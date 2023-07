Schwer röchelt das Känguru auf der Straße. Ein elendiger Todeskampf mitten in der Nacht. Mia (Sophie Wilde) ist von dem Anblick sichtlich geschockt, auch wenn nicht sie es war, die das Tier angefahren hat. Ihr Beifahrer, der schmächtige Teenager Riley (Joe Bird), bittet um einen Akt der Gnade, um Erlösung für das leidende Lebewesen. Doch Mia fährt weiter, flieht. Nicht das erste Mal in ihrem Leben.

Ins Extrem gehende, sich ständig wandelnde Gefühle verarbeiten Danny und Michael Philippou in ihrem packenden Jugendporträt „Talk to Me“. Im Gewand eines Horrorfilms spüren die australischen Youtube-Stars (ihr Kanal Rackaracka hat fast sieben Millionen Follower) hier der Generation Tiktok nach und verfügen mit Mia dabei über eine starke Protagonistin.

Per Gipshand in die Welt der Geister

Den nicht wirklich geklärten Suizid ihrer Mutter hat die fahrige 17‑Jährige nicht verarbeitet. Sie strebt nach maximaler Ablenkung. Ein sich viral rasant verbreitendes Partyspiel scheint für den um Anerkennung und Halt ringende Teen die Lösung zu sein.

Eine mit allerlei Symbolen verzierte Gipshand soll das Tor zur Geisterwelt aufmachen, nach der Aufforderung „Sprich mit mir!“ sogar ein Dämon erscheinen. Damit aber noch nicht genug. Die Zauberformel „Ich lasse dich hinein“ ermöglicht dem Geist sogar Zugang zum Medium selber. Die Zeit von 90 Sekunden darf jedoch nicht überschritten werden, sonst wird man das übernatürliche Wesen vielleicht nie wieder los. Mia, Riley und dessen Schwester Jade (Alexandra Jensen) gehen auf die Séance 2.0 ein.

Der Besessenheitsklassiker „Exorzist“ stand Pate

Natürlich bedienen sich die jungen Debütregisseure in „Talk to Me“ bei Vorbildern wie „Der Exorzist“ oder „Evil Dead“. Und dennoch wirkt ihre Inszenierung aufregend frisch, was nicht nur an haarsträubend blubbernden Soundeffekten und exzellenten, handgemachten Make-up-Tricks liegt. Mit den geweiteten Pupillen der Probanden orientieren sich die Philippous vor allem an Drogenrauschzuständen. In einem von Riley besitzergreifenden Dämon erkennt Mia dann ihre verstorbene Mutter.

Wie es das Genre so mit sich bringt, muss eine Séance für die Spannungssteigerung auch mal schiefgehen. Mit der Dauerpräsenz der übernatürlichen Gefahr wandelt sich der Film vom klugen Porträt einer gelangweilten, von viralen Trends abhängigen Jugend hin zum klassischen Horror samt Gewaltausbrüchen.

Schauerkino, das nah an der Gefühlswelt seiner Figuren bleibt

Und dennoch, bei allem Abgleiten ins Schauerkino bleibt „Talk to Me“ stets nahe an der Gefühlswelt seiner glänzend gespielten Figuren und schafft es gerade im Fall von Mia, auch stimmige Bilder für seelische Abgründe zu finden. Greifbar wird diese alle belastende Lebensangst dann in der Vorstellung, dass der Blick in den Spiegel für Mia kein Spiegelbild mehr offenbart. Ein Hinterfragen der eigenen Existenz, die am Ende mehr nachhallt als so manch greller Gruseleffekt.

„Talk to Me“, Regie: Danny und Michael Philippou, mit Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, 94 Minuten, FSK 16 (ab 27. Juli in den Kinos)