Kim de l‘Horizon erhält den Deutschen Buchpreis - und rasiert sich bei Dankesrede den Kopf

„Achtsam morden“ in Rendsburg: Mit tiefschwarzem Humor und viel Spiellaune

Noch nie war so viel Achtsamkeit. Nur konsequent, dass der Hype auch satirisch aufgespießt wird. Der Inszenierung der Krimikömodie „Achtsam morden” nach dem gleichnamigen Bestseller von Karsten Dusse gelingt das vorzüglich bei ihrer gefeierten Premiere am Sonnabend am Landestheater in Rendsburg.