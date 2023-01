﻿Der unbekannte Megastar – Bad Bunny bricht Rekorde

Den Rapper Bad Bunny kennen in Deutschland noch nicht allzu viele. Dabei ist er Spotifys Superheld, hat einen Ed-Sheeran-Liverekord gebrochen und beim „Rolling Stone“ schon eine „50 beste Songs“-Liste. Fachleute sehen den Puerto Ricaner an der Spitze eines Latin-Music-Booms. Im Kino tritt Bad Bunny 2024 sogar gegen Spider-Man an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket