Deutsche ESC-Kandidaten: „Nur mit Feuer und Make-up rührt man keine Herzen“

Chris Harms, gerade eben haben Sie mit Ihrer Band Lord of the Lost im Liverpooler Cavern Club gespielt – für Beatles-Fans ein heiliger Ort. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Das war verrückt. Ich kannte den Club gar nicht. Wenn du wie wir aus Hamburg-St. Pauli stammst, dann wird die Bedeutung von Liverpool für die Beatles gern ignoriert. Ihre Weltkarriere begann natürlich in Hamburg. Ich bin kein riesengroßer Beatles-Fan, aber ich habe extremen Respekt davor, was sie Revolutionäres geschaffen haben – in Sachen Tontechnik und natürlich im Songwriting. Die erste Platte, die ich jemals gehört habe, war die kleine, grüne Single „Michelle“ aus der Vinylsammlung meiner Eltern. Da war ich fünf oder sechs Jahre alt, und mein Vater hat mir gezeigt, wie man eine Schallplatte auflegt.

Sie sind stabile Livemusiker, sind mit Iron Maiden auf Tour, Dauergast bei den großen Festivals wie M‘era Luna. Hilft diese Erfahrung beim ESC?

Das hilft enorm. Wir waren null aufgeregt, auch nicht beim ersten Mal auf der Bühne. Die technischen Baustellen sind alle erledigt – jetzt geht es nur noch darum, in die richtige Kamera zu gucken und mich nicht zu versingen. Die 12.000 Leute in der Halle sind für uns sehr angenehm, weil wir die Situation kennen. Besonders, weil die uns gewogen sind. ESC-Fans feiern das komplette Event. Du musst nicht kämpfen. Die lieben dich. Und ich fühle mich auf der Bühne zu Hause. So ein 20-jähriger Youtuber hat es da schwerer: Der hat sein Publikum noch nie gesehen. Und dann stehst du da vor Tausenden. Das kann dich killen.

„Ich bin kein riesengroßer Beatles-Fan, aber ich habe extremen Respekt“: Die Gruppe Lord of the Lost während eines Unplugged-Konzerts im legendären Cavern Club im Herzen von Liverpool. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Hat Sie der ESC zuvor privat interessiert?

Ja! Das ist der Grund, warum ich da immer hinwollte. Ich gucke den ESC, seit ich denken kann. Es gab diese paar Abende als Kind, an denen man lange aufbleiben durfte: WM, EM und den ESC. Ich mache Musik, seit ich fünf bin – da habe ich mit dem Cellospielen begonnen. Musik war also immer wichtig. Und vor allem die Künstler, deren Plattencover mir gefielen. Wenn ich eine David-Bowie-Platte sah, dachte ich: „Musik und Schminke? Das gefällt mir.“ Als ich Teenager wurde, hat sich der Wunsch verstärkt, zum ESC zu fahren. Nach ein paar Jahren Pause kam 2006 dann Lordi. Wir versuchen seit zehn Jahren, dabei zu sein. Es ist ein Kindheitstraum.

Für die Metaller sehen wir zu schwul aus, für die Gothics sind wir zu lustig und zu hart, für die Rocker sind wir zu Metal. Chris Harms, Sänger von Lord Of The Lost

Lord of the Lost gibt es seit 2009, Sie haben acht Alben veröffentlicht. Jetzt prallen Sie auf ein Mainstream-Publikum. Ich nehme an, Sie sind es gewohnt, auch Irritation auszulösen?

Na klar. Das ist Teil des Konzepts. Wenn man so aussieht wie wir, muss man provozieren mögen. Ich mag es gerne, wenn uns jemand zum ersten Mal sieht und sich spontan entscheidet, ob er schockverliebt ist oder es scheiße findet. Das Schlimmste, was du als Künstler auslösen kannst, ist Gleichgültigkeit. Das passiert bei uns so gut wie nie. Niemand findet uns „irgendwie ganz okay“. Es macht Spaß, damit zu spielen. Wir irritieren ja auch innerhalb der Musikszenen.

Industrial-Rock, Gothic-Metal, Glam, Wave, Darkrock – man tut sich schwer, Ihren Stil zu schubladisieren. Wo sortieren Sie sich selbst ein, wenn überhaupt?

