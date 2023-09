Mit 15 Songs vertreten: Ayliva erreicht mit „Hässlich“ einen Rekord

Baden-Baden. Sängerin Ayliva heimst einen Rekord ein: Sie hat 15 Songs in den Deutschen Single-Charts. „Kein anderer weiblicher Act war jemals mit so vielen Titeln gleichzeitig in der Top 100 vertreten“, teilte die GfK Entertainment am Freitag mit. Geknackt hat die deutsche Sängerin die Bestmarke dank ihrer Single „Hässlich“, die auf Platz fünf den höchsten Neueinstieg der Woche in die Charts hinlegt.

Weiterhin vorne in den Single-Charts hält sich SIRA, Bausa & badchieff mit „9 bis 9“ - die dritte Woche in Folge. Auf Platz zwei folgt Doja Cat mit „Paint The Town Red“. Platz drei belegt cassö, Raye & D-Block Europe mit „Prada“. Der offizielle Sommerhit „Mädchen auf dem Pferd“ von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian rutscht von der Zwei in der Vorwoche auf Rang vier. Übrigens: Die neue Single der Rolling Stones namens „Angry“ schafft nur Platz 21.

Bei den Alben gibt es eine neue Nummer eins: US-Sängerin Olivia Rodrigo arbeitet sich mit „Guts“ an die Spitze. Ihr folgt der Rapper RAF Camora mit einer neu herausgebrachten Edition seines erst im Juni 2023 erschienenen Albums „XV“ - die neue Version setzt sich in dieser Woche auf Platz zwei. Platz drei bei den Alben geht - wie schon der Rekord der meisten Singles einer weiblichen Interpretin in den Top 100 - an Musikerin Ayliva mit „Schwarzes Herz“. Auf der Vier findet sich neu „Layover“ von V und auf Platz fünf „Rumours“ der Rockband Fleetwood Mac.

RND/dpa