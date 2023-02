﻿„Die Pophits sollen die anderen machen“

Hannover. Deichkind, der Begriff „Dauerzustand“ hat keinen sonderlich guten Ruf. Oft heißt es, irgendetwas dürfe kein Dauerzustand werden. Wollen Sie diese negative Zuschreibung mit „Neues vom Dauerzustand“ umdrehen?

Porky: Dauerzustand kann allerdings auch bedeuten: „Wir sind immer noch die Geilsten.“ Aber es ist wahr, gute Dauerzustände sind selten. Selbst eine durchgängige Erregung wird dich irgendwann quälen.

La Perla: Ich finde den Titel sehr ehrlich. Dauerzustand steht für etwas Zermürbendes. Und zermürbend waren die vergangenen drei Jahre ohne Zweifel.

Kryptik Joe: Wir sind als Jugendliche mal angetreten, um die Welt, zumindest aber ein paar Dinge um uns herum, zu verändern. Und nicht, um im Dauerzustand zu verweilen. Von daher ist der Titel schon auch ein bisschen zynisch.

Wieso zynisch?

Kryptik Joe: Na ja, früher hast du gedacht: „Ich will die krassesten Sachen machen.“ Dann bist du Ende 40, ein Kapuzenpulli tragender Berufsjugendlicher und bringst dein achtes Album raus. Dann zu sagen, „Es ändert sich nichts“ oder „Es soll sich auch gar nichts ändern“, das hat eine zumindest leicht zynische Note.

Das Älterwerden ist ein Thema auf der neuen Platte. Die Single „Kids in meinem Alter“ ist ein liebevoll-sarkastischer Blick auf vermeintliche Alles-Durchblicker Ihrer Generation.

La Perla: Dieses ganze Jugendding ist ein Riesenthema, aber ich interessiere mich nicht dafür. Man kann ja doch nichts dran ändern. Früher war man froh, wenn man alt ist. Es gab Altgesellen und Tische im Betrieb, an denen nur Senioren saßen. Und an der Uni hatte man noch Ehrfurcht vor dem ehrenwerten Herrn Professor. Das hat sich alles komplett umgedreht. Heute wollen alle, egal, wie alt sie sind, bei den Jungen mitmischen – getrieben von der Angst, dass der Tod anklopft.

Deichkind: Kreativ-geniales Dreigestirn „Neues vom Dauerzustand“ heißt das aktuelle Album von Deichkind. Die Band beglückt ihre Fans seit einem Vierteljahrhundert mit einer sehr speziellen Mischung aus Elektropunk, Hip-Hop, heiligem Blödsinn, legendären Liveshows und Songtiteln zum Eintätowieren wie „Remmidemmi“ oder „Leider geil“. Die neuen Songs klingen im Schnitt erwachsener, ernster und noch ambivalenter als gewohnt – auch bei Deichkind haben die vergangenen Jahre Spuren hinterlassen. Die Band wurde Ende der 1990er-Jahre in Hamburg gegründet und bestand zunächst aus Philipp Grütering, Malte Pittner und Bartosch „Buddy“ Jeznach. Die jetzige Besetzung des kreativ-genialen Dreigestirns: Porky (Sebastian Dürre, 45), Kryptik Joe (Philipp Grütering, 48) und La Perla (Henning Besser, 43). Bekannt ist die Band für ihre Shows. Die entwickeln sich – so die Einschätzung von Deichkind – schon mal zu einen „Kindergeburtstag für Erwachsene“, sprich: Es wird hemmungslos gefeiert. 2019 traten die Musiker mit weiteren Hamburger Bands bei einem Konzert auf einer Fridays-for-Future-Veranstaltung in der Hansestadt auf. In jenem Jahr war das Deichkind-Album „Wer sagt denn das?“ erschienen. „Neues vom Dauerzustand“ ist das mittlerweile achte Album der Hamburger.

Das Älterwerden ist also eine wünschenswerte Angelegenheit?

La Perla: Ich freue mich, dass ich nicht mehr jung bin. Ich will auch nicht mehr jung sein. Viele Komplexe, die ich als junger Mensch hatte, haben sich relativiert. Ich denke, alles hat seine Zeit. Es war geil, jung zu sein, und es ist geil, nicht mehr jung zu sein.

Kryptik Joe: Eine Supergaudi war es, diese Liste mit all den peinlichen Verhaltensweisen unserer Generation zusammenzuschreiben.

Aktuelles Album: Deichkinds „Neues vom Dauerzustand“. © Quelle: Deichkind

Wie „hören CDs in Cafés“, „suchen nach atemberaubenden Gartenlauben“ und „denken, es ist Hanf, aber es ist Bambus“.

Kryptik Joe: Genau. Der Song ist entstanden während einer Schreibreise in einem veganen Hostel in der Sächsischen Schweiz. Nachts sind wir durch die wilden sächsischen Wälder gestreift. Morgens gab es ein fantastisches Ayurveda-Frühstück, zubereitet von einem wunderschönen jungen Barfußengel mit freiem Oberkörper, der aussah wie Jesus.

