Die Nerds und der Alien: Die Kinokomödie „Asteroid City“

Das haben wir schon immer geahnt: E. T. hat Verwandte! Zumindest einen Verwandten – einen schlaksigen Typen mit spindeldürren Beinen, der vor uns genauso viel Angst zu haben scheint wie wir vor ihm und dessen Augen nervös von einer Seite zur anderen kugeln. Zugegebenermaßen trifft der Außerirdische bei seiner Stippvisite auch auf ausgesprochen seltsame Vertreter der menschlichen Spezies. Schließlich befinden wir uns in einem Film von Wes Anderson (der sich im Abspann prompt bei „E. T.“-Erfinder Steven Spielberg bedankt).

Der Alien schaut in dem Wüstenkaff Asteroid City nur mal kurz vorbei, um eben jenen Asteroiden zu klauen, der dort ein paar Tausend Jahre zuvor einschlug und einen riesigen Krater hinterließ. Das Raumschiff des Besuchers sieht aus, als sei es aus einer Autofelge plus ein paar Extras konstruiert. Wer weiß, vielleicht stammt der vom Alien auf Erden stibitzte Meteorit aus seiner Heimatgalaxis, womit es gewissermaßen der rechtmäßige Besitzer wäre. Dann würde es sich hier um einen klaren Fall von Restitution handeln.

Über vieles lässt sich in diesem pastellfarbenen Universum spekulieren, das einzigartig in der Kinolandschaft steht. Cineasten erkennen es sofort als Schöpfung des spleenigen texanischen Regisseurs, der in seinem Tweedjackett wie ein lupenreiner Engländer herumläuft und das geneigte Publikum mit skurrilen Filmen wie „Die Tiefseetaucher“ (2004), „Moonrise Kingdom“ (2012) oder „Grand Budapest Hotel“ (2014) erfreut.

Die Kakteen in der Komödie „Asteroid City“ sind aus Pappmaché und die Berge nur gemalt. Oder umgekehrt. Anderson macht die Kulisse in einer angedeuteten Rahmenhandlung in Schwarz-Weiß ausdrücklich als Theaterstück kenntlich.

Seinem Ruf als kreativer Schaufensterdekorateur wird er mit diesem Film allemal gerecht. Seine Detailliebe weiß er kaum zu zügeln, und die Settings ähneln übervollen Setzkästen, in denen sich Kostbarkeiten en miniature stapeln. Man kommt mit dem Gucken gar nicht hinterher.

Hollywoodstars sind begierig darauf, für Minimalgagen Kürzestauftritte bei ihm hinzulegen. Mit von der Partie sind in diesem Fall Tilda Swinton, Steve Carell, Rupert Friend, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Matt Dillon, Willem Dafoe, Adrien Brody, Tom Hanks und noch ein paar mehr. Bei der Premiere in Cannes fuhr das Team lieber gleich in einem Bus statt in Limousinen vor. Auf dem roten Teppich war kaum genug Platz für alle.

Ungebrochener Fortschrittsglaube

Wir schreiben das Jahr 1955: Nerdige kindliche Superhirne versammeln sich in dem abgelegenen Wüstenort Asteroid City, um an einer Art „Jugend forscht“-Wettbewerb teilzunehmen, genannt Junior-Stargazer-Kongress.

Noch ist der Fortschrittsglaube der amerikanischen Nation ungebrochen und der Wettlauf zu den Sternen kaum eröffnet. Militärs produzieren bei ihren Experimenten mit schöner Regelmäßigkeit bildschöne Atombombenpilze, die als selbstverständlich hingenommen werden. Einmal zuckelt ein Atomsprengkopf auf einem Wüstenzug vorbei – eine possierliche Spielzeugeisenbahn mit tödlicher Fracht.

Die Eltern der Kids sind ebenfalls angereist. Kriegsreporter Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) ist ein trauernder Witwer und trägt die Asche seiner Frau in einer Tupperschüssel mit sich. Er hat aber nicht nur Augen für seine vier Kinder, sondern bald auch für den Schauspielstar Midge Campbell (Scarlett Johansson). Midge ist in der Nachbarhütte untergebracht und lernt bei offenem Fenster im Bademantel für ihre nächste Rolle – Nacktszene inklusive.

Dann lässt sich das Alien kurz blicken, das Militär bricht in Alarmstimmung aus, setzt längst festgelegte Notfallpläne in die Tat um – und den kompletten Ort unter Quarantäne. Es passiert in diesem Film also unglaublich viel, und gleichzeitig fragt man sich, ob hier wirklich mehr als ein hübsch herausgeputztes Puppenhaus ausgestellt wird. Eine politische Satire auf den American Way of Life mit Diner, Motel, Autowerkstatt plus Atombombe ist das bestenfalls in Ansätzen. Wenn überhaupt.

Will der studierte Philosoph Anderson also die ganz großen Themen verhandeln – die Verlorenheit des Menschen im Universum, die Unausweichlichkeit des Todes, bröckelnden Familienzusammenhalt und letztlich sogar die Frage nach dem Sinn des Lebens? Mag sein, bloß reißt er all diese Themen nur kurz an.

Anderson bleibt ein Stichwortgeber. Das alles ist wunderschön anzusehen, aber fällt schnell wieder in sich zusammen wie ein nicht ganz geglücktes Soufflé.

Jeff Goldblum macht seine Sache aber wirklich toll, auch wenn er gar nicht zu erkennen ist. Goldblum gibt das Alien.

„Asteroid City“, Regie: Wes Anderson, mit Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, 106 Minuten, FSK 12. Ab 15. Juni im Kino.