack wie er. Man muss nicht unbedingt die künstlerische Qualität bewundern, aber die sozusagen kaufmännische Leistung. Die Debatte um ihn schreckt mich nicht ab. Ich würde sogar – na, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Mögen Sie sich vielleicht doch noch ein kleines Stück weiter nach vorn wagen?

Mir fallen noch ein paar andere Menschen ein, die aufgrund ihrer Kunst hoch zu schätzen sind und in ihrem Leben böse Fehler gemacht haben. Dennoch bleibt deren Kunst schützenswert. Der Mensch ist nicht perfekt. Seine Kunst ist oft besser als er selbst. Ich bin ein Bewunderer von Kevin Spacey und werde niemals den Stab über ihn als Künstler brechen. Was er privat getan hat, ist wahrscheinlich nicht zu verteidigen. Aber das darf nicht dazu führen, dass man ihn zum künstlerischen Tod verurteilt.

„Es ist gut, dass über Machtstrukturen und Übergriffigkeit geredet wird“

Holt das Kino gerade die Debatte über cholerische Regisseure nach, die am Theater schon früher hochgekocht ist?

Ich weiß gar nicht, ob diese Debatte am Theater schon so lange geführt wird. In der Filmbranche steht sie jetzt jedenfalls an. Ja, sie ist schon längst im Schwange. Denken Sie an die Me-Too-Bewegung und an Harvey Weinstein. Schon lange wird über Machtstrukturen und Übergriffigkeit geredet. Und das ist gut so!

Und wie ist nun der aktuelle Stand dieser Debatte am Theater?

Das Theater hat diese Auseinandersetzung noch längst nicht geleistet. Da läuft vieles so weiter. Das dauert. Man muss diese Debatte als ständige Arbeit begreifen. Die Zusammenarbeit sowohl im Theater als auch im Film lebt eben vom Zusammen und nicht vom Gegeneinander. Das muss täglich neu verhandelt werden. Es gibt Leute, bei denen man lieber sagt: Nein, danke! Ich selbst habe häufiger Rollen abgelehnt.

Kommen wir zu netteren Dingen: Kann sich jeder Mensch verlieben?

Sagen wir so: Er sollte sich jederzeit verlieben können. Angenommen, der russische Präsident Putin wäre jetzt plötzlich verliebt. Vielleicht würde sich sein Wesen ändern. Das wäre ja zu schön.

Dann würde das auch für Ihren lieblosen Pastor in Michael Hanekes vielgepriesenem Drama „Das weiße Band“ gelten, das in gewisser Weise die Vorgeschichte des Faschismus erzählt.

Der Pastor ist ja bereits verliebt – in seine Kinder, die er so heftig bestraft. Er glaubt, die Kinder mit seinen Erziehungsmethoden vor dem bösen Leben zu beschützen. Er will sie abhärten. Der Pastor übt das aus, was wir heute schwarze Pädagogik nennen. Mit untauglichen Mitteln will er das Gute herbeiführen. Es ist das Verdienst von Regisseur Michael Haneke, mit diesem Film zu zeigen, was für eine schwierige Liaison Gewalt und Liebe eingehen können.

Braucht es Mut zum Verlieben?

Wahrscheinlich schon. Man riskiert, abgelehnt zu werden, und versucht es trotzdem. Man spürt, dass da etwas ist, was ungeheures Glück bereithält. Und dann wagt man sich ins Freie hinaus. Man zuckelt nicht mehr so gemächlich wie in einer alten Straßenbahn vor sich hin. Man begibt sich in die Gefahr zu entgleisen. Das passiert schließlich auch unserem Metzger Alexander: „Mein Gott, du bist ein Routinemonster“, sagt Greta. „Und dann komme ich.“ Greta stört das Routinemonster auf.

Sind Dating-Apps der Liebe zu- oder abträglich?

Ich hab‘s noch nicht ausprobiert. Ich würde aber sagen: zuträglich. In der Liebe muss man alles versuchen. Hauptsache, es klappt. Der berühmteste Satz in diesem Zusammenhang stammt von Nina Hagen. Er lautet: „Wenn du scharf bist, musst du rangehen.“

Sie sind auch als Sänger auf der Bühne unterwegs. Mal abgesehen von Nina Hagen: Welche Musik verbinden Sie mit Liebe?

Jede. Musik ist die Schwingung der Liebe, der beseelte Atem. Es gibt nur ein Gegensatzpaar, das uns beherrscht: Gewalt und Liebe. Wenn wir wählen können, so mein kleiner Tipp, sollten wir die Liebe wählen.