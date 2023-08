Der ewige Krieg – die überwältigende norwegische Miniserie „War Sailor“

Da war dieser ältere Herr in unserem Dorf in Franken, der immer wieder für eine Weile trank. Einen Quartalssäufer nannten ihn die Leute. Dann fuhr er mit seinem Mercedes die Straße hinunter und nahm ein bisschen Bürgersteig mit. Standen samstags die Mülltonnen aufgereiht, damals noch aus Metall, dann kegelte er sie um, und es schepperte und der Müll flog auf die Straße. Einmal, aus der Scham des Augenblicks heraus, erzählte er seine Wahrheit - von Träumen, die ihn trinken ließen.

Geister wegtrinken - Der Krieg lässt die, die ihn erlebten, nicht los

Er war Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg gewesen. Kameraden, die sich eingegraben hatten, hefteten Minen an die Bodenplatten russischer Panzer. Wenn die detonierten, und die Besatzung ihr havariertes Gefährt verlassen wollte, war es sein Auftrag, die Fliehenden mit dem Gewehr zu „erledigen“. Bemerkten die Panzerverbände rechtzeitig, was geschah, drehten sie ihre tonnenschweren Fahrzeuge auf der Stelle und eingegrabene Soldaten gerieten in die Ketten. Der ältere Herr träumte immer wieder von diesen Kameraden, und auch die getöteten Feinde begegneten ihm in der Nacht. Und dann trank er die Geister weg. Für ihn war der Zweite Weltkrieg noch in den Siebzigerjahren nicht zu Ende.

Gunnar Vikenes „War Sailor“ wollte den Oscar für Norwegen holen

Alles über den Krieg, wie er heraufzieht, wütet, vergeht und zeitlebens nachwirkt, erzählt auch „War Sailor“, eine Miniserie, die im Vorjahr noch ein Film war – die norwegische Einreichung für die Oscars 2023. Das leise Drama schaffte es am Ende nicht unter die wettstreitenden Fünf, kam mit seiner ähnlichen Handlung nicht an dem ungleich wuchtigeren deutschen Oscar-Abräumer „Im Westen nichts Neues“ vorbei.

Nichtsdestoweniger lohnt der Blick auch auf die nun verlängerte Version, allein schon weil der versierte Regisseur und Autor Gunnar Vikene die Fäden zog, der mit den Thrillerserien „The Third Eye“ (2013-2016) und „Der Grenzgänger“ (2017) und dem Mitwirken an der Dystopie „Occupied“ (2015-2020) über ein Norwegen unter russischer Besatzung, schon einiges an Fernsehgold ablieferte. „War Sailor“ ist sein Meisterstück.

„Er wird sterben“ - Die Tochter versteckt Freddies Heuerpapiere

Am Beispiel einer Handvoll Menschen erinnert die Serie an die rund 30.000 Norweger, die auf Handelsschiffen und oft ohne jede militärische Ausbildung auf Seiten der Alliierten kämpften und ohne die – so Aussagen aus der britischen Admiralität – der Krieg nicht gewonnen hätte werden können. Alfred, genannt Freddie (Kristoffer Joner), verlässt seine Familie noch in Friedenszeiten, sieben Monate vor der deutschen Besetzung Norwegens, um mit seinem Freund Sigbjörn (Pål Sverre Hagen) für 18 Monate zur See zu fahren. Für mehr familiäre Sicherheit, für ein besseres Leben.

Die gehbehinderte Tochter Magdeli versteckt seine Heuerpapiere und ruft Mutter Cecilia an, nicht nach ihnen zu suchen, denn: „Er wird sterben!“ „Da, wo ich hingehe, ist kein Krieg“, beruhigt Freddie sein Kind. Aber der Krieg kommt überallhin.

Eine Gemeinschaft, die an ihr Überleben glaubt

Als erstes in Gestalt von Schiffbrüchigen. Freddies Schiff fährt durch die um Hilferufenden, der Kapitän stoppt die Maschinen nicht für die Todgeweihten. „Wenn wir anhalten, sind wir verloren“, begründet er seine Sorge mit der Zerstörungswut deutscher U-Boote. Nur einigen der im Wasser Treibenden gelingt es, sich am Tauwerk festzuhalten. Freddie und Sigbjörn retten den 14-jährigen Aksel, der sich ihnen ebenso anschließt wie der junge Braathen und die blonde Hanna.

Tiefgrau ist der Himmel, fast schwarz ist das Meer, aber diese Fünf, so scheint es, sind eine verschworene Gruppe und solange sie zusammen sind, muss der Tod vergeblich von außen draufschauen. Doch das ist ein Irrtum.

