„Walk on By“: Legendärer Komponist Burt Bacharach ist gestorben

Er komponierte Welthits wie „Walk on By“ und „I Say a Little Prayer“: Jetzt ist Burt Bacharach im Alter von 94 Jahren gestorben.

Der amerikanische Komponist und Oscar-Gewinner Burt Bacharach ist tot. Bacharach starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie seine Sprecherin Tina Brausam am Donnerstag mitteilte. Sie sprach von einer natürlichen Todesursache. Der Komponist begeisterte mit Melodien wie die von „Walk on By“ und „Do You Know the Way to San Jose“ Millionen und wurde für seine Arbeit unter anderem mit Grammys und Golden Globes ausgezeichnet.

Bacharach hatte ein Talent für eingängige Songs, die noch lange nach ihrer Entstehung gespielt wurden. Er feierte Hits von den 50er Jahren bis ins 21. Jahrhundert, darunter „Alfie“, „I Say a Little Prayer“ und „I‘ll Never Fall in Love Again“.

Dionne Warwick war seine Lieblingsinterpretin, aber Bacharach schuf, meist gemeinsam mit dem Texter Hal David, auch Songs für Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones und viele andere. Elvis Presley, die Beatles und Frank Sinatra gehörten zu den unzähligen Künstlern, die seine Songs coverten.

RND/AP