Mariah Carey und Wham! wieder an der Spitze

Die Adventszeit wird in den Charts erneut mit „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey und „Last Christmas“ von Wham! eingeläutet. Seit Anfang Dezember bilden die beiden Songs die Doppelspitze der Single-Charts. Insgesamt 40 Weihnachtslieder sind inzwischen in der Tabelle.