﻿Wie die „Kulturisten“ in Kiel Alt und Jung zu Kulturtandems zusammenbringen

Kiel. Es funktioniert wie beim Blind Date, ein Treffen unter Unbekannten, schwitzige Hände und suchender Blick inklusive. Bloß, dass es bei den Kulturisten nicht um die Beziehung fürs Leben geht, sondern um ein gemeinsames Kulturerlebnis. Erst mal einmalig.

„Ich war jedes Mal aufgeregt, wer einem da gleich gegenüber steht“, sagt Renate Daalmann und lacht. „Komisch, dass man auch im Alter immer noch so nervös sein kann.“ Und Antonia Selinski sagt: „Das ist schon aufregend. Jedes Mal frage ich mich: Wen spreche ich denn jetzt an?“

Viele Teilnehmer sind bei den Kulturisten immer wieder dabei

Die 70-Jährige und die 17-Jährige haben sich gerade erst kennengelernt, draußen vor der Tür zum Büro der Initiative „Kulturisten Hoch 2“ gleich am Europaplatz. Seit sieben Jahren bringt das Projekt der Hamburger Karl-Heinz-Howe-Simon-Fiedler-Stiftung Menschen ab 65 mit Schülerinnen und Schülern zusammen.

Renate Daalmann, die nach verschiedenen Stationen zwischen Emsland und Eutin erst im vergangenen Jahr wieder nach Kiel gezogen ist, war schon dreimal dabei, hat das Ballett „Labyrinth der Träume“ und im Schauspielhaus „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ gesehen. Umsonst, denn die Karten werden gesponsert. „So viele solcher Veranstaltungen könnte ich mir von meinem Einkommen kaum leisten“, sagt sie.

Wie die Kulturtandems entstehen „Kulturisten Hoch 2“ ist ein Projekt der Karl-Heinz-Howe-Simon-Fiedler-Stiftung, das 2016 in Hamburg gegründet wurde und seit 2020 als Partnerprojekt in Kiel existiert. Schirmherr ist Theaterintendant Daniel Karasek. Die Initiative gegen Einsamkeit und Isolation im Alter richtet sich vorwiegend an Menschen ab 65 mit geringem Einkommen. Sie bringt Seniorinnen und Senioren mit Schülerinnen und Schülern (ab 16) zum gemeinsamen Kultur- oder Sporterlebnis zusammen. Das Angebot ist kostenfrei; die Karten spenden 19 Kultur- und Sportinstitutionen, darunter Theater Kiel und THW. Interessierte melden sich unter Tel. 0160/93412952 oder 0160/93045819

Theateraffin war Renate Daalmann immer schon, auch das Seniorenkino in der Pumpe besucht sie regelmäßig. Und nebenbei arbeitet sie auch noch Teilzeit in ihrem Beruf als Heilpädagogin. Was sie an den Kulturisten schätzt, ist das Treffen mit jungen Leuten: „Es wird soviel geschimpft über die Jungen, und die Alten fallen in der allgemeinen Wahrnehmung oft hinten rüber. Vielleicht lernt man sich auf diese Weise besser zu verstehen.“

Schülerin Antonia Selinski findet es spannend, den Älteren zuzuhören

Antonia Selinski stimmt zu: „Ich treffe da Menschen, mit denen ich sonst nicht einfach so zusammenkomme. Und ich finde es spannend, den Älteren zuzuhören. Man kann viel über die Optionen lernen, die es im Leben gibt.“ Und weil die Gelehrtenschülerin selbst tanzt, malt, kellnert und gern ins Theater geht, waren die Kulturisten eine gute Option. „Ich habe mich gleich gemeldet“, erzählt die Elftklässlerin, die auch schon drei Treffen hatte: „Das ist einfach sehr bereichernd.“

Wer Interesse hat, meldet sich als älterer Mensch bei den Kulturisten und kann sich aus dem aktuellen Angebot erst mal eine kostenfreie Veranstaltung auswählen. Projektleiterin Liane Jaskulke, selbst Theaterpädagogin, und Mitarbeiterin Anila Eid suchen dann in den Partnerschulen nach einem Pendant.

„Die Schüler und Schülerinnen bekommen eine Telefonnummer und müssen sich dann verabreden“, sagt Liane Jaskulke. Die Eigeninitiative ist ihr wichtig. „Wir haben das bewusst als einmalige Aktion geplant“, sagt sie, „auch, ob man sich dann weitertreffen will, kann jeder selbst entscheiden.“

Nach dem Pandemieende ist das Interesse an den Kulturisten rasant gestiegen

118 Tandems hat die Initiative seit Dezember 2021 zusammengebracht; nach der Pandemie hat sich die Teilnehmerzahl verdoppelt, so Liane Jaskulke. „Es ist gar nicht so selten, dass dabei auch Freundschaften entstehen“, sagt sie, „aber da halten wir uns heraus.“ Auch Antonia versucht gerade, sich mit einem ihrer Dates ein zweites Mal zu verabreden.

Renate Daalmann findet es mutig von den Schülerinnen und Schülern, sich auf die Älteren einzulassen. Aber manchmal stellen dann beide Seiten fest, dass es in ihren Lebenswelten auch Überschneidungen gibt. „Für viele Seniorinnen und Senioren sind wir diejenigen, die Abwechslung ins Leben bringen“, sagt Liane Jaskulke. „Aber Einsamkeit ist auch unter Jugendlichen ein Thema. Das haben wir vor allem im Pandemiejahr 2021 erlebt.“ Und Antonia ergänzt: „Auch junge Leute können Schwierigkeiten damit haben, auf andere zuzugehen.“

Liane Jaskulke sieht auch das Projekt in vieler Hinsicht nachhaltig: „Die Jugendlichen lernen dabei einiges an Soft Skills.“ Wie man ein Gespräch anbahnt, sich am Telefon verabredet, den anderen wahrnimmt. Antonia Selinski fällt dazu der Workshop ein, der den Jugendlichen einen Eindruck von der Last des Alters vermitteln soll. Mit Extra-Brillen, Gewichten am Körper und einem Rollator: „So wurden wir raus vor die Tür gesetzt“, erzählt sie. „Das war witzig, aber eine Ahnung davon, wie sich das Alter anfühlt, kriegt man auch.“

