Cannes.Die Preisverleihung der Filmfestspiele in Cannes hat am Samstagabend mit den ersten Auszeichnungen begonnen. Die iranische Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi wurde für ihre Rolle in „Holy Spider“ als beste Schauspielerin ausgezeichnet. In dem Film spielt sie eine mutige Journalistin, die einem Serienmörder auf der Spur ist. Die US-Amerikanerinnen Riley Keough und Gina Gammell erhielten für ihren Film „War Pony“ den Preis Camera d‘Or für den besten Debütfilm.

Die belgische Schauspielerin Virginie Efira, Moderatorin der Zeremonie, würdigte zum Auftakt der Veranstaltung die Filme des Festivals, die „die wahrhaftige politische Kraft der Kultur demonstriert“ hätten.

Wer bekommt die Goldene Palme?

Die Verleihung endet mit der höchsten Auszeichnung der Filmfestspiele, der Goldenen Palme, um die in diesem Jahr 21 Beiträge konkurrieren.

RND/dpa