„Das Lehrerzimmer“ als gesellschaftlicher Mikrokosmos

Irgendwann sitzt die neue Lehrerin Carla Nowak der Schülerzeitungsredaktion gegenüber. Verblüffend hartnäckig, beinahe wie ein professionelles Investigativteam, haken die Teenager nach. Sie treiben die junge Pädagogin auf ihrem unbequemen Holzstuhl regelrecht in die Enge. Nowak weiß sich schließlich nur mit einer hilflosen Autoritätsfloskel zu retten: „Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.“

Dabei weiß Nowak (Leonie Benesch) genau, dass Gerüchte längst schon die Runde machen und die Stimmung auf den langen Fluren ihres Gymnasiums vergiftet ist. Sie hat ja selbst zur Eskalation der Situation beigetragen.

Just im Lehrerzimmer hatte sie heimlich die Kamera ihres Laptops eingeschaltet und auf ihre eigene Jacke mit einem gut gefüllten Portemonnaie gerichtet. Dann hatte sie den Raum verlassen. Sie wollte endlich den Dieb überführen, der bereits sein Unwesen an der Schule trieb, als sie dort noch gar nicht arbeitete.

Nowak war erfolgreich mit ihrer übergriffigen Aktion, auch wenn sie letztlich keinen hieb- und stichfesten Beweis vorlegen, doch nun zumindest einen schwerwiegenden Verdacht vorbringen konnte. Das verkomplizierte die ganze Sache allerdings noch mehr. Spätestens in diesem Moment geriet die Situation außer Kontrolle.

Dabei hatte die engagierte Sport- und Mathelehrerin nur das Beste gewollt. Sie wollte einen Schüler schützen, der selbst unter Verdacht geraten war. Entrüstet hatte sie zusehen müssen, wie Kollege Liebenwerda (Michael Klammer) zwei Jungs geradezu genötigt hatte, einen dritten als vermeintlichen Dieb zu denunzieren, um die „Null-Toleranz-Politik“ an der Schule durchzusetzen.

Der Junge war unschuldig

Der Bezichtigte war ein türkischstämmiger Junge, der sich vor der ganzen Klasse filzen lassen musste. Doch bald schon stellte sich heraus: Der Junge war unschuldig. Nach dem ganzen Spuk konnte sich die Schuldirektorin nicht zu einer wirklichen Entschuldigung durchringen.

Und bei all dem sollte Nowak auf ihrer (wohl) ersten Lehrerinnenstelle nach dem Referendariat einfach zuschauen, ohne sich einzumischen? So verfolgen wir in Ilker Çataks packendem Kinodrama „Das Lehrerzimmer“, wie sich eine Idealistin immer mehr verrennt. Der Film hat zeitweilig echte Thrillerqualitäten.

Ihre eigenen ethischen und moralischen Ansprüche bringen Nowak in die Bredouille. Immer mehr Gruppierungen hat sie gegen sich: renitente Schüler, selbstgerechte Lehrer und nicht zuletzt Helikoptereltern, denen es zuerst um ihren eigenen Sprössling und nicht um ein gedeihliches Miteinander in der Klasse geht.

Die Schule porträtiert Regisseur Çatak („Es gilt das gesprochene Wort“, „Es war einmal Indianerland“) als gesellschaftlichen Mikrokosmos. Die Kamera bewegt sich dabei beinahe ausnahmslos in Klassenzimmern, Gängen und Turnhalle.

Meinungen prallen aufeinander

In diesen Räumen spiegelt sich all das, was uns auch in Alltagskonflikten begegnet: das unbarmherzige Aufeinanderprallen von Meinungen, die grassierende Rechthaberei, der Unwillen, die Gegenseite überhaupt verstehen zu wollen. Hier ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten.

„Das Lehrerzimmer“ vermittelt etwas von dem Druck, der im Alltag einer Schule oft auf allen Beteiligten lastet. Allzu oft werden solche Stresssituationen im Kino in der Komödie aufgelöst. Experte dafür ist Sönke Wortmanns „Frau Müller muss weg“ (2015) oder „Eingeschlossene Gesellschaft“ (2022) – letzterer Film ist beinahe komplett im Lehrerzimmer angesiedelt. Der Regisseur Çatak dagegen treibt seine Geschichte mit einer großen Ernsthaftigkeit voran.

Hauptdarstellerin Benesch („Babylon Berlin“, „Der Schwarm“) spielt die Lehrerin mit mühevoll kontrollierter Nervosität. Ihr Adamsapfel zuckt, und ihrer Augen weiten sich, wenn sie in ihrer anfänglichen Naivität über die Umgangsformen an der Schule erschrickt. Wenn sie hier ihre Klasse im Unterricht auffordert, sich mal alle Aggressivität aus der Brust zu schreien, dann macht sie selbst am meisten Gebrauch von dieser Gelegenheit.

Das Kinopublikum weiß nie mehr als Nowak. Auf Schritt und Tritt folgen wir dieser Sympathiefigur, die stets das Gute will und doch das Gegenteil schafft. Regisseur Çatak filmt im beengenden 4:3-Format. Da ist nicht nur für Nowak, sondern auch fürs Publikum kaum ein Durchatmen möglich.

So sehr verfängt sich die Lehrerin in einem Netz von Ungerechtigkeiten und Missverständnissen, dass auch der Regisseur am Ende keinen Ausweg für Nowak mehr zu wissen scheint. Das ist durchaus ein bisschen unbefriedigend für Zuschauerinnen und Zuschauer, aber letztlich konsequent. Denn auch außerhalb von Schulmauern lösen sich Konflikte selten in einem Happy End auf.

„Das Lehrerzimmer“, Regie: Ilker Çatak, mit Leonie Benesch, Michael Klammer, 98 Minuten, FSK 12