Porky: Dieses Hostel war voll der Schwurblerladen. Wusstet ihr, dass alle Schwurbler solche abgemagerten Knäckebrottypen sind? Außer Donald Trump.

Richtet sich „Wutboy“ gegen die Trumps und Putins dieser Welt?

Porky: Das ist ein Lied gegen all die bösen, toxischen Männer da draußen. Diese Leute können nicht loslassen. Trump kann nicht akzeptieren, dass sein Leben endlich ist, und jemand wie Putin setzt lieber die Welt in Brand, als seine Macht loszulassen.

Können Sie selbst denn loslassen, die Jugend beispielsweise?

Kryptik Joe: Es ist nicht so, dass ich darunter leide, älter zu werden. Unsere Lebensrealität verändert es, und es wäre irgendwann sehr anstrengend, würden wir eine Rolle von uns selbst spielen, so wie wir vor 15 oder 20 Jahren waren. Wir gucken lieber, dass der Blick, den wir auf die Gesellschaft haben und den wir mit den Menschen teilen, ein zeit- und altersgemäßer ist. Dass wir die Nachwachsenden nicht immer erreichen mit unserem Blick, das müssen wir hinnehmen. Trotzdem freuen wir uns, wenn die Jugend unsere Sicht auf die Welt teilt.

La Perla: Mit jedem Album müssen wir unsere Rolle neu finden und justieren. Wir sind notorische Zweifler, aber zumindest wissen wir, dass wir nicht dafür da sind, mit unseren Singles die Charts zu stürmen oder sowas wie „Haus am See“, Teil zwei, zu schreiben. Die Pophits sollen die anderen machen. Uns gelingt das sowieso nicht so gut. Deichkind steht für eine gewisse Weirdness, für das Andere. Wir machen die Songs, über die sich die Leute noch Jahre später einen Ast freuen.

Und statt „Remmidemmi“ heißt es jetzt „Fete verpennt“.

Kryptik Joe: An dem Song habe ich ewig rumgeschrieben, wieder verworfen, neu geschrieben. Einen richtigen roten Faden hat der nicht, aber manchmal reicht es auch, wenn ein Song einfach nur Spaß macht. Wenn man möchte, kann man ihn so interpretieren, dass Leute, die einen „Fuck you, Greta“-Sticker auf dem Auto haben, die Fete sehr gründlich verpennt haben.

„Größer als die Beatles“: Deichkind mag Abba. © Quelle: dpa/Scanpix

Spätestens bei den grellen Liveshows ist das Alter sowieso egal. Auf der Bühne ist Deichkind ein bisschen wie Kiss, oder?

La Perla: Das sehen wir auch so. Wir haben immer schon darauf geachtet, dass der Einzelne bei der Vermarktung von Deichkind nicht so sehr im Vordergrund steht. Ich selbst bin schon seit Jahren gar nicht mehr auf der Bühne, das hat nur keiner gemerkt. Wenn in Zukunft jemand von uns nicht mehr will oder kann, wird einfach ein neuer Darsteller angelernt, das hat was von den Harlem Globetrotters. Wenn wir keinen mehr interessieren sollten, wollen wir uns nicht aufdrängen, aber nach diesem Prinzip könnte Deichkind sogar irgendwann ohne uns weiterexistieren. Es geht nicht um den Einzelnen, es geht um die Idee und um die Inhalte.

So wie bei Abba mit ihrem „Voyage“-Abbataren? Die kommen inzwischen ganz ohne Menschen aus.

Porky: Ich liebe Abba. Für mich ist das eine größere Band als die Beatles. Sie haben die besseren Melodien, die besseren Texte …

La Perla: … was? Abba sind mir zu unterkomplex. Die Musik hat ihre Qualität, aber es fehlen Ecken und Kanten. Bei Abba sträuben sich mir schnell die Nackenhaare.

Kryptik Joe: Das ist perfektes Handwerk, aber schon auch immer etwas kitschig.

Porky: Für mich waren die Beatles einfach nur Jungs, die sich den Rock ‘n‘ Roll angeeignet haben. Fish and Chips essende Spinner, die so taten, als hätten sie das Rad neu erfunden.

Ernstes Album in ernsten Zeiten

Ist „Neues vom Dauerzustand“ in Ihren Augen ein ernsteres Album als gewohnt?

Kryptik Joe: Ja. Es ist ja auch eine ernstere Zeit als sonst.

La Perla: Die Zeiten sind ernster, und man muss sich dazu verhalten. Ob das Ergebnis insgesamt ernster geworden ist, weiß ich nicht. Manche Songs sind es auf jeden Fall.

So wie „In der Natur“, der fast schon etwas Apokalyptisches an sich hat.

