Alle Infos zum Deichbrand-Festival 2023

Mit mehr als 120 Musik-Acts aus den Bereichen Rock, Electro und Hip-Hop lockt das Deichbrand-Festival Fans aus Deutschland und darüber hinaus an die niedersächsische Nordseeküste. Wer in diesem Jahr auftritt, wie viel Tickets kosten, und was es sonst noch zu wissen gibt, lesen Sie hier.

Wann und wo findet das Deichbrand-Festival statt?

Das Deichbrand-Festival findet an vier Tagen, vom 20. bis zum 23. Juli 2023 statt. Veranstaltungsort ist der Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz. Die Anreise ist bereits am Mittwoch, 19. Juli, möglich. Mehr Informationen dazu gibt es weiter unten im Artikel.

Line-up und Timetable beim Deichbrand 2023: Wer spielt wann?

Die Bands und Einzelinterpreten, die beim Deichbrand in diesem Jahr auftreten, verteilen sich auf fünf Bühnen. Das ist das Programm laut Veranstalterinformationen (Änderungen vorbehalten):

Donnerstag, 20. Juli

Wer Wann Wo Blinker 16.30 Uhr New Port Vargo 17 Uhr Electric Island Philine Sonny 17.45 Uhr New Port Hot Milk 18 Uhr Palastzelt Sperling 18 Uhr Jever Hafenbar Karla Blum 18.30 Uhr Electric Island Mola 19 Uhr New Port Berq 19.10 Uhr Jever Hafenbar Our Mirage 19.30 Uhr Palastzelt Juliet Fox 20 Uhr Electric Island Eli Preiss 20.15 Uhr New Port Bulgarian Cartrader 20.20 Uhr Jever Hafenbar Blackout Problems 21 Uhr Palastzelt Beauty & The Beats 21.30 Uhr Fire + Water Stage Haller 21.30 Uhr Jever Hafenbar Nicole Moudaber 22 Uhr Electric Island You Me At Six 22.30 Uhr Palastzelt The Screenshots 22.40 Uhr Jever Hafenbar Engst 23.50 Uhr Jever Hafenbar Drunken Masters 0 Uhr Fire + Water Stage Don Broco 0 Uhr Palastzelt Dubfire B2B Oliver Huntemann 0 Uhr Electric Island Kochkraft durch KMA 1 Uhr Jever Hafenbar The Hirsch Effekt 1.30 Uhr Palastzelt Roman Adam 2 Uhr Electric Island

Freitag, 21. Juli

Wer Wann Wo Judith van Waterkant 12 Uhr Electric Island Ski Aggu 13 Uhr Fire + Water Stage Le Fly 14 Uhr Fire + Water Stage Podcast: Afterhour Unzensiert 14 Uhr Palastzelt Bagalut 14 Uhr Electric Island Still Talk 14 Uhr Jever Hafenbar The Subways 15 Uhr Fire + Water Stage Rahel 15.30 Uhr New Port Rogers 16 Uhr Fire + Water Stage Esther Graf 16 Uhr Palastzelt Gigee 16 Uhr Electric Island Cold Years 16 Uhr Jever Hafenbar Mele 16.45 Uhr New Port Jeremias 17 Uhr Fire + Water Stage Team Scheiße 17.20 Uhr Palastzelt The Wombats 18 Uhr Fire + Water Stage Argy 18 Uhr Electric Island Dominik Hartz 18 Uhr New Port Salò 18 Uhr Jever Hafenbar Blond 18.40 Uhr Palastzelt Juju 19 Uhr Fire + Water Stage Sharaktah 19.15 Uhr New Port Raum27 20 Uhr Palastzelt Simina Grigoriu 20 Uhr Electric Island Mando Diao 20.10 Uhr Fire + Water Stage Tokio Hotel 21.20 Uhr Fire + Water Stage Milliarden 21.20 Uhr Palastzelt Ellen Allien 22 Uhr Electric Island Deichkind 22.30 Uhr Fire + Water Stage Fil Bo Riva 22.50 Uhr Palastzelt Kobosil 0 Uhr Electric Island Fjørt 0.10 Uhr Palastzelt SDP 0.25 Uhr Fire + Water Stage $oho Bani 1.30 Uhr Palastzelt Yetti Meissner 2 Uhr Electric Island King Kong Kicks 2.30 Uhr Palastzelt

