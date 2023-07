Die Stunde der Märtyrer – Politthriller-Serie erzählt über die „Ghosts of Beirut“

Die amerikanischen Soldaten, die da in schwarzen Geländefahrzeugen auf den Hof fahren, sind gar keine. Auf ihren Uniformärmeln ist zwar das Sternenbanner aufgenäht, aber ihr Englisch ist gebrochen. Sie sind Hisbollah-Leute, nehmen in dem US-Hauptquartier im südlichen Irak an jenem 20. Januar 2007 vier Amerikaner gefangen und liquidieren ihre Geiseln dann mitten in der Wüste, als sie erkennen, dass die Grenze zum Iran der Ayatollahs verschlossen ist.

Der „Mastermind des schiitischen Terrorismus“ wird gejagt

Hinter der Entführung steckt Imad Mughniyeh, ein Drahtzieher und Mitbegründer der libanesischen Hisbollah-Miliz, des ist sich die CIA-Agentin Lena (Dina Shihabi) „zu 100 Prozent“ sicher. Eine Bluttat, die eine Intensivierung der Jagd von CIA und israelischem Geheimdienst Mossaf nach dem Mann begründet, den der Journalist Bruno Schirra in seinem Buch „Iran – Sprengstoff für Europa“ als „Mastermind des schiitischen Terrorismus“ bezeichnete. Gut ein Jahr hat Mughniyeh, der die westliche Nemesis vor Osama bin Laden war, da noch zu leben.

Mit dem fehlgeschlagenen Coup beginnt die Miniserie „Ghosts of Beirut“, die in vier knapp einstündigen Folgen erzählt, wie der Terror aus Nahost unter dem Wirken des Strategen Mughniyeh ein neues furchtbares Gesicht bekam.

Die Macher wollen Authentizität dokumentieren

„Dies ist ein fiktionalisierter Bericht, der auf gründlicher Recherche basiert“, so ist die Serie der israelischen Showrunner/Autoren Avis Issacharoff und Lior Raz („Fauda“, 20115) und des für politische Themen bekannten amerikanischen Doku- und Spielfilmregisseurs Greg Barker („Sergio“, 2015) überschrieben.

Die Macher wollen ihre Authentizität absichern, Barker setzt auch immer wieder „echte“ Talking Heads aus Politik, Nachrichtendiensten und Medien vor die Kamera, deren Ansichten über die Geschehnisse das Dramatisierte in der Wirklichkeit erden sollen (stattdessen aber leider immer wieder den Thrill ausbremsen).

„Wir hielten uns für die Guten, die Friedensbringer“, sagt eine dieser Stimmen sinngemäß. Mehr Glorifizierung ist nicht erlaubt. Kein simples Heldenlied der guten und edlen Westkräfte gegen die Mächte des Bösen in Beirut und Teheran soll hier gesungen werden.

Der erste Selbstmordattentäter wird rekrutiert

Zurück geht es ins Jahr 1982, als der junge Imad die Islamische Revolution des Iran in den Libanon und andere Länder des Nahen Ostens tragen will. Ein Idealist und Machiavellist, ein Manipulator, der einem jungen Mann, der seine Familie betrauert, das Paradies in Aussicht stellt, wenn er sich für die Sache des Islam opfern würde.

Ein Gläubiger, der die Feinde seines Glaubens vernichtet und dabei selbst zu Tode kommt, sei selbstverständlich kein Selbstmörder: „Bilder von dir werden in allen Schulen hängen, sie werden Lieder von dir singen, du wirst der erste Märtyrer sein.“

Die Gegenspieler Mughniyehs sterben früh

Die Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens im israelischen Militärhauptquartier in Tyros ist dann der Anfang einer neuartigen Terrorwelle, der hunderte Amerikaner und Israelis zum Opfer fallen werden. Am Ende der ersten Episode stirbt auch Robert Ames (Dermot Mulroney), als beim nächsten Selbstmordattentäteranschlag am 18. April 1983 das achtstöckige Gebäude der US-Botschaft in Beirut zusammenbricht. Man ist perplex, hatte man als Zuschauer „Bob“ doch für den Jäger des „Geists von Beirut“ gehalten.

Dann ist dieser Jäger doch aber wohl gewiss der von „Walking Dead“-Star Garret Dillahunt gespielte CIA-Station-Chief William Buckley. Der wird dann allerdings zur Mitte der zweiten Episode gekidnappt, um gegen Imads Schwager Mustafa ausgetauscht zu werden.

Nach 444 Tagen unter Baseballschlägern und Bohrmaschinen wird Buckleys misshandelter Leichnam auf die Straße geworfen. Auch kein Held.

Der Geist wird durch eine Fotografie endlich greifbar

Es fehlt dieser Serie ganz klar an einem positiven Protagonisten, einem hartnäckigen Gegenspieler mit Charakter, der Fiktionen gemeinhin identifikationsstiftend macht. Am ehesten sind das noch die junge CIA-Frau Lena und ihr unwillig kooperierender Mossad-Kollege Teddy (Iddo Goldberg), denen es schließlich gelingt, sich so weit an den Terrorchef heranzupirschen, dass sie ein Foto von ihm machen können.

Der Geist wird durch das Bild zum Menschen - hat man erst ein Gesicht, kann man auch eine Falle stellen. Die Fallensteller allerdings bleiben Skizzen, schemenhaft, die wahren Geister von Beirut.

Dagegen lernt das Publikum Imad Mughniyeh von Anfang an kennen. Barker und seine Autoren führen uns ins Privatissimum des Geists, zu ihm und seiner Frau Saada (Hiba Bennani, später: Farida Bouaazaoui), die mit ihren Kindern eigentlich nur ein normales Leben führen möchte. Amir Khoury (junger Imad) und Hisham Suliman (älterer Imad) sind beides charismatische Darsteller, die den „natural born leader“ Imad zur stärksten Figur der Serie machen.

Eine späte Romanze macht Mughniyeh angreifbar

Mughniyehs Privatleben wird bis zum Ende gezeigt. Er verliebt sich schmonzettenhaft in Wafa (Zineb Triki), die Inhaberin eines Modegeschäfts, er turtelt und scharwenzelt, erzählt ihr schließlich die Wahrheit, wird schwach und erlaubt sich erstmals Fehler. „Die Liebe tötet das Biest“ ist die Moral der Geschichte, in der die Filmemacher wohl eher versehentlich um Sympathie für den Teufel werben.

Reißerisch ist die Serie nicht. Was der Drillbohrer in William Buckley anrichtet, ist nur an dessen Gebrüll zu hören. Und die Bombe, die Imad tötet, ist nur ein Feuerball in Schwarzweiß auf einem Screen der Agenten.

Wer aber die Wahrheit über Imad Mughniyeh und die Hisbollah wissen will, bekommt nur die halbe – darüber wie das Biest mordete, gehetzt wurde und starb. Wie es zum Biest wurde, was die Seite der Jäger zum Nahostkonflikt beitrug, bleibt nahezu unbeantwortet. Wer über diese Mechanismen mehr erfahren will, sollte es bei Netflix mal mit Isacharoffs und Raz‘ ungleich tiefer schürfender Serie „Fauda“ versuchen.

„Ghosts of Beirut“, Miniserie, vier Episoden, mit Amir Khoury, Hisham Suliman, Dina Shihabi, Iddo Goldberg, Dermot Mulroney, Garret Dillahunt, Hiba Bennani, Ned Bellamy (ab 27. Juli bei Paramount+)