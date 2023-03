﻿Wie Hamburgs zukünftiger Intendant Tobias Kratzer die Strauss-„Arabella“ inszeniert hat

Belrin.  Die Deutsche Oper Berlin hat sich Großes vorgenommen: Sie plant einen Richard-Strauss-Zyklus für die nächsten zwei Jahre. Mit der 1933 in Dresden uraufgeführten „Arabella“ ist jetzt angefangen worden, es folgt die sehr selten aufgeführte Oper „Intermezzo“ (Dresden 1924), und abgeschlossen wird der Zykus mit der „Frau ohne Schatten“ (Wien 1919), dem wohl ambitioniertesten Werk des Komponisten.

In allen drei Opern wird Tobias Kratzer, der seit seinem sensationellen „Tannhäuser“ in Bayreuth hoch gehandelt wird, Regie führen. Worum geht es in „Arabella“? Der hoch verschuldete Graf Waldner versucht, seiner Tochter Arabella einen reichen Gatten zu verschaffen. Mehr oder weniger zufällig erscheint tatsächlich ein solcher Mann aus Kroatien: Mandryka. Er hält um die Hand der Arabella an, hat dann aber begründete Zweifel an ihrer Treue, weil er glauben muss, sie habe eine Affäre mit Matteo ...

Arabella an der Deutschen Oper Berlin: Kratzer führt durch die Zeitläufte

Dieser ist tatsächlich in sie verliebt, wird seinerseits aber von Zdenka, Arabellas Schwester, geliebt. Stets muss sie als junger Mann verkleidet auftreten, weil kein Geld da ist für eine angemessene Garderobe von gleich zwei Töchtern. Sie macht Matteo glauben, dass Arabella in ihrem Zimmer ein Rendezvous mit ihm wünscht, erscheint aber selbst. Was sich dann in der Liebesnacht abspielt, dürfte höchst pikant sein!

„Arabella“ spielt im Wien der k.u.k. Doppelmonarchie, etwa um 1860. Tobias Kratzer hält sich recht genau an die Bühnenanweisungen von Strauss / Hofmannsthal und überrascht im ersten Akt mit einer opulenten Eingangshalle nebst Salon eines Wiener Stadthotels, mit vielen schweren Vorhängen, einer hübsch anzuschauenden Rezeption, dienstbeflissenen Portiers und Lakaien und vielem mehr. Nebenan, in der linken Hälfte der Bühne, ist ein noch feiner ausstaffierter Salon zu sehen.

Richard Strauss’ „Arabella“ an der Deutschen Oper Berlin: Video- und Genderwirrwarr

Das von drei Personen mit Steadycams gefilmte Geschehen (Video Manuel Braun und Jonas Dahl) wird live in Vergrößerung gezeigt, mal auf der rechten, mal auf der linken Seite der Bühne. Das ständige Hin und Her zwischen echten Figuren auf der Bühne und deren übergroßen Projektionen ist gelegentlich durchaus irritierend. Auch möchte man nicht unbedingt jedes Muttermal und jede Zahnlücke bei den Sängern sehen.

Tobias Kratzer (der zukünftige Intendant der Hamburgischen Staatsoper) versucht, „Arabella“ zu aktualisieren, indem er im Laufe der Oper immer mehr in unsere Zeit geht. So wird der Pomp der k.u.k. Epoche des ersten Aktes im zweiten Akt von deutlich schlichteren Kostümen und einer einfacheren Einrichtung geprägt. Es ist offensichtlich die Zeit des Nationalsozialismus, denn während des Auftritts der Fiakermilli werden einige Gäste aus dem Ballsaal von NS-Schergen mit Hakenkreuzbinde hinausgeprügelt.

Arabella kommt im dritten Akt in der Jetztzeit an

Im dritten Akt dann unsere Zeit: Arabella erscheint jetzt in Hosen, hat ihr aristokratisches Gehabe nun endgültig abgelegt und benimmt sich auch wie eine Frau von heute. Warum dann aber die genaue filmische Aufzeichnung eines Duells zwischen Mantryka und Matteo, das ja nie stattgefunden hat? Es fällt doch völlig aus dem modernen zeitlichen Rahmen!

Per Video werden wir während des Orchestervorspiels zum dritten Akt Zeuge von all dem, was sich im Schlafzimmer zwischen Zdenko / Zdenka und Matteo abspielt und sehen, dass der junge Mann nicht wirklich weiß, mit wem er da zusammen im Bett liegt. Die letzte Szene, wenn Arabella Mandryka nach dem Brauch seiner Heimat ein Glas Wasser reicht, spielt dann auf leerer, zeitloser Bühne.

Arabella in Berlin: Premierenpech durch Absagen

Die Deutsche Oper Berlin hatte ausgesprochenes Pech mit der Besetzung der Titelpartie. Zwei Arabellas waren wegen Krankheit bereits ausgefallen, als die Sopranistin Sara Jakubiak die Retterin in der Not war. Sie ist in Berlin zwar seit Korngolds „Wunder der Heliane“ in allerbester Erinnerung, konnte hier aber die hohen in sie gesetzten Erwartungen nicht wirklich erfüllen – die Zeit war offensichtlich zu kurz, um sich in einer so komplexen Inszenierung zurecht zu finden.

Deswegen gerieten ihr gerade die Stellen, auf die sich jeder Straussianer besonders freut – „Aber der Richtige, wenn‘s einen gibt für mich auf dieser Welt“, „Und du wirst mein Gebieter sein, und ich dir untertan“ – reichlich prosaisch und ohne den für diese Passagen so notwendigen Charme.

Auch der Mandryka des Russell Braun ließ sich an diesem Premierenabend wegen „leichter Indisposition“ entschuldigen, hielt aber tapfer durch – gemerkt hat man es aber doch. So ist dann Elena Tsallaguva als Zdenko / Zdenka der eigentliche Gesangsstar des Abends geworden. Wie sie mit den Geschlechterrollen spielt, ist gesanglich stets überzeugend und darstellerisch höchst virtuos.

Symbolstark zeigt sie eine blau-pink-weiße Transgender-Flagge, wenn sie mit Matteo auftritt und verhält sich auch im Bett recht androgyn – dank Video können wir ja das ja genau sehen! Albert Pesendorfer als tief verschuldeter, charakterstarker Graf Waldner und Doris Soffel als seine leicht hysterische Gattin Adelaide geben ein vorzügliches Paar ab.

Arabella: GMD Sir Donald Runnicles lässt etwas den Klangrausch vermissen

Das Orchester der Deutschen Oper Berlin und der Chor (Leitung: Jeremy Bines) werden vom GMD Sir Donald Runnicles sicher und zügig durch die Partitur geführt – gelegentlich aber lässt er es an dem fehlen, was Straussianer so besonders lieben: der schwärmerische, betörende Klangrausch will sich nicht so recht einstellen. In dieser Produktion wäre er ja auch ziemlich unangebracht. Das Premierenpublikum protestierte mit lauten Buhs, spendete aber auch viel Applaus.