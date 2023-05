Deutscher Filmpreis: “Das Lehrerzimmer” und “Im Westen nichts Neues” räumen ab

Berlin. Das Drama „Das Lehrerzimmer“ von Ilker Çatak über einen Konflikt an einer Schule ist beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola ausgezeichnet worden. Die Filmakademie gab die Entscheidung am Freitagabend in Berlin bekannt. Schauspielerin Leonie Benesch spielt darin eine Lehrerin, die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären will und sich entscheidet, dafür heimlich eine Kamera im Lehrerzimmer mitlaufen zu lassen. Sie wurde für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das als Favorit gehandelte Antikriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ gewann mit neun Auszeichnungen die meisten Preise, darunter die Lola in Silber. Der Film von Regisseur Edward Berger über den Ersten Weltkrieg basiert auf einem Roman von Erich Maria Remarque (1898-1970).

Der Deutsche Filmpreis für die beste männliche Hauptrolle ging an Felix Kammerer für "Im Westen nichts Neues". © Quelle: IMAGO/Eventpress

Der Film hatte im März in den USA bereits vier Oscars gewonnen. In Berlin wurde er am Freitagabend etwa für Musik, Kameraführung und Tongestaltung geehrt. Die beiden Schauspieler Felix Kammerer und Albrecht Schuch erhielten jeweils eine Lola als bester Hauptdarsteller und als bester Nebendarsteller. Die Lola in Bronze ging an den Thriller „Holy Spider“ über einen Frauenmörder im Iran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regisseur Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“) wurde für herausragende Verdienste um den deutschen Film mit dem Ehrenpreis der Akademie geehrt. Hollywoodstar John Malkovich und andere Filmschaffende würdigten dessen Arbeit per Video.

Leonie Benesch gewann die Lola in der Kategorie "Beste Weibliche Hauptrolle". Die "Lola" ist die höchstdotierte Kulturauszeichnung Deutschlands. © Quelle: Gerald Matzka/dpa

Die Auszeichnung für den Dokumentarfilm ging an „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“. Bester Kinderfilm wurde „Mission Ulja Funk“. „Die Schule der magischen Tiere 2“ erhielt eine Auszeichnung als besucherstärkster Film. Schauspielerin Jördis Triebel wurde als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ geehrt.

Auseinandersetzung mit Missständen in der Branche

Der Deutsche Filmpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die Nominierungen und Auszeichnungen sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Das Geld stammt aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Zur Verleihung waren rund 1600 Gäste in das Theater an den Potsdamer Platz eingeladen. Moderiert wurde der Abend von Jasmin Shakeri.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ilker Çatak wurde bei der Verleihung des Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste Regie" gewürdigt. © Quelle: IMAGO/Eventpress

Roth mahnte zu Beginn eine offene Auseinandersetzung mit Missständen in der Branche an. „Wir sind hier auch hier, um Probleme deutlich zu benennen: Abhängigkeitsverhältnisse, Machtmissbrauch, tätliche Übergriffe, sexualisierte Gewalt am Set.“ Wer Missstände offen kritisiere, „wer fordert, dass sie abgestellt werden, und dafür als Nestbeschmutzerin geächtet wird“ –, könne auf ihre Unterstützung zählen.

Es brauche eine ehrliche und offene Auseinandersetzung. Es müsse möglich sein, darüber zu sprechen, was falsch laufe und was man verbessern könne, darüber zu sprechen, welche Strukturen verändert werden müssten, damit ein Filmset ein Ort sei, an dem Filme in einer guten, kreativen und konstruktiven Arbeitsatmosphäre entstünden. „Ein Klima der Angst können und wollen wir nicht dulden“, sagte Roth.

Die prämierten Filme in der Übersicht:

Bester Spielfilm:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Lehrerzimmer” von Ilker Çatak

Bester Dokumentarfilm:

„Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen” von Claudia Müller

Bester Kinderfilm:

„Mission Ulja Funk” von Barbara Kronenberg

Beste Regie:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ilker Çatak („Das Lehrerzimmer”)

Bestes Drehbuch:

Johannes Duncker, Ilker Çatak („Das Lehrerzimmer”)

Beste weibliche Hauptrolle:

Leonie Benesch („Das Lehrerzimmer”)

Beste weibliche Nebenrolle:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jördis Triebel („In einem Land, das es nicht mehr gibt”)

Beste männliche Hauptrolle:

Felix Kammerer („Im Westen nichts Neues”)

Beste männliche Nebenrolle:

Albrecht Schuch („Im Westen nichts Neues”)

Beste Kamera/Bildgestaltung:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

James Friend („Im Westen nichts Neues”)

Bester Schnitt:

Gesa Jäger („Das Lehrerzimmer”)

Bestes Szenenbild:

Christian M. Goldbeck (“Im Westen nichts Neues”)

Bestes Kostümbild:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tanja Hausner (“Sisi & Ich”)

Bestes Maskenbild:

Heike Merker („Im Westen nichts Neues”)

Beste Filmmusik:

Volker Bertelmann („Im Westen nichts Neues”)

Beste Tongestaltung:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frank Kruse, Markus Stemler, Viktor Prášil, Lars Ginzel, Alexander Buck („Im Westen nichts Neues”)

Beste visuelle Effekte:

Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank („Im Westen nichts Neues”)

Ehrenpreis des deutschen Filmpreises:

Volker Schlöndorff

Besucherstärkster Film:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

“Die Schule der magischen Tiere 2″ von Sven Unterwaldt

RND/dpa