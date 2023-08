﻿„Das Nordseekind“: Theodor Storm ermittelt im fünften Krimi in Husum

Husum. Spätestens, als Advokat Theodor Storm, seine Verlobte Constanze Esmarch und sein Schreiber Peter Söt in der Kutsche durch die nächtlich verregnete Landschaft von Westerhever rumpeln, wird es richtig spökig im neuen historischen Kriminalfall, den Autor Tilman Spreckelsen in „Das Nordseekind“ um den ganz realen Husumer Dichter und Juristen Storm (1817-1888) herum anzettelt.

Da hat es schon eine ganze Reihe rätselhafter Tode gegeben, die alle mit einer jungen Frau zusammenhängen, die ein paar Tage zuvor in Husum auftauchte und lautstark eine Erbschaft auf der Halbinsel Eiderstedt einforderte. Danach liegt bald der Schreiber Clausen bewusstlos in der Süderstraße, angestellt ausgerechnet bei Storm senior …

Theodor Storm ermittelt als Krimi-Figur in „Das Nordseekind“

Im fünften Band seiner historischen Krimireihe mit Peter Söt als Ich-Erzähler und Theodor Storm im detektivischen Einsatz dockt Spreckelsen auch an die schleswig-holsteinische Geschichte an, taucht aber vor allem in den norddeutschen Sagenschatz, den Karl Müllenhoff herausgab. Diesmal ist es ein geheimnisvoller Bund starker Frauen, der alleinstehenden oder misshandelten Frauen unter die Arme greift – und ein schreckliches Massaker, das Räuber aus Westerhever in einer Burg anrichteten. Im Nachwort findet sich der Verweis auf die Sage der „Wogenmänner“.

Es gibt noch einige Tote und viele rätselhafte Erscheinungen, bis Storm und Co. den Fall gelöst und die Erbschaftsansprüche aufgedröselt haben. Der Autor hat auch diesmal ausgiebig recherchiert – neben den Sagen auch in Storms Novellen und der schleswig-holsteinischen Geschichte. Da hinein verwebt er ein geschickt in die Zeit gedachtes Personal. Und nebenbei wird bei Söts Streifzügen durch Husum auch die „graue Stadt am Meer“ greifbar.

Von dort treibt es die Detektive weiter. Erst nach Friedrichstadt, dann weiter nach Garding und Westerhever – eine Road-Novel kreuz und quer durch Dithmarschen, in der die Protagonisten in dunkle Kirchtürme, alte Keller und wässrige Landschaften geraten. Söt, in Husum selbst ein Zugereister, ist als so neugieriger wie bedächtiger Beobachter der ideale Erzähler, und es ist klug, Storm zwar als 1845 noch impulsiven Jungspund zu zeigen, aber auch ein wenig im Diffusen zu belassen. Dass Constanze außerdem erstmals mitmischt in den Ermittlungen, gibt der Geschichte einen schönen Dreh.

Tilman Spreckelsen: Das Nordseekind. Aufbau TB, 252 Seiten, 13 Euro.

