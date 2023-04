Eine viel zu wahre Geschichte: das Kinodrama „Die Gewerkschafterin“

Nach einer wahren Begebenheit – wenn man diese Worte zu Beginn eines Films liest, möchte man schon abwinken. Zahllose Hollywood­filme haben sich mit dem Label „based on a true story“ geschmückt, um ihren unglaubwürdigen Geschichten mehr Authentizität zu verleihen. Aber wird ein Film besser, nur weil seine Erzählung auf Tatsachen beruht?

In diesem Fall schon: Mit zunehmender Fassungslosigkeit verfolgt man in Jean-Paul Salomés „Die Gewerkschafterin“ die Geschichte der französischen Gewerkschafts­funktionärin Maureen Kearney (Isabelle Huppert), die sich mit der Atomlobby anlegt und dafür einen hohen Preis bezahlt. Von einer Englischlehrerin hat sich die gebürtige Irin in dem Nuklear­technologie­unternehmen Areva zur obersten Gewerkschafterin hochgearbeitet, die die Interessen von 50.000 Arbeiterinnen und Arbeitern vertritt. Mit der derzeitigen Geschäftsführerin Anne Lauvergeon (Marina Foïs) verbindet sie eine konstruktive Zusammenarbeit in der männerdominierten Führungsetage.

Als 2012 der wenig kompetente Luc Oursel (Yvan Attal) das Amt übernimmt, gerät Maureen mit dem neuen Chef aneinander. Hinter den Kulissen bereitet Oursel eine enge Zusammenarbeit mit chinesischen Investoren vor. Hierbei steht nicht nur das nukleare Know-how des Unternehmens auf dem Spiel, es geht auch um Tausende von Arbeitsplätzen.

Die Gewerkschaftsaktivistin macht die geheimen Pläne publik – und wird Opfer eines sexuellen Gewaltverbrechens. Die Haushälterin findet Maureen im Keller an einem Stuhl gefesselt. In ihren Bauch wurde mit einem Messer ein A geschnitten und dessen Griff in ihre Vagina eingeführt. Maureen kann sich kaum an den Tathergang erinnern. Die Polizei findet keine fremden Fingerabdrücke oder DNA.

Ermittler Nicolas Brémont (Pierre Deladonchamps) ist bald der Überzeugung, dass Maureen das Verbrechen nur vorgetäuscht hat. Das Vergewaltigungsopfer wird zur Angeklagten, die entwürdigende gynäkologische Untersuchungen über sich ergehen lassen muss und unter Druck gesetzt wird.

Zunächst wirkt „Die Gewerkschafterin“ wie ein Verschwörungs­thriller. Aber mit den Gewaltverbrechen verengt Salomé den Blick auf die Hauptfigur. Zu sehen, wie diese Frau gebrochen wird, ist umso berührender, als man sie zuvor als versierte Kämpferin kennengelernt hatte, die sich von der von Männern dominierten Umgebung nicht einschüchtern lässt. Den blonden Dutt, das helle Make‑up und die Designerbrillen trug sie wie eine Rüstung.

Isabelle Huppert bewahrt durch ihr distanziertes Spiel die Würde der Figur und treibt nur punktuell Risse in deren Fassade. Diese Maureen ist ein Opfer, das nicht um Mitleid bittet, sondern als komplexe Persönlichkeit verstanden werden will. Ihre Geschichte zeigt auf schockierende Weise, wie tief sexistische Gewaltstrukturen in oberen Machtsphären verankert sind.

„Die Gewerkschafterin“, Regie: Paul Salomé, mit Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Yvan Attal, 122 Minuten, FSK 16