﻿Cornelia Funke: „Man ist plötzlich in einer anderen Welt“

Lübeck/Volterra. Cornelia Funke lebt in Volterra in der Toskana in einem großen Haus, das ursprünglich eine Alabasterwerkstatt war und später ein Ferienbauernhof. Dort beherbergt sie regelmäßig junge Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt – Musiker, Schriftsteller, bildende Künstler. Von diesem Haus aus gibt sie ein Interview per Videoschaltung. So wird sie auch vor ihren Zuhörerinnen und Zuhörern im Eutiner Schloss erscheinen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Videoschaltungen gemacht?

Sehr gute! Vor der Corona-Zeit wollte es niemand, jetzt mache ich solche Onlinelesungen weltweit, auch für kleine Schulen, die nie einen Autor einladen könnten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sehr echte Verbindungen mit dem Publikum herstellen kann, weil sie mich zu Hause sehen. Die Kinder bitten mich: „Kannst du uns mal deine Hunde zeigen?“, „Zeig uns doch mal, wo du schreibst!“, und ich kann das dann tun. Manchmal habe ich das Gefühl, die Kinder erleben mich so fast noch persönlicher, als wenn ich auf der Bühne sitze und diese weit entfernte Person bin, die so etwas Offizielles an sich hat.

Warum Cornelia Funke an die Macht der Orte glaubt

Welche Rolle spielt der Ort, an dem Sie schreiben?

Eine große, hoffe ich! Ich glaube an die Macht von Orten. Ich habe „Die Farbe der Rache“ in Amerika angefangen, aber es war wunderbar, es hier in Volterra zu beenden, denn im Grunde wohne ich jetzt in Ombra. Es ist fast absurd, wie ähnlich Volterra dem Ort ist, in dem die Geschichte spielt. Man wird das vielleicht auch an den Landschaftsbeschreibungen merken.

Viele Menschen unterschätzen die Macht der Orte. Die Jahreszeiten, wie lang Tage und Nächte sind, welche Sterne man über dem Kopf hat, welche Pflanzen in der Nähe wachsen . . . Die meisten Städte machen uns vor, dass wir von all dem unabhängig seien. Dass es keinen Einfluss habe, welcher Boden unter unseren Füßen ist, wer da früher gelebt hat, welcher Baum vor unserem Fenster wächst. Aber all das hat eine Bedeutung in unserem Leben. Davon handelt übrigens auch „Das grüne Königreich“.

Im virtuellen Raum kann man in andere Welten eintauchen. Ist das verwandt mit dem, was Sie in Ihren Büchern beschrieben haben? Mit dem Eintauchen in die Tintenwelt?

Ich glaube, dass wir alle immer die Sehnsucht haben, Fenster und Türen aufzumachen, egal, wohin: Man macht einen Schrank auf und ist plötzlich in einer anderen Welt. In gewisser Weise kann der Bildschirm des Computers diese magische Tür werden. Das hat, genau wie in der Tintenwelt, schöne und gefährliche Seiten. Man kann süchtig danach werden.

Es gibt Menschen, die um sich herum keine aufregende Realität finden oder nicht mehr wissen, wie sie suchen sollen, und die alle Hoffnung auf Abenteuer in diesen Fenstern finden. Ein Buch hat den Vorteil, dass die Menschen sich ihre eigenen Bilder machen können, was ein zutiefst kreativer Prozess ist. Der fällt weg, wenn man ein Videospiel spielt oder einen Film schaut.

„Die Faschisten hatten uns unsere Märchen gestohlen“

Wie war Ihr Weg von der Illustratorin zur Schriftstellerin, vom Bild zur Sprache?

Ich gehöre zu einer anderen Generation. Heute gehen Kinder zu Lesungen, sehen Interviews, Tweets, Fotos. Sie begreifen Autoren als etwas Menschliches. Ich habe damals gedacht, Leute, die Bücher schreiben, sind übermenschliche Wesen, nicht meinesgleichen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich das könnte. Aber gezeichnet habe ich immer.