Wir sind keine typische Metalband, keine typische Gothicband, keine typische Rockband. Für die Metaller sehen wir zu schwul aus, für die Gothics sind wir zu lustig und zu hart, für die Rocker sind wir zu Metal. Jahrelang wurde uns das als Nachteil angekreidet, aber eigentlich ist es ein Vorteil. Das ist unser Spiel. Wir mögen es, zwischen den Stühlen zu sitzen.

„Ich fühle mich auf der Bühne zu Hause: Lord of the Lost aus Deutschland bei einer Probe für den Eurovision Song Contest in Liverpool. © Quelle: Martin Meissner/AP/dpa

Wie kam es zum Bandnamen Lord of the Lost?

Lord war früher ein Spitzname von mir. Es gab aber schon The Lords, außerdem die australische Metalband Lord und natürlich Lordi. Lord of the Lost soll ein Zufluchtsort der „Verlorenen“ sein, eine Allegorie für Menschen, die auf der Suche sind und Hoffnung in Musik finden. Deren Zuhause also die Musik ist, so wie für uns.

Nur mit Feuer, Lackkostümen und dollem Make-up rührt man keine Herzen. Manche Menschen weinen bei unseren Liedern, und das liegt an Musik und Text. Chris Harms, Sänger von Lord of the Lost

Beim ESC geht es ja nicht nur darum, um jeden Preis aufzufallen, sondern spielerisch auch den Zeitgeist einzufangen. Kann der Song „Blood & Glitter“ das leisten?

„Blood & Glitter“ ist sehr zeitlos, was die Aussage angeht: Wir stammen vom selben Blut, wir sind alle eins. Dieses Bewusstsein hat in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen, auch durch den Hass im Internet und die größere Sichtbarkeit von bösartigen Bewegungen am rechten Rand. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen: Früher war alles besser. Das denke ich nicht. Das Schlimme ist aber wesentlich sichtbarer geworden. Es geht also auch darum, bei einem solchen Event Flagge zu zeigen.

Worum geht es in dem Lied?

Auf den ersten Blick ist es ein oberflächlicher Partytrack mit einem konträren Titel. Im Kern geht es aber um eine sehr schöne Message: Du kannst zu jedem Zeitpunkt sein, wie du bist. Es ist okay. Wir gehören alle zusammen – und können trotzdem unsere Individualität feiern. Ich glaube, die Botschaft kommt auch an. Sonst würde der Song nicht funktionieren. Nur mit Feuer, Lackkostümen und dollem Make-up rührt man keine Herzen. Manche Menschen weinen bei unseren Liedern, und das liegt an Musik und Text.

Es gibt Tage, an denen du halb krank in einem ungeheizten Backstageraum ohne Toilette sitzt und nur nach Hause willst. Dann hast du keinen Bock, dich jetzt auch noch zu schminken und in irgendwelche Lackklamotten zu zwängen. Und du denkst: Wären wir doch bloß eine Grunge-Band. Chris Harms, Sänger von Lord of the Lost

Gibt es Tage, an denen ihr denkt: Wären wir bloß eine Bluesband, dann könnten wir in Jeans und T-Shirt auf die Bühne?

Klar. Es gibt Tage, an denen du halb krank in einem ungeheizten Backstageraum ohne Toilette sitzt und nur nach Hause willst. Dann hast du keinen Bock, dich jetzt auch noch zu schminken und in irgendwelche Lackklamotten zu zwängen. Und du denkst: Wären wir doch bloß eine Grunge-Band. Aber spätestens auf der Bühne merkt man, warum man das macht.

„Das Leben, das einfach passiert“: Chris Harms, Sänger von Lord of the Lost, bei den Proben zum ESC auf der Bühne. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Wer hat Sie musikalisch beeinflusst?

Ich glaube, was einen wirklich beeinflusst, bemerkt man selbst am wenigsten. Es ist das Leben, das einfach passiert. Die erste Band, die ich wirklich für mich entdeckt habe, war 1991 Roxette. Die waren der Grund, warum ich angefangen habe, in der Schule Eyeliner und Nagellack zu tragen – weil Per Gessle so aussah. Und warum ich mir mit 18 die Haare blondiert habe – weil Marie so aussah. Roxette waren für mich wie eine einzige Person, die alles widerspiegelte, was mich ausmachte. Ich habe sie leider nur einmal getroffen: 1995 bei einer Autogrammstunde von Radio Hamburg. Ich würde so gern mal mit Per einen Song schreiben. Auf unserem Album covern wir „The Look“ mit Blümchen – und das hat er bei Social Media geteilt. Er weiß also zumindest, dass es uns gibt.

