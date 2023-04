Senioren im Regiestuhl: Eastwood dreht wieder

Einer geht noch: Der beinahe 93-jährige Clint Eastwood kündigt seinen nächsten Film an. Und er ist keinesfalls der einzige Methusalem im Kinogeschäft. Was treibt Regisseure (und wenige Regisseurinnen) im Alter an?

Als Clint Eastwood 90 wurde, ließ er verlauten: Er habe noch keine Lust, auf seiner Veranda im Schaukelstuhl zu sitzen. Er habe da draußen noch einiges zu tun.

Das klang beinahe so, als wollte er noch einmal mit Zigarillo im Mundwinkel, Poncho über der Schulter und Finger am Abzug losziehen so wie einst als der Fremde ohne Namen in Sergio Leones Spaghetti-Western „Für eine Handvoll Dollar“. Aber so war es nicht gemeint.

Längst schon überstrahlen Eastwoods späte Regiearbeiten seinen einstigen, durchaus umstrittenen Schauspielerruhm als Law-and-Order-Mann mit Hang zur Selbstjustiz („Dirty Harry“). Er verstehe gar nicht, so hat er mal gesagt, wieso Regiekollege Billy Wilder mit 75 Jahren aufgehört habe. Das Alter sei schließlich die beste Zeit zu arbeiten, wenn man bereit sei, sich selbst zu ändern.

Also arbeitet Eastwood weiter. Am Wochenende ist sein nächstes Projekt bekannt geworden. Er will das Justizdrama „Juror No. 2″ mit Nicholas Hoult und Toni Colette in den Hauptrollen drehen. Ein Geschworener in einem Mordprozess erkennt, dass er wahrscheinlich für den Mord verantwortlich ist. Versucht er, diese Erkenntnis vor seinen Mitgeschworenen zu verbergen? Oder stellt er sich der Verantwortung?

Das Studio Warner Bros. peilt den Produktionsstart für Juni an. Am 31. Mai wird Eastwood 93 Jahre alt.

Da stellt sich die Frage: Was treibt vornehmlich Regisseure – und auch einige wenige Regisseurinnen – in hohem Alter immer wieder hinter die Kamera? Eastwood ist keineswegs der einzige Methusalem mit unstillbarem Schaffensdrang.

Der bislang dienstälteste Regisseur aller Zeiten war der Portugiese Manoel de Oliveira („Das Kloster“, „Belle Toujours“). Er starb 2015 im Alter von 106 Jahren. Bis wenige Jahre vor seinem Tod drehte er mit Größen wie Catherine Deneuve, Michel Piccoli oder John Malkovich. Oliveira verkörperte eine unbändige Lust aufs Leben. Nebenbei war er auch Rennfahrer, Hochspringer, Portweinproduzent, Zirkusartist und Lebemann.

Bei Woody Allen dürfte es eher umgekehrt sein: Der 87-Jährige wüsste gar nicht, wie er seine Zeit totschlagen sollte. Ohne die mehr oder weniger jährliche Kinoproduktion würde er an der Sinnlosigkeit des Lebens schier verzweifeln. Der US-Regisseur hat demnächst einen weiteren Film am Start – und zwischenzeitlich wieder die Ankündigung kassiert, dies solle sein letzter sein.

Drehen gegen die Sinnlosigkeit: Woody Allen. © Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Der 86-jährige Brite Ken Loach kämpft unermüdlich gegen die Ungerechtigkeit der Welt. Gerade hat das Filmfestival von Cannes den doppelten Palmen-Sieger („The Wind That Shakes the Barley“, „Ich, Daniel Blake“) in den hochkarätigen Wettbewerb eingeladen: „The Old Oak“ dreht sich um den letzten Pub in einem ehemaligen Bergarbeiterdorf und um einen syrischen Flüchtling. Im Cannes-Wettbewerb dabei ist auch Wim Wenders, aber der ist mit 77 vergleichsweise noch ein junger Hüpfer.

Frauen fällt es im von Männern geprägten Filmgeschäft schwerer, sich zu behaupten – egal, ob vor oder hinter der Kamera. In Deutschland macht die immer noch energiegeladene Margarethe von Trotta Filme. Die 81-Jährige setzt ihre Reihe über beeindruckende Frauen wie Rosa Luxemburg oder Hannah Arendt mit Ingeborg Bachmann fort (Kinostart von „Reise in die Wüste“: 19. Oktober).

Voller Energie: Regisseurin Margarethe von Trotta. © Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Und wie passt Eastwood in diese – zugegeben: recht zufällige – Auflistung der Unbeirrbaren? Vielleicht lässt es sich so sagen: Er beweist den Mut, sein eigenes berufliches Wirken in späten Jahren infrage zu stellen. Es scheint, als überprüfe er als Regisseur seine einstigen Rollen. Rund 70 Auftritten stehen inzwischen 40 Regiearbeiten gegenüber.

Auf der Leinwand zog er es als maulfauler Einzelgänger mit stechendem Blick vor, Verbrecher zu erschießen. Das galt vor allem für „Dirty Harry“. Dieser Großstadtpolizist unterschied sich kaum von denen, die er in dienstlichem Auftrag zur Strecke brachte. Sein berüchtigter Spruch „Make my day“ kam einem Todesurteil gleich.

Verstehen ließen sich diese Filme wohl nur in einem Land, in dem das Recht auf Waffenbesitz mit Zähnen und Klauen verteidigt wird, egal wie viele Menschen bei blutigen Amokläufen und Rachezügen sterben.

