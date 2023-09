﻿Die Entdeckung Lateinamerikas: Warum diese Musik gerade so erfolgreich ist

Hannover. Die Deutschen sind ein bisschen spät dran, wie so oft. Da legt der schlaksige Puerto Ricaner, der sich Bad Bunny nennt, mit „Un Verano Sin Ti“ das weltweit am häufigsten verkaufte Album des Jahres 2022 hin. Im dritten Jahr in Folge ist der 29-Jährige global der Künstler mit den meisten Streams überhaupt – selbst vor Leuten wie Ed Sheeran und Taylor Swift. Auch live läuft es bestens: Beim berühmten Coachella-Festival im April war der Musiker, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, der erste latein­amerikanische und spanisch­sprachige Headliner in der 30-jährigen Geschichte des Festivals.

Zudem brach der Sohn einer Lehrerin und eines Lastwagen­fahrers im vergangenen Jahr mit 435 Millionen US-Dollar den Weltrekord für die höchsten Tournee­einnahmen in einem Kalenderjahr. Im deutschsprachigen Raum liegt Bad Bunny mit seinem Erfolgsalbum nur auf Platz 35 in den Albumcharts. Und während er sonst überall auf der Welt die Stadien füllt, schaut er bei uns gar nicht erst vorbei.

Es bewegt sich gerade richtig was. Die Poplandschaft, wie wir sie kennen, ist im Umbruch. Die Präferenzen wandeln und entwickeln sich, die Geschmäcker werden immer diverser und internationaler. Die Tage der Dominanz englisch­sprachiger Pop- und Rockmusik scheinen gezählt, wenn sie nicht gar schon vorbei sind. K-Pop aus Südkorea ist seit ein paar Jahren ein Megatrend. Doch noch stärker brodelt es auf der anderen Seite der Erde, in Puerto Rico, im mexikanischen Guadalajara, im kolumbianischen Medellín.

Die weltweiten Streaming­zahlen im Latin-Segment – klassische Tonträger wie LPs oder CDs spielen hier fast keine Rolle – sind von 2021 auf 2022 um 33 Prozent gestiegen. Die USA, wo allein 40 Millionen Menschen mit mexikanischem Migrations­hintergrund leben, sind der größte Latin-Markt außerhalb Latein­amerikas. Dort stieg der Umsatz mit Musik aus sämtlichen Latin-Genres um 24 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar. Und in den globalen Charts des Streaming­unternehmens Spotify bestanden die Top 5 im Juni zeitweilig allesamt aus Songs in spanischer Sprache.

Sogar Headliner beim Coachella Festival: Bad Bunny. © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

Der Boom der Latin Music ist gerade die ganz große Erfolgs­geschichte der Musik­industrie – umso verwunderlicher, dass wir hierzulande bislang so wenig davon mitbekommen haben. Ertragen die Deutschen latein­amerikanische Rhythmen etwa nur dann, wenn sie in ihren Schlagershows am Samstagabend dazu mitklatschen können, so wie es bei Luis Fonsi und seinem Hit „Despacito“ 2017 der Fall war? Oder ist ihnen die Sprachbarriere zu hoch? Die Künstler und Künstlerinnen der vorigen großen Latin-Pop-Welle um die Jahrtausend­wende – Ricky Martin, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakira – übersetzten ihre Hits noch ins Englische, die neue Generation hingegen singt konsequent in der Muttersprache.

Es ist längst nicht nur Bad Bunny, der Megaerfolge verzeichnet. Die kolumbianische Sängerin Karol G hatte in den USA ein Nummer-eins-Album. Myke Towers aus Puerto Rico steht mit seinem Hit „Lala“ global ganz oben, auch in Spanien, dem mit Abstand größten Latin-Music-Markt Europas. Und Popvisionärin Rosalía aus Barcelona bezaubert das Publikum auf den großen Open-Air-Festivals.

