„Die Kairo-Verschwörung“ - Ränkespiel zwischen Religion und Staat

Tarik Saleh erzählt in seinem Thriller „Die Kairo-Verschwörung“ (Start am 6. April) von einem jungen Studenten, der in Ägypten zwischen die Fronten von Kirchenführung und Geheimdienst gerät. Der Regisseur ließ sich von Umberto Ecos Mittelalterkrimi „Der Name der Rose“ inspirieren.

Der Weg ist weit von dem kleinen Fischerboot auf dem Manzala-See im Nildelta zur mächtigen Al-Azhar-Universität im pulsierenden Kairo. Adam (Tawfeek Barhom) hat ihn dank eines staatlichen Stipendiums geschafft, wie ihm der Dorfimam erklärt. Die Zulassung ist eine Ehre für den gesamten Küstenort. Überraschend lässt auch der Vater ihn ziehen. Sein Sohn erfülle schließlich den Willen Gottes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die säkularen Freiheiten an der Uni ziehen Adam an

Adam ist tief beeindruckt von dem religiösen Treiben an der Universität – und genauso irritiert von den säkularen Freiheiten, die sich die Studenten nehmen: Sie rauchen, und sie stehlen sich abends heimlich in die Stadt. Als der Großimam, das Oberhaupt der Universität, überraschend stirbt, wird er mit noch viel weitreichenderen Veränderungen konfrontiert. Sie könnten ihn das Leben kosten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Adam beginnt nun die eigentliche Bewährungsprobe in Tarik Salehs Thriller „Die Kairo-Verschwörung“: Kirchenführung und ägyptischer Geheimdienst liefern sich ein Ränkespiel um den Nachfolger des einflussreichen Großimams. Der zunächst reichlich naive Neuankömmling gerät zwischen die Fronten. Adam wird zum Spitzel und zum Verräter.

In „Die Kairo-Verschwörung“ geht es nicht um den Streit um den wahren Glauben oder um die richtige religiöse Überzeugung. Hier kämpfen die korrupten religiösen und politischen Eliten des Landes allein um die Macht – beziehungsweise darum, das Machtvakuum zu füllen, koste es, was es wolle.

Dieser Film könnte genauso in jedem anderen autokratischen Staat dieser Welt spielen, in dem verschiedene Cliquen um den Führungsanspruch konkurrieren, egal, ob religiös oder atheistisch. Und doch ist „The Boy from Heaven“ – so der Originaltitel – etwas Besonderes. Ein Thriller, angesiedelt im Zentrum des sunnitischen Islam: So etwas hat Alleinstellungsmerkmal im Kino.

Geheimdienstmann sucht Informanten unter den Studenten

Wir bewegen uns über düstere Wendeltreppen, werden Zeuge, wie in einem Gebetsraum Intrigen gesponnen werden, und wir schauen erschaudernd vom Minarett hinunter in den nächtlichen Universitätshof, wo messerschwingende Schattenmänner einen Mann meucheln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der genauso zerzauste wie ausgebuffte Geheimdienstmann Colonel Ibrahim (Fares Fares) zwingt Adam, sein Informant zu werden – als Ersatz für den im Universitätshof ermordeten Vorgänger, und das war ebenfalls ein Stipendiat. So sitzen die beiden bald an benachbarten Tischen in einem Café, in dem westliche Muffins und Milchshakes serviert werden und tun bei ihren gedämpften Unterhaltungen so, als würden sie übers Handy mit ganz anderen Gesprächspartnern plaudern.

Ein ständiges Gefühl der Bedrohung liegt über dem Film

Der Auftrag des Geheimdienstlers Ibrahim ist klar: Er soll zuallererst den Kandidaten der Muslimbrüder ausschalten. Für Adam kommt es darauf an, an der Universität nicht aufzufliegen und zugleich Ibrahims Informationshunger zufriedenzustellen. So liegt ein beständiges Gefühl der Bedrohung über dieser „Kairo-Verschwörung“. Wir beobachten Adams zumeist bewegungslosen Gesichtsausdruck und ahnen nur, wie es in seinem Kopf rattert, den er jederzeit verlieren könnte. Der Sohn des Fischers lernt erstaunlich schnell. Und doch zieht sich die Schlinge immer mehr zu, denn auch Geheimdienstmann Ibrahim ist nur eine Figur auf einem Schachbrett.

Tarik Saleh ließ sich von „Der Name der Rose“ inspirieren

Der in Stockholm geborene Regisseur Tarik Saleh, Sohn eines ägyptischen Vaters und einer schwedischen Mutter, hat sich von der Verfilmung von Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ inspirieren lassen. Seine Frage war: Lässt sich diese Geschichte aus dem Mittelalter in die Gegenwart und aus dem Christentum in den Islam transferieren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Kunststück ist Saleh gelungen. Allerdings durfte er nicht an der Al-Azhar-Universität oder sonst irgendwo in Ägypten drehen. Bei der Einreise in sein nach eigenen Worten gefühltes Heimatland droht ihm nach eigenen Worten die Verhaftung.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Regisseur steht in Ägypten auf einer schwarzen Liste

Sein in der Zeit des Arabischen Frühlings spielender Thriller „Die Nile Hilton Affäre“ (2017) über Polizeikorruption stieß auf Missfallen bei Ägyptens Führung. Seitdem steht er auf einer schwarzen Liste. Saleh fand den Hauptschauplatz für „Die Kairo-Verschwörung“ schließlich in Istanbul in der Süleymaniye-Moschee, einem mächtigen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert.

Er ist nicht der einzige Filmemacher mit solchen logistischen Problemen: Jüngst musste auch der Iraner Ali Abbasi, Regisseur des Thrillers „Holy Spider“ über einen fanatischen Frauenmörder, ausweichen: Er drehte nicht im Iran, sondern in Jordanien. Beide Filmemacher wurden beim Filmfestival in Cannes im Vorjahr mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet.

Salehs aktueller Verschwörungsfilm dürfte in Kairo alles andere als Begeisterungsstürme entfachen. Mit einer ungefährlichen Einreise nach Ägypten darf der Regisseur erst einmal nicht rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Kairo-Verschwörung“, Regie: Tarik Saleh, mitTawfeek Barhom, Mohammad Bakri, Fares Fares, 121 Minuten, FSK 12