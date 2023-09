Ode an die Selbstüberschätzung: der Künstlerfilm „Dalíland“ mit Ben Kingsley

Diese Vorstellung gehörte lange zu den Grundfesten der patriarchalischen Gesellschaft: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Sie hielt dem Mann den Rücken frei. Für die Beziehung zwischen dem surrealistischen Künstler Salvador Dalí (Ben Kingsley) und seiner Frau Gala (Barbara Sukowa) trifft dieses Verhältnis zu. Zumindest in diesem Film.

Dabei war der junge Dalí schon ziemlich neurotisch, als er Gala am Strand kennenlernte. Er warf sich ihr zu Füßen und kicherte hysterisch. Eigentlich war es unverständlich, dass sich die zehn Jahre Ältere in den Dienst dieses Verrückten stellte.

Die Strandszene sieht man in dem Biografiefilm „Dalíland“ in einer Rückblende. Gala löste sich von ihrem bequemen Leben in Paris mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Paul Éluard, und der Menage à trois mit Max Ernst. Sie verließ auch ihr Kind.

Die Filmhandlung selbst spielt vornehmlich in den 1970er-Jahren in New York, wo das Paar im sündteuren St. Regis Hotel die Wintermonate verbringt. Der große Ruhm ist zwar bereits vorbei, aber es steht eine Ausstellung an. Doch statt zu malen, feiert der 70-Jährige Feste mit seiner Entourage, darunter Amanda Lear (Andreja Pejic), einer seiner zeitweiligen Musen, und Alice­ Cooper (Mark McKenna). Sie sollen sein Ego streicheln. Zu besichtigen ist eine Ode an die Selbstüberschätzung. Gern redet Dalí von sich in der dritten Person und verkündet: „Dalí ist fast Gott. Wenn Dalí Gott wäre, gäbe es keinen Dalí, das wäre eine Tragödie.“

Regisseurin Mary Harron, die schon mit „I shot Andy Warhol“ 1996 filmisch in die New Yorker Kunstszene eintauchte, inszeniert kein klassisches Biopic. Sie greift zu einem Kniff und erfindet eine au­ßen­ste­hen­de Figur, den jungen James Linton (Christopher Briney), durch dessen Augen wir das schillernde Dalíland betrachten, bevölkert von Models, Musik- und Filmstars, von Beatniks, High und Low Society.

Das ist eine falsche Glitzerwelt mit falschen Freunden, die es sich bei Schampus, Hummer und Austern gut gehen lassen und gerne das bereitgestellte Koks durchs Näschen ziehen, bevor sie sich ins Nachtleben von Big Apple stürzen, vorzugsweise im legendären Studio 54. James, Assistent eines Galeristen und versehen „mit einem Gesicht wie für ein Caravaggio-Gemälde“, wie es hier heißt, wird von Dalí engagiert, um ihn bei der Ausstellung zu unterstützen.

Vom Universum wieder ausgespuckt

Der Neuzugang erlebt eine Romanze und hofft, von seinem Vorbild zu lernen. Er will Teil dieses Universums sein und bleibt doch austauschbar, er wird hineingezogen und wieder ausgespuckt. Der Einfachheit halber ruft man ihn Sebastian. Diesen Namen bekamen all seine Vorgänger verpasst.

Größtenteils wurde der Film während der Covid-Pandemie in Großbritannien gedreht. Das Double für das St. Regis Hotel fand man in Liverpool, die Frühlingssonne lässt die Küste von Nordwales wie Katalonien aussehen, wo das letzte Drittel des Films spielt.

Die Geschichte kreist um die bizarre Ehe von Dalí und Gala. Weil sie die Finanzen regelte, war sie in Galeristenkreisen verhasst. Sie galt als geld- und machtgeil, aber auch als fürsorglich. Fast mütterlich kümmerte sie sich um den Exzentriker, tröstet ihn, wenn er sich in den Finger schneidet und als Hypochonder schon eine Amputation befürchtet, hält ihn aber an der Kandare, wenn er seine Arbeit vernachlässigt.

Oscarpreisträger Sir Ben Kingsley und Barbara Sukowa, die schon als Rainer Werner Fassbinders „Lola“ internationales Renommee gewann, absolvieren den turbulenten Beziehungstango und lassen es laut krachen. Er wechselt die Musen, sie pflegt Affären mit jüngeren Männern und alimentiert auch schon mal das Objekt ihrer Begierde. Die Beziehung zwischen Gala und Dalí beginnt zu bröckeln.

Beide umgeben sich mit jungen und schönen Menschen, wohl aus Angst vor dem Alter und dem Tod, können dennoch nicht ohne den anderen sein. Trotz aller Zankereien ist der Zusammenhalt noch spürbar und deshalb auch die beidseitige Verletzbarkeit. Ob Liebe oder doch eher eine Portion Sarkasmus mitschwingt, bleibt offen, wenn Dalí seine „Königin Gala“ mit den Worten präsentiert: „Sie ist mein Sauerstoff. Und mit ihrem Blut erschaffe ich meine Kunst.“

„Dalíland“ führt durch stürmische Gefühlslagen, durch Enttäuschung und Bitternis, gerade bei Gala, die ihre eigenen künstlerischen Ambitionen für das Genie zurücksteckte. Dalí bleibt ein Mythos mit Schnurrbart. Von dem Menschen hinter der Attitude hätte man gerne mehr erfahren. Aber vielleicht ist es richtig, dem Maïtre mit den vielen Facetten sein Geheimnis zu lassen.

So bleibt die Sehlust am opulenten Zirkus. Die wilde New Yorker Zeit ist garniert mit einer Prise Dekadenz und viel Lebenshunger. Das Karussell dreht sich rasend schnell, das Anhalten ist schwierig, der Absturz gefährlich. Da kann einem schon beim Zusehen schwindlig werden.

„Dalíland“, Regie: Mary Harron, mit Ben Kingsley, Barbara Sukowa und Christopher Briney, 96 Minuten, FSK 16