Der neue kolumbianische Superstar: Manuel Turizo. © Quelle: IMAGO/Agencia EFE

Stilistisch wird das Ganze immer vielfältiger und fluider. War lange Reggaeton – ein Mix aus Reggae, R ’n’ B, Hip-Hop und elektronischen Beats – das dominierende Genre, ist im Moment traditionelle Volksmusik aus Mexiko das ganz heiße Ding. Die sogenannte música mexicana ist ein weites Feld, irgendwo zwischen Mariachi, Salsa, etwas Jazz und Folklore; charakteristische Instrumente sind die akustische Gitarre und die Posaune.

Regionale mexikanische Musik war lange als vermeintliche Musik der Unterschicht schlecht beleumundet. Vor allem in Mexiko selbst wurde sie mit einer gewissen Gering­schätzung betrachtet. Diese Zeiten sind vorbei. „Mexikanische Musik ist absolut in der Popkultur angekommen“, sagt etwa AJ Ramos, der bei Youtube das Geschäft mit Latin Music leitet. Um 42 Prozent ist die Zahl der Streams mexikanischer Musik binnen eines Jahres geklettert.

Hauptverantwortlich dafür ist eine Reihe junger Künstler, die in ihren Liedern altbewährte Elemente mit modernen Sounds, aktuellen Texten und einer frischen, urbanen Präsentation verbinden. Der führende Vertreter nennt sich Peso Pluma, heißt eigentlich Hassan Kabande, ist 24, klein und quirlig und hat ein Al-Capone-Tattoo auf dem rechten Unterarm. Peso Pluma ist erst seit April 2022 aktiv, „Génesis“ heißt sein vor Kurzem veröffentlichtes Album mit dem Hit „Ella Baila Sola“. Den Song hat er zusammen mit der Band Eslabon Armado aufgenommen. Auf 18 seiner bislang 20 Hitsingles ist Peso Pluma nicht allein. Mit dem angesagten argentinischen Produzenten Bizarrap ist er gerade auf „Bzrp Music Sessions, Vol. 55“ zu hören. Beim Remix von „La Bebe“ ist Sänger und Rapper Yng Lvcas dabei. Auch Reggaeton-Experte Bad Bunny hat mit „Un x100 to“, einem Duett mit dem in Texas beheimateten mexikanischen Grupo Frontera, gerade einen weiteren Charterfolg.





Generalüberholt und an den Harry-Styles-Zeitgeist angepasst ist auch das Erscheinungsbild der jungen Latin-Sänger. Das machomäßige und übertrieben sexualisierte Auftreten etwa von Sängern wie J Balvin oder Maluma kommt bei der Generation Z nicht mehr so gut an. Peso Pluma etwa wirkt sehr gechillt und fast schüchtern, Bad Bunny trägt auch schon mal Rock und lackierte Nägel und bezieht öffentlich Stellung für die Rechte von Transgender­menschen.

In Bogotá stand Manuel Turizo mit Coldplay auf der Bühne

Lieb und wenig offensiv wirkt auch Manuel Turizo, der gerade in London sein neuen Album „2000“ vorgestellt hat. Der 23-jährige Kolumbianer ist ebenfalls im spanisch­sprachigen Teil der Erde ein Superstar. Chris Martin liebt Turizos rhythmischen und geschmeidigen Hit „La Bachata“ so sehr, dass er den Musiker beim Coldplay-Konzert in Bogotá zu sich auf die Bühne bat, und gemeinsam sangen und tanzten sie „La Bachata“. „Streaming und Tiktok und die ganzen Zahlen sind schon sehr wichtig“, sagt Turizo, „doch auf Dauer entscheidend ist, dass die Menschen mich und vor allem meine Musik auch wirklich mögen.“

Für uns trendmäßig abgehängte Mittel­europäer hat sich Turizos Plattenfirma nun zu einem nicht sonderlich originellen, aber potenziell wirkungsvollen Schritt entschieden: der kreativen Zusammen­führung mit seiner Landsfrau Shakira (46), der Grande Dame des Latin Pop. Deren Karriere kommt dank des Booms gerade wieder ins Florieren.