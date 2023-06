Beeindruckendes Filmdebüt: Das Kinodrama „Geschichte einer Familie“

Einatmen. Ausatmen. Den Motor starten. Mit Helm und Schutzkleidung sitzt Christina (Anna Maria Mühe) in dem Stuntauto. Draußen wird der Countdown gezählt. Ihre blauen Augen blicken hoch konzentriert durch die vergitterte Windschutzscheibe. Der Rhythmus des Atems wird schneller. Der Motor heult unruhig auf. Und dann gibt sie Gas, fährt mit quietschenden Reifen auf die Rampe zu ...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... und alles ist vorbei. Nach dem Unfall wird sie ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen. In Versicherungen hat Christina nie eingezahlt, und die Warteliste für eine behindertengerechte Sozialwohnung ist lang. So landet sie wieder im Elternhaus, das sie sieben Jahre zuvor Hals über Kopf verlassen hatte. Hasserfüllt sitzt sie ihrem Vater Werner (Michael Wittenborn) gegenüber. Nach langen Schweigepausen werden kurze Halbsätze gebellt. Aber es gibt keinen Ausweg. Die Tochter muss sich mit dem Vater arrangieren und sich der Vergangenheit stellen.

In seinem Spielfilmdebüt „Die Geschichte einer Familie“ taucht Carsten Dahlem tief in die verdrängte Erinnerung an ein tragisches Familienereignis ein. Am Anfang sind es nur kurze Bildschnipsel, die wie Blitzlichter aus dem Gedächtnis herauszutreten scheinen. Da ist der leere Wohnzimmertisch, an dem Christina in früheren Tagen mit ihrem Jugendfreund Sascha (Anton Spieker), dem jüngeren Bruder Jochen (Casper von Bülow) und den Eltern ausgelassen herumalberte. Da ist der Hügel, den die Tochter mit dem keuchenden Vater hinunterjoggte. Und schließlich die Straße im Wald, auf der Christina am Steuer einschlief.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der jüngere Bruder kam bei dem Unfall ums Leben. Der herbeieilende Polizistenvater tat, was er für richtig hielt, um seine Tochter vor den Konsequenzen zu schützen. Christina musste sich nicht vor Gericht verantworten. Nun sitzen ihre Schuldgefühle umso tiefer.

Der Vater stürzt sich nach der Beerdigung in den Suff. Die Mutter geht nach Afrika. Und die Tochter versucht, alles hinter sich zu lassen. Ihr eigener Unfall macht sie nun fluchtunfähig und zwingt sie zur Auseinandersetzung.

Dahlem inszeniert die Familienzusammenführung als Wechselspiel zwischen Gefühlsstau und eruptiver Entladung. Sukzessive werden die Emotionen unter den seelischen Verkrustungen und die Verdrängungsstrategien der Figuren im Umgang mit dem traumatischen Ereignis freigelegt. Dies entwickelt auf der Leinwand durch die schauspielerische Chemie zwischen Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn große Kraft.

Aber auch die Erzählweise, die sich mit dynamischen Schnitten von einer konventionellen Rückblendendramaturgie verabschiedet, entfaltet ihre sogartige Wirkung. Auch wenn die familiäre Katharsis am Ende der 83 Filmminuten etwas überstürzt wirkt, ist Dahlem mit diesem intensiven Familiendrama ein beeindruckendes Spielfilmdebüt gelungen.

„Die Geschichte einer Familie“, Regie: Carsten Dahlem mit Anna Maria Mühe, Michael Wittenborn, 87 Minuten, FSK 12