Samstag, 22. Juli

Wer Wann Wo Alexander Marcus 12 Uhr Fire + Water Stage Davidé & Vabu 12 Uhr Electric Island Liedfett 13 Uhr Fire + Water Stage Arxx 13 Uhr Jever Hafenbar 1986zig 14 Uhr Fire + Water Stage Beth Lydi 14.30 Uhr Electric Island Yaenniver 15 Uhr Fire + Water Stage Schrottgrenze 15 Uhr Jever Hafenbar Futurebae 15.30 Uhr New Port 100 Kilo Herz 16 Uhr Palastzelt Thees Uhlmann & Band 16.10 Uhr Fire + Water Stage No.Mads 16.30 Uhr Electric Island Trille 16.45 Uhr New Port Marathonmann 17.10 Uhr Jever Hafenbar Swiss & Die Andern 17.20 Uhr Fire + Water Stage Bruckner 17.20 Uhr Palastzelt Liser 18 Uhr New Port Leoniden 18.30 Uhr Fire + Water Stage Hidden Empire 18.30 Uhr Electric Island Megaloh 18.40 Uhr Palastzelt Marie Bothmer 19.15 Uhr New Port Electric Callboy 19.50 Uhr Fire + Water Stage Conny 20 Uhr Palastzelt Fritz Kalkbrenner 20.30 Uhr Electric Island Broilers 21.20 Uhr Fire + Water Stage Alice Merton 21.20 Uhr Palastzelt Moonbootica 22 Uhr Electric Island Paula Hartmann 22.50 Uhr Palastzelt K.I.Z. 23 Uhr Fire + Water Stage Adana Twins 0 Uhr Electric Island Disarstar 0.10 Uhr Palastzelt Kontra K 0.40 Uhr Fire + Water Stage DJ Plazebo 1.30 Uhr Palastzelt Kaufmann 2 Uhr Electric Island

Sonntag, 23. Juli

Wer Wann Wo Meute 12 Uhr Fire + Water Stage Chris Zippel 12 Uhr Electric Island Kamrad 13 Uhr Fire + Water Stage Royal Republic 14 Uhr Fire + Water Stage VGH Mikrokosmos Poetry Slam 14 Uhr Palastzelt Akva 14 Uhr Electric Island Bitume 14 Uhr Jever Hafenbar Nura 15 Uhr Fire + Water Stage Kasi 15.30 Uhr New Port Freya Ridings 16 Uhr Fire + Water Stage Becks 16 Uhr Palastzelt Oliver Schories 16 Uhr Electric Island Hi! Spencer 16 Uhr Jever Hafenbar Katha Pauer 16.45 Uhr New Port The Bosshoss 17.10 Uhr Fire + Water Stage Madeline Juno 17.20 Uhr Palastzelt Bebetta 18 Uhr Electric Island Pantha 18 Uhr New Port Smile And Burn 18 Uhr Jever Hafenbar Von Wegen Lisbeth 18.20 Uhr Fire + Water Stage Adam Angst 18.40 Uhr Palastzelt Paula Carolina 19.15 Uhr New Port Jan Delay & Disko No.1 19.40 Uhr Fire + Water Stage Luna 20 Uhr Palastzelt Oliver Koletzki 20 Uhr Electric Island Beatsteaks 21.20 Uhr Fire + Water Stage Ennio 21.30 Uhr Palastzelt Karotte 22 Uhr Electric Island Marteria 23 Uhr Fire + Water Stage Das Pack 23 Uhr Palastzelt Boyz Noize 0 Uhr Electric Island Das Lumpenpack 0.30 Uhr Palastzelt

Wie viel kosten Tickets für das Deichbrand in diesem Jahr?

Für das Deichbrand stehen Tickets in verschiedenen Kategorien zur Verfügung. Kombitickets für alle Festivaltage kosten 189 Euro bzw. 199 Euro, wenn die Anreise am Mittwoch erfolgt. Tagestickets gibt es für 109 Euro bzw. 89 Euro am Donnerstag.

