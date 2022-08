Die Punkband Die Ärzte hat ein für Freitagabend in Berlin geplantes Konzert abgesagt. Grund ist ein heftiges Unwetter, das über die Stadt zieht. Später informierte auch der Rapper Marteria über den Ausfall eines für den Abend geplanten Auftritts.

Schweres Unwetter: Die Ärzte und Marteria sagen Konzerte in Berlin kurzfristig ab

Berlin. Ein Konzert der Punkband Die Ärzte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ist wegen eines Gewitters kurzfristig abgesagt worden. „Achtung: Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden“, teilten die Veranstalter am Freitagnachmittag mit. „Bitte verlasst zu eurer Sicherheit den Bereich des Veranstaltungsgeländes auf den ausgewiesenen Wegen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer noch anreisen wolle, solle dies bitte nicht tun. Der Einlass hatte am frühen Nachmittag begonnen. Am Wochenende sind zwei weitere Konzerte geplant. „Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt.“

Auch Marteria-Konzert in Berlin wegen Unwetter abgesagt

Später sagte auch Rapper Marteria sein für Freitagabend geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne ab. Ein Ersatztermin ist bereits gefunden: Am 4. September soll der Auftritt nachgeholt werden, teilte der Veranstalter am Abend auf Twitter mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorerst keine größeren Schäden nach Gewitter in Berlin

Am Nachmittag waren bereits schwere Regenfällen und Gewittern über Berlin gezogen, größere Schäden etwa durch vollgelaufene Keller blieben zunächst weitgehend aus. „Derzeit sind unsere Einsatzkräfte vor allem auf Erkundungsfahrten unterwegs“, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage am Nachmittag. Dabei gehen sie Hinweisen und Alarmierungen nach, ohne dass sich daraus immer ein Einsatz ergebe. Die Feuerwehr warnte über Twitter dennoch weiter vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in der Hauptstadt. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, im Haus zu bleiben, Balkone freizuräumen und Netzstecker von Fernsehgeräten zu ziehen.

RND/dpa/seb