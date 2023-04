Coachella 2023: Lineup, Tickets und Livestream

Es ist wieder soweit – das Coachella, eines der berühmtesten Festivals der Welt, startet in die nächste Runde. Und bringt dieses Jahr erstmals ausschließlich nicht-weiße Künstlerinnen und Künstler als Headliner auf die Bühne: Bad Bunny, Frank Ocean und die K-Popgruppe Blackpink. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Seit 1999 findet das Coachella Valley Music and Arts Festival, auch bekannt als Coachella, jährlich in Indio (Kalifornien) statt. Inzwischen ist es eines der größten Musikfestivals überhaupt und ganz oben auf der Liste der Festivalfans aus der ganzen Welt: 200 Kilometer von Los Angeles entfernt feiern und tanzen Tausende internationale Besucher an zwei Wochenenden im Jahr. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coachella im Überblick.

Was ist das Coachella-Festival?

1999 mit 25.000 Besucherinnen und Besuchern noch vergleichsweise klein gestartet, hat sich das Coachella im Laufe der Jahre zu einem Mega-Event entwickelt: 2022 zählte das Festival rund 750.000 Besucher. Das Festival ist musikalisch vielseitig aufgestellt: Alternative, Rock, Hip-Hop oder Elektronik sind gleichermaßen vertreten und werden mit aufwendigen Installationen und Bühnenshows präsentiert.

Neben der Musik geht es bei Coachella vor allem um eines: sehen und gesehen werden. Prominente und Influencer aus der ganzen Welt reisen jährlich nach Kalifornien, um ihre extravaganten Festival-Outfits zu präsentieren. Dabei ist vor allem der hippie-inspirierte Style mit weiten Kleidern, abgeschnittenen Jeans-Shorts, bunten T-Shirts und viel Glitzer typisch für das Festival.

Und auch kulinarisch gilt das Coachella als Event der Superlative: Im vergangenen Jahrzehnt vergrößerte sich das Angebot beim Festival stetig. Inzwischen reservieren Restaurants aus den ganzen USA ihren Platz unter dem berühmten Riesenrad. Ob Foodtrucks mit Burgern, Tacos und veganen Speisen oder ganze Pop-Up-Restaurants: Für alle Geschmäcker – und Geldbeutel – ist etwas dabei.

Wann ist das Coachella 2023 und wie lange geht es?

Die Konzerte finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, jeweils vom 14. bis 16. April 2023 und vom 21. bis 23. April 2023. Das Line-Up ist an beiden Terminen identisch. Anders als im vergangenen Jahr war Coachella dieses Mal aber nicht sofort ausverkauft. Für das zweite Wochenende gibt es immer noch Tickets.

Wo ist das Coachella Festival 2023?

Das Coachella Music & Arts Festival 2023 findet in Indio in der Nähe von Palm Springs und Los Angeles statt – im namensgebenden Coachella-Valley. Es wird auf dem Gelände des Empire Polo Clubs ausgerichtet.

Coachella-Tickets: Was kosten sie und wo bekommt man sie?

Die offiziellen Preise reichen von 550 US-Dollar (500 Euro) für ein reguläres Drei-Tage-Ticket bis hin zu 15.000 US-Dollar (13.600 Euro) für die Luxuserfahrung mit klimatisiertem Zelt, privatem Badezimmer und Transport über das Festival-Gelände via Golfmobil.

Das erste Festivalwochenende ist ausverkauft, es gibt allerdings eine Warteliste. Für das zweite Wochenende sind dagegen Tickets noch online erhältlich

Coachella-Livestream: So sind Sie auch ohne Ticket live dabei

Wem die Tickets zu teuer sind, der kann dieses Jahr erstmals komplett per Youtube mit dabei sein: Alle Auftritte auf den insgesamt sechs Bühnen werden, eingebettet in ausführliche Berichterstattung, live übertragen. Das Anschauen ist kostenlos.

Der Stream ist über verschiedene Kanäle erreichbar:

Lineup beim Coachella 2023

Als Headliner lockt unter anderem der aus Puerto Rico stammende Popstar Bad Bunny („Un Verano Sin Ti“). Der 29-Jährige, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, stellte zuletzt einen Rekord nach dem anderen auf. In den Spotify-Charts ist er seit drei Jahren der weltweit meistgestreamte Künstler.

