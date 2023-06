﻿Doro auf der Kieler Woche 2023: So war das Konzert im Rockcamp

Kiel. Doro Pesch feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum als Künstlerin. Weshalb sie das geschafft hat, ihr der Zuspruch und Erfolg nie abriss und sie längst als „Queen of Heavy Metal“ gilt, das beweist sie von der ersten Sekunde an im zu Hunderten bestens besuchten Radio Bob Rockcamp an der Kiellinie der Kieler Woche 2023.

Die gebürtige Düsseldorferin und ihre vorzügliche, wie ein Uhrwerk aufspielende Band um Drummer Johnny Dee, Bassist Stefan Herkenhoff sowie den beiden Gitarristen Bas Maas und Bill Hudson bläst allen eingefleischten Metalheads bereits mit dem Opener „I Rule The Ruins“ ihrer einstigen Durchbruch-Band Warlock gehörig Wind auf die Mühlen. Massig fliegen die Pommesgabeln gen Bühne, das Erkennungszeichen der Heavy-Metal-Szene, die zum Teufelshorn geformte Hand.

Viele Klassiker ihrer einstigen Band Warlock stacheln an

Etliche Klassiker schließen sich an, und selbstredend brandet Jubel auf, wenn Doro die Lust nach „Oldschool-Heavy-Metal“ abfragt. Mit den Warlock-Nummern „Burning The Witches“, „Metal Racer“ und „East Meets West“ (Doro: „Wer hätte gedacht, dass der Song heute wieder aktuell wirkt?“) fühlt man sich auf der Wiese vor der Bühne allerorten bestens unterhalten. Je nach Position wird es allerdings anders bekundet. Während in den ersten Reihen dem Headbanging gefrönt wird, lässt man es weiter hinten zunächst ruhiger angehen, wird dann aber zwangsläufig von der durchweg sympathischen und unermüdlich anstachelnden Doro ins Boot geholt.

Das Energiebündel ordnet die Stimmung als „supergeil“ ein, und bis dato überzeugen Doro und Band mit melodischem Heavy Metal. Die meisten Smartphones werden zwecks Momentarchivierung jedoch wann anders gezückt – und zwar zum balladesken Hit „Für immer“. Der deutsche Titel mit dem englischsprachigen Refrain und der sich ins Gedächtnis brennenden Zeile „Deep inside my heart“ lässt die Menschen sich in die Arme fallen, Paare küssen sich innig, der Publikumschor erklingt und hallt über alle Köpfe hinweg.

Anschließend verhandelt die Setlist wieder das Kerngeschäft: „Hellbound“, abermals ein Warlock-Titel, mündet in einem minutenlangen, mehrfach von Szenenapplaus begleiteten Drum-Solo von Johnny Dee. Dieser ist anschließend von der Stimmung genauso angetan wie seine Frontfrau und erwägt sogar einen Umzug. „I wanna move to Kiel, you guys are awesome, you really kick ass“, ruft Dee dem Publikum zu. Dee muss es wissen, schließlich trommelt der Amerikaner schon seit 1993 an Doros Seite.

Mit „Revenge“ von der 2012er-Platte „Raise Your Fist“, dem Judas Priest-Cover „Breaking The Law“ und Warlocks „All We Are“ gibt es nochmals puren Powermetal, bevor Doro, gewohnt publikumsnah, Songwünsche abfragt. In der Mehrzahl findet sich eindeutig „Für immer“ wieder. Also noch einmal kuscheln, küssen und im Chor singen. Aber so endet es nicht. Doro und Band verabschieden sich, wie sie erschienen waren – mit Wucht; und einem Song, der das Konzert nicht besser beschließen könnte: „All For Metal“.