La Perla: Ich finde es gut, dass dieses Düstere und Bedrohliche als eine neue Facette bei uns hinzugekommen ist. Für mich ist das das Deichkind der Zukunft. „In der Natur“ ist böser und lustiger, politischer und dadaistisch-blödsinniger gleichzeitig. Aus meiner Sicht geht unser zukünftiger Weg noch stärker ins Gegensätzliche, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch den Hörern diese Komplexität zutrauen können. „In der Natur“ verbindet den Blick auf diesen naiven, hochgradig begeisterten Großstadthipster, der während Corona den Wald für sich entdeckt hat und dort natürlich aufgeschmissen ist, mit einer dystopischen Endzeiterzählung von Borkenkäfer bis Atomkrieg. Alles findet gleichzeitig statt. Und der Roboterhund, den wir im Video dabei haben, ist irgendwie putzig, aber eine Kriegsdrohne.

Wirklich?

La Perla: Ja. So komplex und widersprüchlich ist die Welt. Wir beobachten das und bilden es mit poetischen Bildern ab. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen einem Nanoroboter, der fast im Alleingang Herzoperationen ausführen kann, und einem Roboter, der gezielt irgendwo auf der Welt einen Menschen tötet.

Porky: Wir sind die bösen Typen im Hoodie, an der Leine ein süßer Golden Retriever.

Deichkind-Lieder leben – ähnlich wie dieses Gespräch – davon, dass Sie sich die Ideen zuwerfen. Ist es leicht, auf einer Wellenlänge zu bleiben, wenn man sich länger nicht gesehen hat, wenn sich Lebensumstände ändern, man halt einfach erwachsener wird?

La Perla: Wenn wir unsere individuellen Lebenslinien wieder zusammenführen, brauchen wir manchmal ganz kurz, bis wir uns wieder aneinander gewöhnt haben und einen gemeinsamen Konsens gefunden haben. Aber wir haben immer wieder schnell das Gefühl, dass es sehr schön ist, zusammen Zeit zu verbringen. Gerade nach der Pandemie genießen wir unsere regelmäßigen Bandmeetings noch mehr als früher.

Haben Sie Deichkind während der Corona-Zeit infrage gestellt?

La Perla: Nein. Dafür haben wir in 25 gemeinsamen Jahren viel zu viel Tolles erlebt. Deichkind hält uns drei zusammen. Wir leben zwar nicht mal alle drei in derselben Stadt, aber ich denke, selbst wenn es Deichkind irgendwann nicht mehr gäbe, würden wir weiter in Kontakt bleiben.

Kryptik Joe: Man muss jedoch auch sagen, dass Deichkind ohne den wirtschaftlichen Erfolg ein klappriges Gerüst wäre. Ich weiß nicht, was mit der Band geschehen würde, wenn wir nicht mehr unseren Lebensunterhalt davon bestreiten könnten. Während der Pandemie stand diese Möglichkeit ja durchaus im Raum. Vielleicht wären wir sogar noch freier, wenn wir Deichkind nicht mehr zum Geldverdienen betreiben würden, sondern als Hobby.

Kindergeburtstag für Erwachsene: Kontrolliertes Ausrasten gehört bei einem Deichkind-Konzert, wie hier in Dresden, dazu. © Quelle: Dietrich Flechtner

La Perla: Als während der Corona-Pandemie plötzlich verkündet wurde, dass Kunst, Kultur und Musik nicht systemrelevant seien, hat das schon heftig an unserem Selbstbild gerüttelt. Wir sind es gewohnt, auf einer Bühne zu stehen und Applaus zu bekommen. Auf einmal stand diese Unsicherheit im Raum. Wir wussten nicht, wie wir uns definieren sollten. Was macht der Hofnarr in der Krise? Was ist überhaupt unsere Rolle? Die Aussicht, den nächsten Saufsong oder die nächste superironische Beschreibung von Erste-Welt-Problemen zu schreiben, fühlte sich etwas deplatziert an. Man kann ja schon auf den Gedanken kommen, dass es angesichts von Klimakatastrophe, Corona und im Krieg sterbenden Menschen Wichtigeres gibt als uns.

Nicht so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen

Steht der Hofnarr in der Krise besonders in der Verantwortung?

Kryptik Joe: Wir sind nicht angetreten, um die Leute bei Laune zu halten. Ich finde es aber schön, ihnen mit unserer Arbeit eine Freude zu bereiten.

La Perla: Wir wollen während eines Konzerts die Leute nicht an den Krieg erinnern, wir können aber auch nicht so tun, als wenn es das Leid nicht gäbe und als wäre alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Auch in den zwei Stunden, die unser Konzert dauert, geht beides gleichzeitig: hemmungslos weinen und hemmungslos lachen.

Porky: Unsere Dramaturgie hat mehr zu bieten als nur Party, Party, Party. Wir wollen die Leute rundum glücklich machen.

La Perla: Das Publikum vertraut uns – aus gutem Grund.

Bilden Deichkind eigentlich den Zeitgeist ab?

Kryptik Joe: Das wird uns manchmal von außen angedichtet, und ich denke schon, dass wir das im Grunde wollen. Natürlich wollen wir in der aktuellen Zeit relevant sein und nicht abgestanden wirken wie ein 50 Jahre alter Herrenwitz. Aber wir haben beim Schreiben auch im Hinterkopf, dass unsere Songs eine möglichst lange Haltbarkeit haben. Tagesaktualität ist nicht unser Ding. Wir machen ja eh nur alle drei, vier Jahre ein Album.