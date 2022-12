Deutscher Film „Im Westen nichts Neues“ in Oscar-Vorrunde - auch Komponist weiter

Sie mag das: Worte entdecken in fremden Sprachen, ihnen nachschmecken und sie in den eigenen Wortschatz einfließen lassen. Davon lebt die Literatur von Emine Sevgi Özdamar, auch in ihrem Monumentalwerk „Ein von Schatten begrenzter Raum“. Daraus las die aktuelle Büchner-Preisträgerin im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule in Kiel.