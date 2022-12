Deutscher Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ für Golden Globe nominiert

Los Angeles. Die schwarze Komödie „The Banshees of Inisherin“ geht mit acht Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Auch die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“, die Hollywood-Satire „Babylon“ und Steven Spielbergs autobiografisches Drama „The Fabelmans“ haben mehrere Gewinnchancen. „Avatar: The Way of Water“ und „Top Gun: Maverick“ sind mit im Rennen um den Preis für das beste Drama.

Auch der deutsche Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ hat Chancen auf eine Trophäe. Die Literaturverfilmung von Regisseur und Drehbuchautor Edward Berger wurde in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“ nominiert. Dort gibt es vier weitere Kandidaten, darunter „Close“ aus Belgien.

Zu den Schauspielern, die für einen Globe nominiert sind, zählen unter anderem Cate Blanchett („Tàr“), Ana De Armas („Blonde“), Michelle Williams („The Fabelmans“), Austin Butler („Elvis“), Daniel Craig („Glass Onion: A Knives Out Mystery“) und Colin Farrell („The Banshees of Inisherin“).

„Abbott Elementary“ und „The Crown“ bei den Serien Favoriten

Die Comedy „Abbott Elementary“ sowie die Königshausserie „The Crown“ und die Drama-Komödie „The White Lotus“ sind die Top-Favoriten unter den TV-Serien bei den diesjährigen Golden Globes. „Abbott Elementary“ des US-Senders ABC wurde am Montag fünf Mal für die begehrte Auszeichnung nominiert - unter anderem als beste Comedy-Serie. Bei der Show geht es um Lehrerinnen und Lehrer einer Grundschule in Philadelphia und ihren Versuch, Kinder aufs Leben vorzubereiten.

„The Crown“ erzählt die Lebensgeschichte der kürzlich gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. Die Netflix-Dramaserie wurde in vier Kategorien nominiert, darunter als beste Show. Auch Schauspielerin Imelda Staunton kann für ihre Rolle als Queen auf eine Trophäe hoffen. Für die ebenfalls vier Mal nominierte HBO-Erfolgsserie „The White Lotus“ über die Gäste eines Luxus-Ressorts können sich unter anderem die Schauspielerinnen Jennifer Coolidge und Aubrey Plaza Chancen ausrechnen.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben. Die Trophäen sollen am 10. Januar vergeben werden.

RND/dpa