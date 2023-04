﻿Sonja Glass über ihre Musik für das Kieler Sommertheater

Sonja Glass ist eine Hälfte des mit Songs „Oh Boy“ und „We were here“ höchst erfolgreichen Hamburger Pop-Duos Boy. Ihr Song „Little Numbers“ lief im Lufthansa-Werbespot europaweit. Jetzt hat die Hamburger Musikerin für das Sommertheater in Kiel „Viel Lärm um nichts“ den Soundtrack geschrieben.

Kiel. Es steckt Singer/Songwriter drin, ein bisschen Elektronik, viele Streicher, viel Percussion, aber auch alles, was eine Rockband auf der Bühne ausmacht. So breitbandig beschreibt Sonja Glass die Musik, die sie für das Kieler Sommertheater „Viel Lärm um nichts“ geschrieben hat.

„Ich habe das genossen, dass das Spektrum der Stimmungen so groß ist und ich da einfach die Genre-Grenzen sprengen konnte“, erzählt die Hamburger Musikerin, bekannt als eine Hälfte des erfolgreichen Pop-Duos Boy, das mit dem Debütalbum „Mutual Friends“ (2011) gleich in den Charts landete, ebenso wie mit dem Nachfolger „We were here“ (2015).

Sonja Glass hat sich von den Figuren in „Viel Lärm um nichts“ zur Musik inspirieren lassen

16 Songs und zwei Instrumentalstücke hat die Bassistin jetzt für Kiel komponiert. „Ein bisschen Boy steckt natürlich drin“, sagt sie. „Aber es ist auch ganz anders.“ Für die Lieder hat sie sich direkt von Shakespeares Figuren inspirieren lassen. „Das war nicht so einfach, den Text in eine singbare Form zu bringen“, lacht sie. „Ich habe dann den Figuren verschiedene Genres zugeordnet: Streicher für die am Boden zerstörte Hero, Elektro-Beats für den Bösewicht Don John.“

Wie das geht? „Am Anfang ist ein Groove da“, erklärt sie, dann spiele ich mit Akkorden und Sounds herum. Und daraus entstehen Flächen, die ich übereinanderlege.“

Das Projekt Boy liegt zwar seit einigen Jahren auf Eis, aber Sonja Glass ist in verschiedenen Projekten unterwegs. Sie hat im Studio für Pete Doherty Bass gespielt, 2021 für den Kinofilm „Checker Toby“ die Filmmusik geschrieben. „Und jetzt“, sagt sie, „bin ich total gespannt, wie Musik und Spiel zusammenfinden.“