Die Darsteller machen das Funktionieren in der Ausnahmesituation deutlich

Es gelingt Joner, Hagen und den anderen Darstellern das Schwanken zwischen Angst und Funktionieren in permanenter Ausnahmesituation klarzumachen. Ein Balletttanz an Bord verzaubert selbst die grimmigsten Gemüter. Der von einem Torpedo aufgerissene Schiffsbauch spült Männer ins Meer. Dann kommen Flieger und U-Boote zugleich, der Himmel ist voller schwarzer Qualmfahnen und während ihr Schiff das Heck zum Untergang hebt, hieven Sigbjörn und Freddie den verwundeten Aksel auf ihr Rettungsfloss.

Das deutsche U-Boot taucht auf, flankiert das Floß, lässt einen Sanitäter herab, der nichts vermag außer Freddie, dem ein Unterschenkel abgerissen wurde, sechs Ampullen Morphium dazulassen für ein halbwegs erträgliches Sterben. Von Nahem besehen erscheint der Kriegsgegner anders, menschlich. Das nazistische Böse hat sich verkrochen für einen Akt der Gnade.

Beim Anblick der zerbombten Schule denkt man an Russlands Krieg gegen alles Zivile

Parallel wird gezeigt, wie britische Flugzeuge Bergen bombardieren. Auch hier ist die Luft voller Rauch und auf dem Schutt der versehentlich getroffenen Schule sucht Freddies Frau Cecilia ihre in den Trümmern verschütt gegangene Tochter. Später wird Freddie die Falschnachricht vom Tod seiner gesamten Familie ereilen.

Und der Zuschauer kann gar nicht anders, als bei diesen Bildern an den gegenwärtigen Krieg zu denken, wo das Töten von ukrainischen Frauen und Kindern geradezu als vorrangiges Kriegskonzept des Menschenleben für nichts erachtenden Despoten im Kreml erscheint. Wladimir, der Schreckliche, allein unter Nichtswürdigen, der das Menschenverschlingen angestiftet hat und es im Scheitern aussitzt.

Am stärksten ist die dritte Episode von „War Soldier“, die in Friedenszeiten spielt und bis 1972 reicht. Sigbjörn kehrt nach Hause zurück und kümmert sich um Cecilia und die Kinder. Eines nachts bittet Cecilia ihn in ihr Bett, die Überlebenden werden zu Liebenden, der Verlorene wird, wenn schon nicht vergessen, so doch nicht mehr so vermisst. Da kommt ein Brief aus Singapur, wo Freddie weder leben noch sterben kann. Sigbjörn folgt nicht seinem ersten Impuls, den Brief zu unterschlagen, sondern Gewissen und Anstand. Er holt den Freund zurück und räumt den Platz. Glück aber wird nicht daraus.

Krieg geht nie wieder aus dem Menschen hinaus

„War Sailor“ - eindringlich gespielt von Joner, Hagen und Ine Marie Wilmann als Cecilia - zeichnet, anders als Edward Bergers „Im Westen nichts Neues“, der das sinnlose Sterben aufzeigt, den Krieg ganzheitlich. Der Krieg ist nie vorbei, er geht nicht mehr aus dem Menschen hinaus und die Distanz, die er selbst zu den Nächsten schafft, ist weiter als zehn Fußballfelder.

Man hört einander kaum noch, weil der Krieg im Kopf brüllt und den von ihm seelisch Versehrten mit seinem Gebrüll in Schweigen hüllt. Hat er sich erst in die Existenz gefressen, dann frisst und frisst er. Er zerbricht die Seele, bis nur noch Krümel da sind. Freddie säuft und kann die Verzweiflung nicht wegsaufen. „Ich bin Alfred und ich lebe“, schreit er Cecilia an. „Hier drin bin ich Alfred! Und ich lebe!“ Und kein Therapeut, der den Traumatisierten Linderung brächte.

Blicke, die in die Ferne gehen und nie mehr zurückkehren

1972 ist er ein Siebzigjähriger und Sigbjörn kommt überraschend vorbei und schwärmt melancholisch von der Welt, die er gesehen hat und die Freddie hätte sehen sollen - Curaçao, New York und Rio. Freddie sitzt da und friert ein, sein Blick geht in die unbestimmte Ferne und kehrt nicht zurück. Solche Blicke wird es auch in der Realität wieder geben, zu Zigtausenden, lange nachdem dieser Überfallskrieg Russlands hoffentlich so geendet hat, wie es Freddies Krieg tat - mit dem Sieg des „Guten“.

„War Sailor“, Miniserie, Buch und Regie: Gunnar Vikene, mit Kristoffer Joner, Pal Sverre Hagen, Ine Marie Wilmann, Henrikke Lund Olsen, Leon Tobias Slettbakk, Alexandra Gjerpen, Armand Hannestad (streambar bei Netflix)