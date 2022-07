So hat man den Spätromantiker Brahms noch nicht gehört. Was die Jazzrausch Bigband beim „Brahm’s Breakdown“ mit den Kompositionen des SHMF-Schwerpunktkomponisten anstellt, fährt flugs in die Beine. Beim Konzert auf der Freilichtbühne Krusenkoppel geriet mancher der knapp 1100 Gäste in Ekstase.