„Das Lehrerzimmer“ geht für Deutschland ins Oscar-Rennen

Zum Ende der Sommerferien

Die Sommerferien in Schleswig-Holstein enden am 26. August. Damit endet auch die Badesaison an der Badestelle Bellvue und im Eiderbad Hammer. Im Freibad Katzheide in Kiel-Gaarden aber kann noch länger gebadet werden. Das Hörnbad in Kiel öffnet wieder uneingeschränkt.