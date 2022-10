Die aktuellen Kinostarts in Deutschland

Kieler Nachrichten laden zum Laternenlauf 2022 in den Schrevenpark

„Ich geh mit meiner Laterne“: Nach einer Coronapause laden die Kieler Nachrichten am Mittwoch, 2. November 2022, wieder zum traditionellen Laternenlauf am Schrevenpark in Kiel. Infos zum Treffpunkt und was in diesem Jahr neu ist – ein Überblick.