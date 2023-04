Lübecker Brahms-Festival widmet sich im Mai 2023 dem musikalischen Dialog

Lübeck. Schon das Eröffnungskonzert vom 31. Brahms-Festival Lübeck am 6. Mai im Großen Saal der Musikhochschule erscheint verlockend, wenn Professorinnen und Professoren mit Studierenden Werke von Max Reger und Arnold Schönberg (die epochale „Kammersinfonie“ op. 9) so präsentieren, wie sie im legendären Schönbergschen „Verein für musikalische Privataufführungen“ 1918 bis 1921 in Wien erklungen sind. Dazu gehört dann auch Amüsantes wie Schönbergs sehr besondere Bearbeitungen von Johann-Strauß-Walzern.

Danach gibt es wieder rund 30 Konzerte, an denen über 250 MHL-Angehörige mitwirken. Sie stehen diesmal unter dem Motto „Dialoge“. Am 7. Mai folgt dann um 19.30 Uhr in der Musik- und Kongresshalle Lübeck die groß besetzte Variante mit Solohornist Adrián Díaz Martínez und dem MHL-Sinfonieorchester. Spannend ist die Besetzung mit dem Gastdirigent Elias Grandy, der 2015 den Solti-Wettbewerb gewann und in seiner nun letzten Saison als GMD in Heidelberg wirkt.

31. Brahms-Festival Lübeck: Dialoge im Mai 2023

Auch dieses Programm des Brahms-Festivals ist nicht alltäglich, denn neben Brahms’ „Erster Symphonie“ kommen die geniale, leider früh verstorbene Französin Lili Boulanger und Krzysztof Pendereckis Hornkonzert „Winterreise“ zu Ehren.

„Offenheit, Respekt und Akzeptanz des Anders-Seins, aber auch kontroverse Debatte und Streit: Die Kultur des Dialogs ist heute wichtiger denn je. Auch in der Musik spielt der Dialog eine zentrale Rolle“, erläutert Projektleiter Prof. Wolfgang Sandberger, der das Programm gemeinsam mit den MHL-Mitgliedern entwickelt hat.

In zahlreichen Konzertformaten wie den tradierten Themenkonzerten am Abend und den Dialogen am Morgen, darunter auch zahlreiche moderierte Konzerte, geht es um das Dialogische in der Musik. In der erfolgreichen Reihe der Lunchtime-Concerts stehen diesmal Quartette von Haydn im Dialog mit zeitgenössischen Kompositionen. In den Nachmittagskonzerten in der Villa Brahms kontrastieren vokale Duette von Brahms mit instrumentalen Duo-Sonaten und Jubilare wie Max Reger oder György Ligeti treten in Dialog mit der Musikgeschichte.