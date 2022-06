Das Werk ist abgebaut, die Debatte hält an: Nach dem Antisemitismus-Eklat auf der Documenta wird um Erklärungen gerungen, wie es so weit überhaupt kommen konnte. Jüdische Stimmen fordern den Rücktritt der Documenta-Chefin und von Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Kassel/Wiesbaden. Mit einer Entschuldigung und Erklärungsversuchen geht die Aufarbeitung des Antisemitismus-Eklats auf der Documenta weiter. Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) sieht das Problem zum Teil in einem fehlenden verantwortlichen Kurator begründet. „Die Verantwortung für die gezeigte Kunst liegt in erster Linie bei der künstlerischen Leitung. Dass diese von der Findungskommission diesmal einem Kollektiv übertragen wurde, nicht einem einzelnen Kurator oder einer einzelnen Kuratorin, hat offenbar dazu geführt, dass die Sorgfalt und die Verantwortung des Kuratierens gelitten haben“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Dorn betonte, ihr sei auf mehrfache Nachfragen bei der Documenta gGmbH immer versichert worden, es gebe keine Hinweise auf antisemitische Bildsprache auf der Ausstellung. „Warum nicht alle Werke gerade im Licht der Debatte im Vorfeld der Eröffnung eingehend betrachtet wurden und welchen Beitrag eine bessere Kommunikation durch die Gesellschaft hätte leisten können, wird zu klären sein.“ Die Gesellschafter hätten der Documenta den klaren Auftrag erteilt, alle gezeigten Werke „im Sinne eines verantwortungsvollen Kuratierens“ zu überprüfen.

Die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, hatte sich zuvor entschuldigt. Es sei versichert worden, dass auf der Documenta keine antisemitischen Inhalte zu sehen sein würden. „Dieses Versprechen haben wir leider nicht gehalten. Und das hätte nicht passieren dürfen“, sagte sie dem ZDF und dem Hessischen Rundfunk. „Antisemitische Darstellungen dürfen in Deutschland, auch in einer weltweit ausgerichteten Kunstschau keinen Platz haben. Dies gilt ausdrücklich auch bei allem Verständnis für die Belange des Globalen Südens und die dort verwendete Bildsprache.“ Mit Respekt für die Unterschiedlichkeit der kulturellen Erfahrungsräume werde der begonnene Dialog weitergeführt.

Falsche Versicherungen

Ein Werk namens „People‘s Justice“ des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi hatte für eine Welle der Empörung gesorgt, viele sahen darin eine antisemitische Bildsprache. Die Verantwortlichen der Documenta hatten zunächst entschieden, das Werk mit schwarzen Stoffbahnen zu verhängen. Am Dienstagabend wurde es dann ganz abgebaut.

„Wichtig ist zunächst, dass das Kunstwerk abgehängt wurde“, sagte Dorn. Nun müsse es um die Aufarbeitung gehen, wie es geschehen konnte, dass eine solche Bildsprache öffentlich gezeigt wurde. „Es ist die Aufgabe und die Verantwortung der Documenta gGmbH, für diese Aufarbeitung zu sorgen. Wir haben unsere Erwartungen formuliert und bieten selbstverständlich unsere Unterstützung an.“

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Schau, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), hatte am Montag unterstrichen, dass das Kollektiv Ruangrupa seit Beginn der Debatte immer versichert habe, dass Antisemitismus, Rassismus oder Gewalt keinen Platz auf der Documenta haben würden. „In diesem einen Fall sind sie ihrer Verantwortung ganz offensichtlich nicht gerecht geworden“, erklärte er.

Eröffnung der Documenta Fifteen in Kassel Die größte zeitgenössische Kunstausstellung in Deutschland ist nach fünf Jahren zurück. Bereits vor der Eröffnung hatte es Antisemitismus-Vorwürfe gegeben. © Quelle: Reuters

Das umstrittene Banner war erst installiert worden, nachdem viele Journalisten und Fachbesucher die Documenta schon vorbesichtigt hatten – den Veranstaltern zufolge am vergangenen Freitagnachmittag. Der angegebene Grund für die Verspätung: notwendige restauratorische Maßnahmen aufgrund von Lagerschäden. Das Werk wurde nicht für die Documenta angefertigt, sondern war bereits 2002 erstmals auf dem South Australia Art Festival in Adelaide zu sehen.

Rücktrittsforderungen an Documenta-Chefin und Claudi Roth

Der jüdische Verbandsvorsitzende Michael Fürst hält es allerdings nicht für ausreichend, das Kunstwerk abzuhängen. Generaldirektorin Schormann müsse sich fragen lassen, ob sie an richtiger Stelle sei und womöglich auch über einen Rücktritt nachdenken, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst. Obgleich antijüdische und israelfeindliche Haltungen schon vor Beginn der Schau für Kontroversen gesorgt hätten, habe Schormann die Tragweite dieser Problematik selbst nach dem Eklat um das monumentale Banner „People‘s Justice“ noch immer nicht richtig begriffen, kritisierte Fürst.

Die „Jüdische Allgemeine“ fordert in einem Text ebenfalls Konsequenzen: Neben Documenta-Chefin Schormann, Hessens Kunstministerin Angela Dorn und Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) sei allen voran Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) für den Skandal verantwortlich. Roth habe schon vor der Documenta nicht auf einen „Brandbrief " des Zentralrats der Juden zum Umgang der Verantwortlichen mit dem Thema Antisemitismus nicht reagiert. Roth habe sich außerdem 2019 von einer Resolution im Bundestag distanziert, die die antisemitische Boykott-Organisation BDS verurteilen sollte.

Der Kasseler Soziologe Heinz Bude hat die Vorgänge als „die größte Beschädigung der Marke Documenta seit ihrem Bestehen“ bezeichnet. Das sei ein Fazit, das man schon jetzt ziehen könne, sagte Bude am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der Universität Kassel zum Thema „Holocaust und Postcolonial Studies: Fragen, die sich wissenschaftlich nicht lösen lassen“.

Bude ist Gründungsdirektor des Documenta-Institutes und moderierte die Diskussion. Das Documenta-Institut forscht als unabhängige außeruniversitäre Forschungseinrichtung zur Documenta und zum internationalen Ausstellungswesen.

„Illusion, dass man Antisemitismus aus dem öffentlichen Raum entfernen kann“

Der israelische Soziologe Natan Szaider sagte bei der Diskussionsveranstaltung, er hätte sich gewünscht, dass das Bild nicht entfernt würde. Antisemitismus sei ein integraler Bestandteil der Moderne, der nicht wegpädagogisiert werden könne. Juden müssten lernen, mit diesem Phänomen zu leben und damit umzugehen. Die Entfernung des Kunstwerkes löse das Problem nicht. Er hätte es hingegen gut gefunden, wenn Vertreter der Künstlergruppe vor diesem „Bild der Schande“ Besuchern erklärt hätten, was sie damit bezwecken wollten.

„Es ist eine Illusion, dass man Antisemitismus aus dem öffentlichen Raum entfernen kann“, begründete Szaider, der unter anderem auch Mitherausgeber des Buches „Neuer Antisemitismus?“ ist, seine Ansicht. Der Abbau sei feige, weil er sich nicht dem Problem stelle.

Die alle fünf Jahre zu erlebende Documenta gilt neben der Biennale in Venedig als international wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst. Die 15. Ausgabe der Schau seit 1955 dauert bis zum 25. September.

RND/dpa/sebs