Seine Tour war mit rund 435 Millionen US-Dollar (395 Millionen Euro) die umsatzstärkste jemals. Nun ist er der erste spanischsprachige Performer, der einen Headliner-Slot beim Coachella erhält.

Es ist nicht das einzige Highlight in diesem Jahr: Erstmals in der Geschichte des Megakonzerts sind die Headliner ausschließlich nicht-weiße Künstlerinnen und Künstler. Auf Bad Bunny folgen die südkoreanische K-Popgruppe Blackpink und der R&B-Sänger Frank Ocean. Zu den weiteren Acts gehören unter anderem die Gorillaz, Rosalía, Björk und Calvin Harris.

Besonders den Auftritt von Headliner Ocean dürften Fans mit Spannung erwarten. Eigentlich hätte er bereits 2020 auftreten sollen, das Coachella wurde damals jedoch Corona-bedingt abgesagt. Der 35-jährige Kalifornier hat seit sechs Jahren kein Konzert mehr gegeben, sein letztes Album veröffentlichte er 2016.

Das gesamte Line-Up haben die Veranstalter bereits veröffentlicht:

Das Coachella-Lineup in alphabetischer Reihenfolge (Änderungen vorbehalten)

A Boogie Wit da Hoodie

Adam Beyer

AG Club

Airrica

Alex G

Ali Sethi

Angèle

Ashnikko

Bad Bunny

Bakar

Becky G

Benee

Big Wild

Björk

Blackpink

The Blaze

Blondie

Boris Brejcha

Boygenius

Bratty

The Breeders

Burna Boy

Calvin Harris

Camelphat

Cannons

Cassian

Charli XCX

The Chemical Brothers

Chloé Caillet

Chris Stussy

Christine and the Queens

Chromeo

Colyn

The Comet Is Coming

Conexión Divina

DannyLux

Dennis Cruz + Pawsa

Despacio

Destroy Boys

Diljit Dosanjh

Dinner Party ft. Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington

DJ Tennis + Carlita

Doechii

Dombresky

Domi & JD Beck

Dominic Fike

Donavan‘s Yard

DPR Live + DPR Ian

Drama

EarthGang

El Michels Affair

Eladio Carrión

Elderbrook

Elyanna

Eric Prydz Presents HOLO

Ethel Cain

Fisher + Chris Lake

FKJ

Flo Milli

Fousheé

Francis Mercier

Frank Ocean

Gabriels

The Garden

Glorilla

Gordo

Gorillaz

Hiatus Kaiyote

Horsegirl

Hot Since 82

IDK

Idris Elba

Jackson Wang

Jai Paul

Jai Wolf

Jamie Jones

Jan Blomqvist

Joy Crookes

Juliet Mendoza

Jupiter & Okwess

Kali Uchis

Kaytranada

Keinemusik

Kenny Beats

The Kid Laroi

Knocked Loose

Kyle Watson

Labrinth

Latto

Lava La Rue

Lewis OfMan

The Linda Lindas

Los Bitchos

Los Fabulosos Cadillacs

LP Giobbi

Maceo Plex

Magdalena Bay

Malaa

Marc Rebillet

Mareux

Mathame

Metro Boomin

Minus the Light

MK

Mochakk

Momma

Monolink

Muna

Mura Masa

The Murder Capital

Nia Archives

Noname

Nora En Pure

Oliver Koletzki

Overmono

Paris Texas

Pi‘erre Bourne

Porter Robinson

Pusha T

Rae Sremmurd

Rebelution

Remi Wolf

Romy

Rosalía

Saba

Sasha & John Digweed

Sasha Alex Sloan

Scowl

SG Lewis

Shenseea

Sleaford Mods

Snail Mail

Sofi Tukker

Soul Glo

Stick Figure

Sudan Archives

$uicideboy$

Sunset Rollercoaster

Tale of Us

¿Téo?

Testpilot

Tobe Nwigwe

TSHA

TV Girl

Two Friends

UMI

Uncle Waffles

Underworld

Vintage Culture

Wet Leg

Weyes Blood

WhoMadeWho

Whyte Fang

Willow

Yaeji

Yung Lean

Yungblud

Yves Tumor

070 Shake

1999.ODDS

2ManyDJs

