Die Saat des Hasses - Der Film „Nachbarn“ erzählt eine Geschichte vom Antisemitismus

Als die Welt noch in Ordnung war: Die Mutter (Sabah Cumaa) in einer Szene des Filmdramas „Nachbarn“.

In einem kleinen syrischen Dorf kommen kurdische und syrische Einwohner gut miteinander aus. Das Idyll in Mano Khalils Film „Nachbarn“ (Kinostart am 13. Oktober) endet, als ein neuer Lehrer Zwietracht sät. Nationalismus und Antisemitismus ziehen herauf.