Ein Mann geht seinen Weg: Clint Eastwood als Dirty Harry. © Quelle: Warner Bros. Entertainment/dpa

Allerdings machte Eastwood im Rückblick auf einen kleinen, aber feinen Unterschied aufmerksam: „Ich bin zwar in Filmen umhergelaufen und habe Menschen mit einer 44er-Magnum erschossen, aber das heißt nicht, dass ich das gutheiße.“

Es lässt sich ein Film in Eastwoods Karriere markieren, der am Übergang zum Alterswerk steht: der Western „Erbarmungslos“ (1992). Noch einmal setzt ein Revolverheld (Eastwood) auf die Gewalt, der er schon abgeschworen hatte. Doch hat diese hier keine reinigende Wirkung mehr, sondern nur noch eine zerstörerische.

Mit „Erbarmungslos“ begann Eastwood, den Westernmythos und damit auch seinen eigenen zu demontieren. Die Ironie dabei: Endlich kam er zu Oscarehren – nicht als Schauspieler, sondern als Regisseur und Produzent. Er war bereits Anfang 60, als sich Hollywoods Prominenz für ihn applaudierend von den Sitzen erhob.

Andere gehen in diesem Alter in Rente. Eastwood legte erst richtig los.

Gewehr im Anschlag: Clint Eastwood in „Gran Torino“. © Quelle: dpa

Gut ein Jahrzehnt später folgte „Million Dollar Baby“ (2004), ein anrührendes Sterbehilfedrama. Auch dafür gab es Oscars für Regisseur und Produzent Eastwood: Am Ende wächst Eastwoods Charakter in eine Art Vaterrolle hinein und stellt im Krankenhaus die lebenserhaltenden Systeme für seinen schwer verletzten Schützling ab.

Der Republikaner Eastwood musste für diesen Film harte Kritik gerade von konservativer Seite einstecken. Den bekennenden Nonkonformisten dürfte das kaltgelassen haben. Eastwood ist Verfechter der Todesstrafe, tritt aber ebenso für das Recht auf Abtreibung und die Homoehe ein.

Die Sache mit dem leeren Stuhl, den er 2012 bei einem Parteitag der Republikaner ersatzweise für den damals noch amtierenden Präsidenten Barack Obama als Wahlbetrüger beschimpfte, hat er als „diese dumme Sache“ längst bereut. Donald Trump hat er anfangs unterstützt, sich inzwischen aber distanziert.

In den Kriegsfilmen „Flags of Our Fathers“ und „Letters from Iwo Jima“ (beide 2006) tat er erneut Gewöhnungsbedürftiges für einen als ultrakonservativ Gebrandmarkten: Er zeigte den US-Pazifikkrieg aus der Perspektive der Amerikaner und einmal aus jener der Japaner. Das war unbequem für Amerikaner, die sich stets auf der richtigen Seite der Geschichte sehen.

Inzwischen lässt sich Eastwood auf der Leinwand auch mal erschießen, wenn es für eine gute Sache ist. In „Gran Torino“ (2008) hat der Rentner Walt Koslowski alias Clint Eastwood im Namen von US-Einwanderern den Kampf gegen eine Gang aufgenommen.

Mit Gewalt kann er sie nicht besiegen. Schließlich provoziert Walt seine Gegner und stirbt unbewaffnet im Kugelhagel. Wo Staat und Regierung versagen, ist der Einzelne gefordert, auch wenn er sich opfern muss.

In seinen Rollen wie im wirklichen Leben ist Eastwood jemand, der sein Ding durchzieht. In „The Mule“ (2018) spielte er einen Drogenkurier, der in seinem zerbeulten Pick-up dicke Heroinbeutel für ein mexikanisches Kartell durch die USA karrt. Mit dem Geld will er Fehlentscheidungen aus seiner Vergangenheit zumindest halbwegs reparieren.

Manchmal verengen sich in dem Film seine Augen immer noch zu gefährlich engen Schlitzen. Wäre er ein paar Jahre jünger, würde dieser Drogenkurier wohl all die großmäuligen Kartelllümmel erledigen, die ihm ständig Anweisungen erteilen wollen. So belässt er es bei altersweisem Spott. Dieser Kinofigur kann niemand mehr Angst einjagen – und dem Schauspieler dahinter auch nicht.

Gern rückt Eastwood unauffällige und schwierige Helden aus der Wirklichkeit ins Zentrum. Da ist der Pilot Chelsey Sullenberger, der eine spektakuläre Notlandung im New Yorker Hudson River hinlegte („Sully“, 2016). Oder der Waffennarr und Wachmann Richard Jewell, der seine Mitmenschen vor einem Bombenanschlag bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta rettete („Der Fall Richard Jewell“, 2019). Beide Protagonisten wollen das Beste und sehen sich doch einer medialen Hetzkampagne gegenüber.

Es scheint, als wolle Eastwood dazu beitragen, der US-Kinonation nach Kräften die Schwarz-Weiß-Malerei auszutreiben. So konsequent altmodische Erzählfilme wie er dreht kaum noch jemand anders.

Bleibt zu hoffen, dass er noch lange weitermacht. Andere fassen dafür umso früher das Ende ihrer Karriere ins Auge: Der 60 Jahre junge Quentin Tarantino will nach eigenem Bekunden nur noch einen einzigen Film abliefern, seinen gerade einmal zehnten. Ob man dieser Ankündigung bei so vielen Gegenbeispielen wirklich glauben sollte?