Als ich irgendwann Bücher illustrierte, bekam ich nie die Texte, die ich illustrieren wollte. Ich wollte fantastische Geschichten illustrieren, aber die gab es kaum. Die Faschisten hatten uns Deutschen unsere Märchen gestohlen. Unsere Mythen, unsere Märchen, alles war mit braunen Fingerabdrücken bedeckt. Es wurde realistisch erzählt, und Michael Ende war ein Skandal.

Wie viel können Sie schon verraten über den Inhalt Ihres neuen Buchs „Die Farbe der Rache“?

Es ist keine direkte Fortsetzung der Tinten-Trilogie. Es spielt fünf Jahre später. Es werden zwar alle vorkommen, die man kennt, aber die Helden dieses Buches sind der Schwarze Prinz und Staubfinger. Das hatte ich immer schon vor. Ich erzähle die Geschichte von Orpheus, der mir leider entkommen war. Ich wollte ihn eigentlich in „Tintentod“ umbringen, sogar auf richtig brutale Weise.

Wie Cornelia Funke von ihren eigenen Geschichten gejagt wird

Sie haben also Ihre Figuren nicht unter Kontrolle?

Nein, überhaupt nicht! Aber so extrem habe ich es seit „Herr der Diebe“ nicht erlebt, dass die Geschichte mich permanent in die falsche Richtung jagt und dann immer wieder ein Geheimnis aus dem Hut zaubert. Als Orpheus mir entkam, wusste ich schon: Der wird etwas Schlimmes machen. Er verehrt Staubfinger, und er nimmt es ihm übel, dass er seine Liebe nicht erwidert.

Orpheus wird andere Wege finden, sich zu rächen als die Worte. Er weiß, dass durch die Worte, die die anderen trotz allem besser beherrschen als er, seine Rache zerstört worden wäre. Also wird er seine Rache durch Bilder vollziehen. Das war die Grundidee des Buchs: die Macht des Bildes gegen die des Wortes.

Ein sehr aktuelles Thema.

Das habe ich auch gedacht: Die Bilder werden immer mächtiger. Ich hoffe aber, ich gebe keine eindeutigen Antworten. Ich glaube, dass die beiden sehr unterschiedliche Arten von Macht haben und auf unterschiedliche Weise gefährlich und wunderbar sind. Bilder können vieles erklären, was mit Worten kaum zu fassen wäre. Andererseits: Bilder springen dich an. Worte können Vertrautheit schaffen und uns mit den Schrecken der Welt versöhnen. Aber dass Bücher immer etwas Gutes wären, das ist auch eine Lüge! Bücher können den Kopf vergiften, Bücher können das Denken in die falsche Richtung jagen.

Warum Bücher nicht das Wichtigste auf der Welt sind

Aber Sie brauchen Menschen, die lesen ...

Ich möchte eine Geschichtenerzählerin sein – für alle, auch die, die von sich aus kein Buch anfassen wollen. Eine Lehrerin, die in der Schule meine Serie „Gespensterjäger“ benutzt hat, hat mir mal erzählt: „Ich habe ein paar Jungs in der Klasse, denen ist es peinlich, mit einem Buch gesehen zu werden. Die stehlen mir die Bücher vom Tisch und verstecken sich damit im Gebüsch, damit man bloß nicht sieht, dass sie lesen!“ Auf solche Kinder bin ich superstolz!

Aber wenn ich ein Kind sehe, das immer nur liest und nie nach draußen geht, dann finde ich das beunruhigender als ein Kind, das nicht liest, aber draußen herumstreift und sagt: „Ich habe gesehen, wie der Salamander die Wand hochgelaufen ist!“ Wir überfordern unsere Kinder mit Schule, wir stehlen ihnen all ihre Zeit mit abstraktem Wissen. Die Welt, die zum Anfassen, geht uns verloren! Es gibt noch viel, viel wichtigere Dinge als Bücher – nämlich die, von denen die Bücher erzählen!

Dieses Interview erschien zuerst in den „Lübecker Nachrichten“.