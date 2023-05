Eine Deutsche in Cannes: Iris Knobloch gibt ihr Debüt als Festspielpräsidentin

Cannes. Eigentlich bewegt sie sich lieber abseits des Rampenlichts. Seit Jahrzehnten verfolgte Iris Knobloch ihre Karriere zwar im Filmbusiness, der Branche der Scheinwerfer und des Glamours, blieb dabei aber immer diskret im Hintergrund. Das ändert sich mit dem Beginn des Internationalen Filmfestivals von Cannes am Dienstagabend definitiv. Denn Knobloch nimmt nicht nur daran teil wie seit vielen Jahren. Nein, die Deutsche eröffnet es als dessen neue Präsidentin.

„Iris wer?”, fragten viele in Frankreich, wo auch ihre Mutter Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, kaum bekannt ist. Die gebürtige Münchnerin, die nach Stationen in New York, Los Angeles und London seit 17 Jahren in Paris lebt, ist die erste Frau und die erste Nichtfranzösin auf diesem ehrenamtlichen, aber prestigeträchtigen Posten. Angesichts dieser Umstände und noch dazu als ehemalige langjährige Topmanagerin der US-Filmgesellschaft Warner Bros. war sie bei der Abstimmung im Verwaltungsrat vor einem Jahr nicht unumstritten.

Erstmals in dessen Geschichte fiel die Entscheidung nicht einstimmig. Mehrere Berufsverbände machten Stimmung gegen Knobloch und beklagten, mit ihrer Ernennung „vor vollendete Tatsachen gestellt” worden zu sein, wie es Pascal Rogard sagte, Generaldirektor der Autorengesellschaft SACD. Knobloch vertrete für ihn die Interessen des US-Kinos und überhaupt habe sie „einen Akzent, der so scharf schneidet wie ein Messer”.

Ihre Kritikerinnen und Kritiker warnten zudem vor möglichen Interessenkonflikten, da sie dem börsennotierten kulturellen Investitionsfonds I2PO als Präsidentin vorsitzt, an dem unter anderem der Geschäftsmann François-Henri Pinault beteiligt ist, Hauptsponsor des Festivals von Cannes.

Knobloch zeigte sich selbst überrascht

Dass die damalige Kulturministerin Roselyne Bachelot im vergangenen Jahr ausgerechnet Knobloch als Nachfolgerin für den langjährigen Präsidenten Pierre Lescure auswählte, hat daher viele überrascht – auch die 59-Jährige selbst, wie sie in einem ihrer seltenen Interviews zugab. Tatsächlich schlägt die französische Regierung traditionell die Besetzung der Stelle an der Seite des Festivaldirektors, derzeit Thierry Frémaux, vor. Knobloch setzte sich durch, weil Bachelot ihren eigenen Worten zufolge jemanden suchte, „der sich in einem internationalen Kontext zu bewegen weiß”. Die Deutsche gilt als bestens vernetzt, zählt zu ihren Freunden Kinostars wie den Regisseur Christopher Nolan und den Schauspieler Clint Eastwood. Sie ist auch Chefin im Verwaltungsrat des Musik-Streaming-Anbieters Deezer und sitzt im Verwaltungsrat der Hotelgruppe Accor.

Angesichts der strittigen Frage, ob auch Filme der großen Streamingdienste im offiziellen Wettbewerb zugelassen werden sollen, erschien die Juristin als ideale Vermittlerin, die zunächst für den Warner-Konzern in den USA arbeitete, bevor sie dessen Frankreich- und schließlich das europäische Kerngeschäft leitete. Auch wird ihr zugute gehalten, sich für die Finanzierung des stummen Schwarz-Weiß-Films „The Artist” des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius eingesetzt zu haben, der 2012 fünf Oscars erhielt.

Nun wird ihre Hauptaufgabe darin bestehen, die Filmfestspiele in Cannes wieder attraktiver für internationale Filmstudios und auch Streamingdienste zu machen. Mit den Festivals in Venedig und Toronto gibt es scharfe Konkurrenz. Knobloch selbst nannte es als ihre Mission, „das kulturelle Leben einer Welt zu retten, in der mehr denn je die absolute Notwendigkeit dafür herrscht”. Ihr Mandat läuft drei Jahre.