Alle Ticketkategorien und Preise für das Deichbrand 2023 im Überblick:

(Verfügbarkeit und Preise, Stand 10. Juli 2023)

Kombiticket: 189 Euro; 199 Euro (Anreise am Mittwoch, 19. Juli)

Tagesticket: 109 Euro (Freitag, Samstag, Sonntag); 89 Euro (Donnerstag)

Kombi4Kids (Kinder von 8 bis 12 Jahren): 89 Euro; 99 Euro (Anreise am Mittwoch, 19. Juli)

VIP-Ticket: 499 Euro

VIP-Tagesticket: 299 Euro (Freitag, Samstag); 249 Euro (Sonntag)

Weitere Informationen und Bedingungen zu Tickets finden sich auf dem Onlineshop des Veranstalters.

Gibt es beim Deichbrand einen Supermarkt?

Im „Aldi Festival Store“ können sich Festivalgäste mit dem Nötigsten eindecken. Neben Lebensmitteln und gekühlten Getränken bietet der festivaleigene Supermarkt zudem Hygieneprodukte und Campingzubehör an. Auch Gummistiefel und eine Transportkarre gehören zum Sortiment. Der „Festival Store“ ist von Mittwoch bis Montag zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mittwoch: 19 bis 22 Uhr

Donnerstag bis Sonntag: 8 bis 24 Uhr

Montag: 8 bis 12 Uhr

Wie läuft die Anreise zum Deichbrand ab?

Mit dem Auto oder Camper:

A27 bzw. B73 Richtung Cuxhaven, Abfahrt Neuenwalde .

Anschließend der Festivalbeschilderung folgen.

Diese Adresse ins Navi eingeben: Otto-Lilienthal-Straße 1, 27639 Wurster Nordseeküste

Parken:

Wer mit dem Auto oder Wohnmobil (bis 7,5 Tonnen und einer Maximallänge von sechs Metern) anreist, kann dieses kostenlos auf dafür vorgesehenen Parkplätzen abstellen. Die Plätze sind ausgeschildert und von Donnerstag, 12 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, geöffnet. Wer ein Ticket mit Frühanreise besitzt, kann den Campingbereich bereits am Mittwoch, 19. Juli, ab 15 Uhr betreten.

Anreise mit der Bahn:

Cuxhaven oder Nordholz. Von beiden Bahnhöfen fahren Shuttlebusse zum Festivalgelände. Die Busse verkehren zu bestimmten Zeiten. Fahrten sind nicht im Festival- oder Deutschlandticket enthalten, Tickets können vor Ort im Bus gekauft werden. Zielbahnhof ist entwederoder. Von beiden Bahnhöfen fahrenzum Festivalgelände. Die Busse verkehren zu bestimmten Zeiten. Fahrten sind nicht im Festival- oder Deutschlandticket enthalten, Tickets können vor Ort im Bus gekauft werden. Preise und Abfahrtszeiten stehen hier.

Wie viele Menschen besuchen das Deichbrand-Festival?

Die Geschichte des Deichbrand-Festivals beginnt beschaulich: 500 Menschen pilgerten im Jahr 2005 nach Cuxhaven, um zwei Tage Livemusik mit Nordseeatmosphäre zu genießen. Das Konzept ging auf: Schon im darauffolgenden Jahr kamen achtmal so viele.

Nach anfänglichen Finanzierungsproblemen, die beinahe das frühe Ende des Festivals beschert hätten, stellten die Organisatoren das Event 2010 auf ein neues Fundament. Dafür gründete man eine eigene GmbH und startete eine Kooperation mit dem Branchenriesen FKP Scorpio. Zu anderen Festivals des europäischen Veranstalters zählen unter anderen das Hurricane und Southside Festival sowie das Highfield und M’era Luna.

2011 war das Deichbrand mit 20.000 Tickets erstmals ausverkauft. In Folgejahren konnte man die Besucherzahlen kontinuierlich um 5000 Personen nach oben schrauben. Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen fand das Deichbrand 2022 erstmals wieder statt und konnte an die Ticketverkäufe der Vor-Corona-Zeit anknüpfen: Mit zuletzt 60.000 Besucherinnen und Besuchern gehört es heute zu den größten Musikfestivals im deutschsprachigen Raum.