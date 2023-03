Comedy und Theater ab 15. März in Kiel: Diese fünf Auftritte sollten Sie nicht verpassen

Kiel. Die Zahl der Frauen, die politisches Kabarett machen, ist möglicherweise noch kleiner als die derer in politischen Spitzenfunktionen. Simone Solga ist eine davon – und damit heiße Kandidatin für den Auftritt der Woche in Kiel. Unsere Bühnen-Tipps in Kiel für die Woche ab 15. März 2022.

Kabarett der Woche: Simone Solga: „Ihr mich auch“ im Metro-Kino Kiel

Scharfer Verstand, schnelle Pointen – Simone Solga, wohlbekannt auch als „Kanzlersouffleuse“, hat ihr Handwerk drauf. Und nebenbei viel Spaß an irrwitzigen Wort- und Gedankenspielen, der sich unmittelbar ins Publikum überträgt. Auch im nagelneuen Programm „Ihr mich auch“, das nach Solgas eigenen Angaben eine Art „Unabhängigkeitserklärung vom Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler“ ist. „Regen Sie sich auf, schimpfen Sie, haben Sie Spaß oder geben Sie sich in der Pause am Tresen gleich die Kante“, rät die aus Gera gebürtige Kabarettistin, die in der Leipziger Pfeffermühle ebenso aktiv war wie in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.

Christopher Ecker und Jens Rassmus erzählen im Literaturhaus „Hummelgeschichten“

Vom Ton erinnern „Die besten Hummelgeschichten der Welt“ an Kindergeschichten – aber wer den untergründigen Humor aus Christopher Eckers Romanen kennt, der ahnt, dass es so einfach nicht ist. Aufdringliche Handwerker kommen im neuen Buch des Kieler Autors („Herr Oluf aus Hunsum“) ebenso vor wie tapfere Hummelliteraten oder unfähige Zauberer. Und klar, dass die Geschichten alle einen Haken haben. Großzügig und witzig illustriert hat das der Kieler Illustrator Jens Rassmus. Zur Lesung am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, sind im Literaturhaus, Schwanenweg 13, auch Rassmus’ Zeichnungen zu sehen (bis 30. 6.).

Donnerstag, 16. März, Literaturhaus SH: Karten (10, erm. 7 Euro) per Tel. 0431/579 68 40 oder programm@literaturhaus-sh.de

Nick Hornby bei den Komödianten, „Weiber“ bei Lore Lay

State of the Union. 20 Uhr, Theater Die Komödianten. Als BBC-Serie wurde Nick Hornbys Beziehungskomödie „State of the Union“ zum Renner. Bei den Komödianten hat Regisseur Christian Lugerth die Geschichte der „Ehe in zehn Sitzungen“ in Szene gesetzt. Franziska Plüschke und Ivan Dentler liefern sich als vielbeschäftigte Ärztin und als arbeitsloser Musikkritiker einen melancholisch bis komisch getönten Schlagabtausch.

Ein Blick lohnt sich auch hinüber zur Hörn, zum Lore Lay Theaterfrachter. Dort geht am Freitag, 17. März, um 20 Uhr das musikalische Drei-Frauen-Stück „Weiber“ über die Bühne.

Und zu dem ungleichen Duo Chaim und Adolf, 18 Uhr im Theater am Wilhelmplatz. Die Niederdeutsche Bühne Kiel hat dort zwei Schachspieler am Start. Chaim Eisenberg aus Israel und Bauer Adolf aus Schleswig-Holstein ...

17./18./19. März, Theater am Wilhelmplatz iel: Karten (14 bis 18 Euro) online , an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch unter 0431/901901.

Limited Blindness: Nordpolmission und mehr Live-Hörspiel

Das klingt nach einem spannenden Ausflug in die Kindertage des Radios: „Funken der Liebe“ heißt das Live-Hörspiel von Limited Blindness, das der aus Kiel gebürtige Regisseur Heiko Michels mit der Berliner Theatergruppe nach dem ältesten deutschen erhaltenen Hörspiel „Sos … rao rao … Foyn“ von Friedrich Wolf in Szene gesetzt hat.

Der Auftritt am Sonnabend, 18. März, im Schauspielhaus Kiel (Beginn: 20 Uhr), erzählt die Geschichte des Luftschiffs „Italia“, das 1928 auf Nordpolmission auf eine Eisscholle stürzte. Der Hilferuf vom Kurzwellenradio erweitert sich zur globalen Rettungsaktion. Im Anschluss lädt das Ensemble zum Publikumsgespräch.

Die Berliner Gruppe „Limited Blindness“ zeigt am 18. März im Schauspielhaus das Live-Hörspiel „Funken der Liebe“. © Quelle: Claudius Pflug

Sonnabend, 18. März, Schauspielhaus Kiel: Karten (20 Euro) online , an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie per Telefon: 0431/901901.

Hommage an die Beastie Boys im Schauspielhaus Kiel

Das Listening In ist zurück. Und lädt um 21 Uhr zu „Hello Nasty – A Tribute to the Beastie Boys“. Literatur trifft hier auf DJ-Culture. Ensemble-Mitglieder lesen Text, DJ Bulta legt auf.