Mein Sohn ist elf. Noch findet er das cool, was Papa macht. Ich bin sicher: In der Pubertät kommt auch mal eine Zeit, da ist es nicht cool, was Papa macht. Chris Harms, Sänger von Lord of the Lost

Eine enge Verbindung gibt es zu Iron Maiden. Sitzen die alle vor dem Fernseher und drücken Ihnen die Daumen?

(lacht) Das möchte ich sie lieber nicht fragen: „Ey, wie sieht‘s aus, guckt ihr uns?“ Das löst zu viel Druck aus. Aber ich habe dem Bassisten Steve Harris nach dem Vorentscheid eine Whatsapp geschrieben, dass wir nach Liverpool zum ESC fahren. Und er meinte: Cheers und viel Glück! Ich möchte jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Iron-Maiden-Community überall auf der Welt am Samstag ESC guckt. Anfang Juli gehen wir wieder gemeinsam auf Tour: Wir spielen zehn Shows mit Iron Maiden.

Sie haben einen Sohn, der auch in Liverpool vor Ort ist. Findet er cool, was Papa macht?

Der ist elf. Noch findet er das cool, was Papa macht. Ich bin sicher: In der Pubertät kommt auch mal eine Zeit, da ist es nicht cool, was Papa macht. Aber das ist völlig okay so. Das gehört dazu.

Zu welchen ESC-Kandidaten haben Sie Kontakt aufgenommen?

Da gibt es sehr viele. Wir hatten sehr schönen Kontakt mit Loreen aus Schweden, mit der Band Käärijä aus Finnland, mit Teya & Salena aus Österreich, mit Remo aus der Schweiz. Die australische Band Voyager hat uns eben gerade im Cavern Club besucht und die Show angeschaut. Gestern Abend habe ich lange mit La Zarra aus Frankreich gesprochen, mit Marco Mengoni aus Italien. Und wir haben schon viele Songs der anderen gecovert. Die Stimmung hier ist wirklich etwas Besonderes.

Eröffnungszeremonie für den Eurovision Song Contest 2023: Lord of the Lost. © Quelle: IMAGO/Cover-Images

Mein Eindruck ist: Anders als frühere deutsche Teilnehmer braucht ihr den ESC nicht.

Das ist so. Wir werden danach vermutlich nicht in ein tiefes Loch fallen. Natürlich wissen wir nicht, wie es sich anfühlen würde, als Letzter rauszugehen und vielleicht doch zu denken: Ich bin ein totaler Versager und die Musik, die ich mache, ist sinnlos. Aber wir wissen, wie viele Menschen wir damit glücklich machen. Ich hoffe, ganz ehrlich, wir werden nie erfahren, wie es ist, Letzter zu sein.

Ich wäre sehr happy, wenn wir auf der linken Tabellenhälfte landen. Ich wünsche mir mindestens Platz 15. Chris Harms, Sänger von Lord of the Lost

Deutschland hat eine hartnäckige Durststrecke beim ESC hinter sich. Wo wollen Sie am Ende landen?

Ich wäre sehr happy, wenn wir auf der linken Tabellenhälfte landen – also unter den ersten 13. Ein bisschen besser als die Mitte, das wäre schön. Ich wünsche mir mindestens Platz 15.

Herr Harms, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person Chris Harms, geboren 1980 in Hamburg als Christian Simon Krogmann, ist Gründer und Sänger der Darkrock-Band Lord of the Lost (LOTL). Das Quintett hat seit 2009 acht Alben veröffentlicht und ist eine feste Größe in der Metal-, Gothic- und Hardrock-Szene. Das im Januar erschienene Album mit dem Titel „Blood & Glitter“ erreichte Platz eins der deutschen Charts. Lord of the Lost lagen beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) vor Schlagersänger Ikke Hüftgold und vertreten mit ihrem Titel „Blood & Glitter“ am Samstag, 13. Mai, Deutschland beim ESC. Das größte Popevent der Welt findet in diesem Jahr in Liverpool statt. Großbritannien sprang als Gastgeber ein, obwohl eigentlich die Ukraine den ESC 2022 gewonnen hatte. Wegen des russischen Angriffskrieges war ein ESC in der Ukraine unmöglich.