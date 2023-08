Die Fenster zum Innenhof – das erfreulich beunruhigende Kinodrama „Black Box“

Was sollen die vielen Mülltonnen im Innenhof? An diesem Platz haben sie doch noch nie gestanden. Und jetzt sammeln sie sich unter den Fenstern der Mieterinnen und Mieter, als sei das hier ein Friedhof für versprengte Rollcontainer. Die Ratten sind dem Müll schon gefolgt. Stinken tut‘s sowieso.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Unterschriftensammlung gegen den Hausverwalter

Für den streitlustigen Lehrer Erik Behr (Christian Berkel) ist das allemal ein Grund, sich mit dem neuen Hausverwalter Johannes Horn (Felix Kramer) anzulegen. Behr ruft zu einer Unterschriftensammlung der Mietparteien auf. Oder hat er vielleicht doch mit seiner Vermutung recht, dass hinter der Aktion mehr steckt als nur eine provisorische Lösung, angeblich nötig wegen der geplanten Sanierung das desolaten Hauses? Wieso zum Beispiel lässt sich Horn per Kran einen gläsernen Bürocontainer mitten in den Innenhof hieven?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Beginn von Asli Özges Kinofilm „Black Box“ ließe sich noch vermuten, man habe es hier mit der nächsten deutschen Nachbarschaftskomödie zu tun – zumal auch noch ein rohes Ei den Verwalter am Rücken trifft, geworfen von einem Heckenschützen. Aber witzig ist das hier nicht. Eher unspezifisch beunruhigend.

Jeder und jede Beteiligte scheint sein/ihr eigenes Süppchen zu kochen

Unklar bleibt schon beim Müllstreit, wie die Sympathien zwischen den Kontrahenten letztlich zu verteilen sind. Diese Unberechenbarkeit trifft auf jeden Charakter in dem präzise beobachteten Ensemblefilm zu. Jeder und jede Beteiligte scheint sein oder ihr eigenes Süppchen zu kochen, sei es mit Blick auf die Mietsituation oder auch in privaten Beziehungen.

Am besten einzuschätzen ist noch Henrike Koch (Luise Heyer). Sie hat in der offenbar gerade abflauenden Corona-Pandemie endlich einen Bewerbungstermin ergattert. Ihr Ehemann Daniel (Sascha Alexander Gersak) soll in der Zeit ihrer Abwesenheit auf den gemeinsamen Sohn aufpassen, scheint nebenbei aber auch noch mit dem Ersparten an der Börse zu zocken.

Mit Henrikes Bewerbungsgespräch wird es allerdings nichts. Denn jetzt wird es wirklich beunruhigend: Die Polizei zieht mit einem Spezialkommando auf, Maschinenpistolen und Hunde inklusive. Sie sperrt den Hofausgang. Ab und an rattert ein Hubschrauber über den Himmelsausschnitt überm Innenhof. Was ist passiert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Spezialkommando hüllt sich in Schweigen

Das wüssten die Mieter auch gern. Die Beamten mit den schwarzen Masken überm Gesicht hüllen sich in Schweigen. Eindeutig sind nur ihre Anweisungen: Niemand darf bis auf Weiteres aus dem Innenhof hinaus. Wer es dennoch versucht, wird wie ein frisch ertappter Krimineller zu Boden geworfen. Die Verärgerung ist groß, die Besorgnis bald noch größer.

Die aus der Türkei stammende und in Berlin lebende Regisseurin Asli Özge („Auf einmal“) entdeckt den Innenhof einer deutschen Großstadt als Mikrokosmos der Gesellschaft. In Zeiten von Krieg, Pandemie und Wirtschaftskrisen ist diese vor allem eines: tief verunsichert.

Gentrifizierung ist nur ein Thema des beunruhigenden Films

Unaufdringlich packt Özge viele Themen in ihren Film. Zunächst mal ist da die Gentrifizierung. Welche Pläne verfolgt der Verwalter mit dem Altbauprojekt? Hat sich das Ehepaar Karsten (André Szymanski) und Karin Jung (Anna Brüggemann) klammheimlich auf seine Seite geschlagen, um eine besonders schöne Wohnung zu ergattern? Soll die Bäckerei im Erdgeschoss durch ein hippes Künstleratelier ersetzt werden? Und wer darf und kann es sich künftig überhaupt leisten, hier zu wohnen, wenn die Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das gegenseitige Misstrauen wächst – zumal alle aufgefordert sind, Auffälligkeiten zu melden, was immer auch damit gemeint ist. Schnell wird die Handykamera gezückt. Intensiver hat nur James Stewarts Fotograf in Hitchcocks Voyeurismus-Thriller „Das Fenster zum Hof“ (1954) die Nachbarn observiert. Hier geht es irgendwann ebenso um ein mögliches Kapitalverbrechen, jedenfalls am Rande.

Keine echten Thrillerqualitäten – aber allemal spannend

Was führt der Iraner Ismail Sultanov (Timur Magomedgadzhiev) im Schilde, der überhastet Plakate in der Toilette schreddert? Ach, der Mann ist gar kein Iraner, sondern stammt aus der russischen Kaukasusrepublik Dagestan und ist ein geflüchteter Oppositioneller? Egal. Fremd bleibt fremd, genau wie die Libanesin, die sich der Einfachheit halber Madonna (Manal Issa) nennt und der Polizei ihre Tür nicht öffnete, weil sie angeblich das Klopfen nicht gehört haben will.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Echte Thrillerqualitäten entwickelt „Black Box“ nicht, aber die Spannung reicht, um dranzubleiben. Irgendwann sind die meisten Bewohner bereit, sich in ihrer Freiheit einschränken zu lassen. Sind Überwachungskameras im Hof wirklich schlimm, wenn einem immer wieder gesagt wird, dass es um die eigene Sicherheit geht?

„Black Box“ lässt sich als Parabel lesen. Genauso funktioniert der Film über weite Strecken aber auch als Geschichtensammlung aus dem Innenhof. Erfreulich, dass sich das deutsche Kino so beherzt Gegenwartsängsten annimmt – und dabei tüchtig verunsichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Black Box“, Regie: Asli Özge, mit Luise Heyer, Felix Kramer, Christian Berkel, Manal Issa, André Szymanski, 119 Minuten, FSK 12